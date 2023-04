Ampel im Klimastress

Von: Joachim Wille

Teilen

Robert Habeck und Klara Geywitz bei der Pressekonferenz zum Gebäudeenergiegesetz am Mittwoch. © dpa

Die Grünen begreifen, dass es ein Fehler war, die Entkernung der Vorschriften zum Klimaschutz mitzutragen. Lässt sich das wieder einholen? Und was macht gerade die SPD? Der Leitartikel.

Für die Grünen, die Klimapartei, muss es ein Schock gewesen sein. Als der „Expertenrat für Klimafragen“ jetzt sein Gutachten über die Politik der Ampel-Regierung im Jahr 2022 vorlegte, stellte er klar: Bleibt es beim bisherigen Tempo im Klimaschutz, wird das offizielle CO2-Ziel Deutschlands für 2030 um etwa 40 Prozent verfehlt. Statt der angepeilten 438 Millionen Tonnen Treibhausgase würde das Land dann 628 Millionen produzieren. Das wäre nicht nur fern der Vorgaben des Pariser Klimavertrages, den die Bundesrepublik unterzeichnet hat. Der viel zu schwache Einsparkurs wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verfassungswidrig.

Denn das oberste deutsche Gericht in Karlsruhe hat in seinem wegweisenden Urteil von 2021 zum Thema bekanntermaßen festgestellt: Die Regierung darf nicht jetzt beim Klimaschutz schludern, weil sonst nach 2030 mit einschneidenden Maßnahmen nachgesteuert werden müsste. So würden Freiheitsrechte künftiger Generationen verletzt.

Das Problem der Grünen ist nun: Die Ampel scheint nicht gewillt, den richtigen Kurs einzuschlagen. Vom Anspruch der Parteien, auch in der Klimafrage eine „Fortschrittskoalition“ zu bilden, ist wenig übrig. Die Vorschrift aus dem Klimagesetz, wonach jedes Ressort vorgegebene jährliche CO2-Ziele einhalten muss, soll gekippt werden; ein Ergebnis der jüngsten 30-Stunden-Marathonsitzung der Koalition. Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) weigert sich, das in dem Gesetz bisher noch vorgeschriebene Sofortprogramm für seinen Bereich vorzulegen, der das Sektorziel verfehlt hat. Und der selbsternannte „Klimakanzler“ Scholz (SPD) nickt das auch noch ab.

Uneinigkeit auch auf der zweiten großen Baustelle, bei der Umstellung der Wärmeversorgung der Gebäude. Fachleute sagen, dass der weitere Einbau von Erdgasheizungen schnellstmöglich gestoppt werden muss. Doch über das Konzept dazu stritten sich die Ampelpartner bis zuletzt munter weiter, so dass sich die Wählerinnen und Wähler mit Grausen abwenden, und zwar nicht nur jene, die bisher dank Gas über den Winter kommen. Und auch der Übergang zur Wasserstoff-Wirtschaft in der Industrie lässt sich zäher an als erhofft.

Die Befürchtung, dass die Ampel das zentrale Thema verstolpert, ist groß. Die Grünen haben das, mit Verspätung, begriffen. Sie versuchen, den Schaden zu minimieren. Erst interpretierten sie, die Sektorziele blieben doch auch nach der Novelle des Klimagesetzes bestehen. Inzwischen drohten sie, das neue Gesetz noch zu stoppen. Will sagen, sie haben begriffen, dass sie in der Marathonsitzung einen gewaltigen Fehler gemacht haben, als sie der Entkernung der Vorschriften zustimmten. Das wieder einzuholen, ist kaum drin.

Natürlich muss man gerecht sein. Das Scholz-Kabinett hat den schwierigsten Start einer Regierung erlebt, den man sich vorstellen kann. Der Putin-Krieg und die Energiekrise absorbierten 2022 den Großteil der Gestaltungskraft. Und es gilt anzuerkennen, das Land ist, und zwar dank der Ampel, weit besser durch die Krise gekommen, als zu erwarten war. Das jedoch taugt nicht als Begründung dafür, den überfälligen Klima-Umbau in den zentralen Sektoren, von Verkehr über Haushalte bis Industrie, aufzugeben oder auch nur abzubremsen und zu den alten politischen Rezepten des klimablinden Wachstums zurückzukehren.

Das aber versucht die FDP. Wissing gibt beim Fernstraßenbau Vollgas, als wäre Deutschland in Wirtschaftswunderzeiten, und drückt Erneuerbaren-Sprit als Option durch, der die Knappheit von Ökostrom potenziert. Dasselbe Spiel bei den Heizungen. Unter dem Schlagwort „Technologieoffenheit“ will die FDP die Gasstrukturen erhalten, um vielleicht einmal Wasserstoff zum Heizen einsetzen zu können, was von der Energieeffizienz her ebenfalls unsinnig ist. Niemand von der FDP erklärt, warum sie das durchdrücken mussten – aber es steht nun so im Gebäudeenergiegesetz, das im Kabinett verabschiedet wurde.

Das Problem ist, die SPD und ihr Kanzler haben sich auf die Seite der FDP geschlagen, obwohl die inhaltlichen Schnittmengen mit den Grünen beim Klimaschutz ursprünglich viel größer waren. Die SPD argumentiert mit Blick auf die Grünen, eine Politik, die zu viele soziale Härten mit sich bringe und die Menschen nicht mitnehme, sei zum Scheitern verurteilt. Das ist selbstredend wahr, und Klimaminister Habeck und Co. muss man in der Tat ankreiden, dass die Wärmepumpen-Pläne diesbezüglich nicht ausgereift waren. Diese Schlagseite anzugehen, war richtig, hier hätte die Ampel sogar noch mehr tun müssen. Doch ansonsten wäre es der Job der Kanzlerpartei gewesen, die rückschrittlichen Forderungen der FDP zu stoppen, die die ganze Klimaschutz-Architektur ins Rutschen bringen. Zu befürchten ist, dass in dieser Legislaturperiode außer einigem Fortschritt beim Ausbau der „Freiheitsenergien“ (Lindner) Solar und Wind kaum noch Wegweisendes passieren wird. Und das ist einer „Fortschrittskoalition“ nicht würdig.

Bericht und Interview Seiten 2/3