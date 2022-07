Chaos inSri Lanka

Von: Martin Benninghoff

Der Inselstaat liegt am Boden. Dass sich Protestierende in den Luxuspools der Oligarchen eine Abkühlung holen, ist nur allzu verständlich. Eine Lösung der Krise ist aber leider nicht in Sicht.

Die Wut der Menschen in Sri Lanka ist verständlich. Denn die frühere britische Kronkolonie ist eigentlich wohlhabender als das angrenzende Indien und dessen Bundestaat Tamil Nadu. Doch Sri Lanka, das in Deutschland als Hochglanzziel für sonnenhungrige und teeverwöhnte Tourist:innen bekannt ist, ist kaum wiederzuerkennen. Lebensmittel, Treibstoff, Medikamente fehlen, die Geschäfte sind leer.

Der Tourismus liegt nicht erst seit Corona am Boden: Der islamistisch motivierte Terroranschlag am Ostersonntag 2019, bei dem Hunderte Menschen getötet wurden, hat das nach dem Bürgerkrieg mühsam wiedergewonnene Image als Reiseland erschüttert. Für viele Beschäftigte im Tourismus ist das eine Katastrophe. Zudem hat sich Sri Lanka chinesischen Investitionen ausgeliefert und kräftig überschuldet.

Damit kommt die politische Elite ins Spiel, die den Inselstaat nach Gutdünken missregiert. Dass sich Protestierende in den Luxuspools der Oligarchen eine Abkühlung holen, ist nur allzu verständlich. Eine Lösung der Krise ist aber leider nicht in Sicht.

