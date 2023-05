Chile rückt nach rechts

Von: Klaus Ehringfeld

Für Chiles Präsident Gabriel Boric ist die neue Verfassung des Landes eine politische Niederlage. © IMAGO/DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Das neue Grundgesetz Chiles wird rückständiger sein als das aktuelle, das aus der Pinochet-Ära stammt. Es ist ein Desaster für die regierenden Linken. Der Kommentar.

Die Wahl zum Verfassungsrat in Chile geriet für die linke Regierung von Präsident Gabriel Boric zum Desaster. Die Bevölkerung stellte ein Gremium zusammen, das so konservativ und reaktionär ist, dass das neue Grundgesetz rückständiger sein wird als das aktuelle, das aus der Pinochet-Ära stammt.

Die Chileninnen und Chilenen haben die junge Linksregierung für Fehler bestraft, die die unerfahrenen Politikerinnen und Politiker in ihren ersten 15 Monaten an der Macht gemacht haben. Sie haben aber auch ihren Ärger über Inflation, Migration und Kriminalität an der falschen Stelle abgelassen.

Der erste Entwurf der neuen Verfassung, der abgelehnt wurde, war avantgardistisch, modern und vorbildhaft. Frauenrechte, Umwelt- und Minderheitenschutz waren auf der Höhe der neuen globalen Herausforderungen formuliert. Nun werden im neuen Betriebssystem der chilenischen Gesellschaft vermutlich nicht einmal die linken Kernthemen gesichert sein wie der Sozialstaat mit Bildungsfreiheit und kostenfreier gesundheitlicher Grundversorgung.