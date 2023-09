Chance verpasst

Von: Christine Dankbar

Gut wäre es gewesen, wenn man die Sommerpause genutzt hätte, um ein exaktes Förderprogramm für neue Heizungen zu entwickeln. Es ist nicht passiert.

Am Freitag ist das umstrittene Heizungsgesetz im Bundestag verabschiedet worden. Endlich, möchte man sagen. Nicht, weil es sehnlich erwartet wurde, sondern weil nun wenigstens der Streit darüber vorbei ist. Seitdem im Februar ein erster Entwurf aus dem Hause Habeck in die Öffentlichkeit geriet, hat das Gesetz für Erbitterung gesorgt, für Unsicherheit bei Bürgerinnen und Bürgern, bei manchen von ihnen sogar für Panik. Nicht wenige haben Angst, dass sie ihr Häuschen verlieren, weil sie sich die geforderte umweltfreundliche Sanierung nicht leisten könnten.

An dieser massiven Verunsicherung ist die Bundesregierung selbst schuld. Sie hat mit einer katastrophalen Kommunikation viel für die schlechte Stimmung getan, die im Land herrscht. Dass die Opposition nicht gerade zu einer fairen Auseinandersetzung beigetragen hat, ist zwar wahr, aber auch zweitrangig. Minister Habeck hat es am Freitag selbst gesagt: Sind die Menschen betroffen, ist die Diskussion eine andere. Das hätte man auch vorher wissen können. Gut wäre es gewesen, wenn man die Sommerpause genutzt hätte, um ein exaktes Förderprogramm zu entwickeln. Das hätte man zur Abstimmung in dieser Woche vorstellen können. Es ist nicht passiert. Wieder eine Chance verpasst.

