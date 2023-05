Bovenschultes Werk: Bürgermeister macht SPD in Bremen wieder zur stärksten Kraft

Von: Martin Benninghoff

Der alte und neue Bremer Bürgermeister am Wahlabend: SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte. © Imago

Erfolg bei der Bremen-Wahl: Die SPD holt wieder das beste Ergebnis. Das ist vor allem das Werk von Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Der Leitartikel.

Bremen - Mit rund 670.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Bremen das mit Abstand kleinste Bundesland, und auch deshalb ist das überregionale Interesse an Wahlen in dem Stadtstaat meist verhalten. Richtungswahlen finden woanders statt, in Bayern (mehr als 13 Millionen) oder Nordrhein-Westfalen (knapp 18 Millionen Menschen leben hier).

Bremen-Wahl: Das Ergebnis ermöglicht Bovenschulte jetzt viele Koalitionen

Ein gründlicher Blick auf die Ergebnisse zur Bremen-Wahl lohnt dennoch: Denn Bremen kann auch Superlative. Politisch gesehen ist die Stadt an der Weser länger rot, als Bayern schwarz ist. Die SPD regiert hier seit 77 Jahren, und es sieht so aus, als würde die 80-Jahre-Schallmauer locker durchbrochen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte kann seine Koalition mit den Grünen und den Linken nach der Bremen-Wahl fortsetzen.

Dass die SPD so lange regiert, hat auch mit der Sozialstruktur des aus Bremen und Bremerhaven zusammengesetzten Bundeslandes zu tun - und den Parteiloyalitäten, die hier noch ausgeprägt sind. Aber fast wäre das Abo auf den immerwährenden Sieg schon beim letzten Mal abgelaufen: Die SPD hatte schwächer als die CDU abgeschnitten, und es war nur der Unfähigkeit der Konservativen geschuldet, eine Koalition zu schmieden, dass mit Bovenschulte wieder ein SPD-Mann regieren konnte. Traditionell hat die CDU im Stadtstaat nicht nur einen schweren Stand - es fehlt ihr in der harmoniesüchtigen Bürgerschaft der Biss, die rote – Pardon: schwarze Laterne abzugeben. Und so auch dieses Mal: Enttäuschung pur.

Sieger bei der Bremen-Wahl 2023: SPD verdankt Bovenschulte das gute Ergebnis

Bovenschulte hat die Wahlperiode vor der Bremen-Wahl 2023 indes konsequent genutzt. Im Vergleich zu Berlins früherer Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (auch SPD) mag er zwar überregional ein unbeschriebenes Blatt sein, im Stadtstaat selbst hat er aber mit seinem (demokratischen) Personenkult dafür gesorgt, dass viele „Bovi“ schätzen. Der umfrageschwachen SPD im Bund wird das überregional kaum helfen, zumindest nicht für die wichtigeren Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst.

Mit seinen Themen - Kindergrundsicherung, mehr Geld für Bildung und die Unterbringung von Geflüchteten - konnte Bovenschulte in seinem ersten Wahlkampf als Bürgermeisterkandidat punkten. Zugleich beging er nicht denselben Fehler wie Giffey in Berlin, die als SPD-Rechte den linken Parteiflügel gegen sich aufbrachte und für viele SPDler unwählbar geworden war. Der linke Bovenschulte adressierte hingegen Sicherheit und Ordnung als konservative Themen - und sprach damit ein Wählerpotenzial an, das ansonsten zur Union oder weiter rechts abgewandert wäre. So wurde er im Prinzip für alle in der politischen Mitte wählbar, ob links oder rechts vom Scheitelpunkt

Wahl in Bremen: Neben der SPD hat sich die Rechtspopulisten von Bürger in Wut (BIW) breit gemacht

Doch selbst Bovenschultes Integrationskraft hat Grenzen, wie das Ergebnis bei der Wahl in Bremen für die „Bürger in Wut“ zeigt. Die rechtspopulistische Wählergruppierung um den früheren AfD-Schatzmeister Piet Leidreiter kann diese Wahl als Erfolg für sich verbuchen. Jetzt kann man natürlich sagen, das sei ihr nur gelungen, weil die zerstrittene AfD zu unfähig gewesen war, sich auf eine Liste zur Wahl zu einigen - und deshalb ausgeschlossen blieb. Ja, stimmt.

Aber entscheidend ist: Das rechtspopulistische Wählerpotenzial materialisiert sich mittlerweile regelmäßig bei Landtagswahlen, ob in Bremen oder anderswo, mit guten einstelligen und - wie hier wohl - gar zweistelligen Ergebnissen. Die gebetsmühlenhaft vorgetragene Analyse, dies sei einer „Protestwahl“ geschuldet, verfehlt zusehends ihr Ziel. Vielmehr hat sich in fast allen Bundesländern ein Kern verfestigt, der wiederholt rechtspopulistisch oder gar rechtsextremistisch wählt - ob die Partei AfD oder „Bürger in Wut“ heißt, ist letztlich wurscht.

Die programmatischen Parteibindungen wirken nur noch schwach. Den Unterschied macht stärker denn je der Beliebtheitswert des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin. Bovenschulte holt der SPD wieder einen Vorsprung raus, so wie Daniel Günther in Schleswig-Holstein „seine“ CDU ein Stück weit vom Bundestrend abgekoppelt hatte. Wehe nur, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin nicht (mehr) zieht, dann können die Wahlkämpfer:innen noch so sehr rudern, nichts geht mehr. Passiert das, ist die Partei demobilisiert. Das ist der CDU im Bundestagswahlkampf so ergangen.

Krise um Habeck vertieft: Grüne holen schlechtes Ergebnis bei der Landtagswahl

Bei der Bremen-Wahl haben nun allerdings die Grünen ihr Fett wegbekommen - und das liegt ausnahmsweise in diesem sehr landesthematisch geprägten Wahlkampf an der Bundespolitik: Die Kritik an Robert Habecks Heizungsplänen und die Vorwürfe in der „Trauzeugen-Affäre“ um seinen Staatssekretär haben zweifellos Vertrauen gekostet. Die Grünen müssen hoffen, dass Bremen nicht doch noch zur Richtungswahl wird. Und Linke und FDP werden hoffen, dass sich ihr Trend fortsetzt.