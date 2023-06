Österreichs Rechtsruck

Von: Adelheid Wölfl

Herbert Kickl (liks), Bundesparteichef der FPÖ, und Udo Landbauer, Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich, freuen sich über die Ergebnisse der ersten Hochrechnung der niederösterreichischen Landtagswahl. Sie wird im Januar 2023 zweitstärkste politische Kraft hinter der konservativen ÖVP. © Helmut Fohringer/dpa

In Österreich wächst die Gefahr des Rechtspopulismus. Die Selbstzerstörung der SPÖ hat daran erheblichen Anteil. Der Leitartikel.

In Wien wird nun lustvoll Josef Stalin zitiert: „Die Leute, die die Stimmen abgeben, entscheiden nichts. Die Leute, die die Stimmen zählen, entscheiden alles.“ Ein Mitarbeiter habe am Samstag das Ergebnis der Wahl zum Parteivorsitzenden falsch in eine Excel-Tabelle eingetragen. So lautete die Erklärung der Wahlkommission der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), weshalb am Samstag Hans Peter Doskozil zum Parteichef gekürt wurde und nicht sein Herausforderer Andreas Babler, der tatsächlich die Wahlen gewonnen hatte.

Die Häme ist groß, die auf die Sozialdemokraten einprasselt, nachdem offenbar wurde, dass die ehemals staatstragende SPÖ nicht einmal das Elementarste beherrscht, nämlich eine unanfechtbare Wahl des eigenen Vorsitzenden zustande zu bringen. Der SPÖ traut in diesem Zustand niemand mehr zu, 2024 Wahlen zu gewinnen und den Kanzler zu stellen. Wie kann man auch einer Truppe vertrauen, ein Budget für einen modernen Industriestaat wie Österreich zu erstellen, wenn sie nicht einmal 600 Stimmen in eine Excel-Tabelle eintragen kann?

Österreichs Sozialdemokraten verlieren sich im Hickhack – trotz fantastischer Ausgangslage

Der Niedergang der Partei ist seit Jahren zu beobachten. Nachdem sich Christian Kern 2018 grußlos aus der Politik verabschiedete, weil er nicht mehr Regierungschef werden konnte, wurde Pamela Rendi-Wagner an die Spitze der Partei gehievt. Die Querschüsse ihres männlichen parteiinternen Konkurrenten Doskozil begannen sofort. In der SPÖ wurde kaum mehr inhaltlich diskutiert, stattdessen verlor sich die wichtigste Oppositionspartei im internen Hickhack.

Dabei war die Ausgangssituation für die SPÖ fantastisch. Der konservative Kanzler Karl Nehammer ist unpopulär, wirkt provinziell und seine ÖVP liegt in Umfragen oft an dritter Stelle. Im linken Spektrum gibt es zudem kaum Alternativen zur SPÖ, jenseits der Grünen, die nicht gerade durch inhaltliche Kompetenz oder – abgesehen von Klimaschutz-Ministerin Eleonore Gewessler – interessante Persönlichkeiten verfügen. Doch die SPÖ nutzte ihre Chance nicht, sondern ließ sich ganz von ihrem Selbstzerstörungstrieb treiben.

FPÖ nutzt Selbstzerstörungstrieb der SPÖ aus

Das nutzt vor allem der rechtspopulistischen FPÖ und ihrem Scharfmacher-Chef Herbert Kickl, der die Partei nach dem Ibiza-Skandal 2021 neu positionierte. Die FPÖ liegt in Umfragen seit Monaten auf Platz eins. Bei einer im Mai durchgeführten Umfrage gab die Mehrheit aller Befragten an, Kickl als Kanzlerkandidat zu präferieren.

Er setzt nach Vorbild von Donald Trumps US-Republikanern ganz auf „Anti-Wokeness“. Ängste und Frustration über Inflation oder Pandemiemaßnahmen werden von der neuen Rechten in Identitätspolitik umgemünzt, Schuld sei der kulturelle Fremdeinfluss. Bemühungen gegen Rassismus, Sexismus oder Homophobie werden als Bedrohung für „die heimische Lebensweise“ und als irrsinnig dargestellt, sie würden im Gegensatz zum Willen „der Bevölkerung“ stehen.

Kickl redet von einer „Corona-Diktatur“, „Klimakommunismus“ und „Genderwahnsinn“ und einer „Jagd auf den Verbrennermotor“. Wenn er Kanzler würde, würde er die Erwähnung der „großen Töchter“ Österreichs wieder aus der Bundeshymne entfernen, kündigte er mit scheinwitziger Frauenverachtung an.

Seine Wortwahl ist hochaggressiv. Kickl bezeichnet die konservativ-grüne Regierung als „Amokläufer“, den grünen Staatschef Alexander van der Bellen nannte er den „größten Staats- und Demokratiegefährder“. Van der Bellen hatte angedeutet, dass er Kickl nicht zum Kanzler machen wolle. Kickl droht indirekt mit Systemwechsel: „2030 geht euch nichts mehr an, da gibt es einen anderen Bundeskanzler, und der weiß, was er zu tun hat.“

Die FPÖ ist mit den wichtigsten rechten Parteien bestens vernetzt. Man fraternisiert mit der postfaschistischen Partei von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und vor allem mit Viktor Orbáns Fidesz. Die FPÖ hat aber auch gute Kontakte zum französischen Rassemblement National (früher Front National). Geeint setzen die Kreml-Freunde beim Thema Migrationsabwehr.

Schwäche der SPÖ beschert Österreichs Rechtsaußen einen Höhenflug

Kickls FPÖ gewinnt damit in Österreich eine Wahl nach der anderen in den Bundesländern. Sie ist im Höhenflug, auch weil die SPÖ so schwach ist. Je häufiger die FPÖ aber in Regierungen der Bundesländer sitzt, desto wahrscheinlicher wird auch, dass Kickl Kanzler wird. Van der Bellen kann ihn höchstens bremsen, aber nicht verhindern.

Weil es in Österreich keine Mitte-links-Mehrheit gibt, ist es nur möglich, einen Kanzler Kickl zu verhindern, wenn die SPÖ und die ÖVP sich zusammentun. Der neue SPÖ-Chef Babler, der angekündigt hat, nicht mit der ÖVP koalieren zu wollen, sollte diese Meinung angesichts eines möglichen Kanzlers Kickl dringend revidieren. Bei den Sozialdemokraten sollte man dringend überlegen, was man der FPÖ entgegensetzen will, nachdem man final geklärt hat, wer nun zum Vorsitzenden gewählt wurde. Wenn die derzeitige SPÖ-Operette verklingt, sollten sich jene Kräfte bei den Konservativen, Grünen, den liberalen Neos und den Sozialdemokraten und anderen Linken, die den Rechtsstaat und eine offene Gesellschaft schätzen, auf das Essenzielle konzentrieren. Und dem Ernst der Lage entsprechend zu arbeiten beginnen, damit Österreich nicht schon wieder einem zerstörerischen Rechtspopulismus ausgesetzt wird. (Adelheid Wölfl)