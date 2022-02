Antirassismus-Beauftragte: Viel versprechen reicht nicht

Kommentar

Von Ursula Rüssmann

Die Ampelkoalition signalisiert starken Handlungswillen im Kampf gegen Rassismus. Aber sich wirklich etwas ändert, hängt von einigen Unwägbarkeiten ab. Der Kommentar.

Aus dem Bundeskabinett kommen vielversprechende Nachrichten: Der neue Posten einer Antirassismus-Beauftragten ist besetzt, das Amt bekommt Reem Alabali-Radovan, die als Staatsministerin im Kanzleramt auch schon für Integration zuständig ist. Die Steuerung aus dem Hause Scholz soll zeigen: Wir nehmen das ernst. Ferner soll eine neue zivilgesellschaftliche Monitoring-Stelle endlich Antiziganismus systematisch erfassen – das ist überfällig und nötig, will man diese bisher meistignorierte Spielart des Rassismus ernsthaft bekämpfen. Nimmt man Nancy Faesers Zusage eines Aktionsplans gegen rechts hinzu, könnte man sagen: Da tut sich was.

Es bleiben aber Fragen. Stärkt die Bündelung von Integrations- und Antirassismuspolitik die Amtsträgerin – oder soll sie das Neue mal eben nebenbei mit erledigen? Ist eine Staatsministerin die richtige, um Strukturen aufzubauen, mit denen Rassismus auch in Behörden wie der Polizei schonungslos angegangen wird – oder ist dazu mehr Unabhängigkeit nötig? Und wie viel Geld und Personal gibt es für all das? Ob sich wirklich was tut, wissen wir erst, wenn es darauf Antworten gibt.