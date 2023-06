Ambitionslose Strategie

Von: Andreas Schwarzkopf

Teilen

Der Nationalen Sicherheitsstrategie fehlt der Wumms. Sie ist inhaltlich enttäuschend, und über allem schwebt die Schwarze Null.

Die lange erwartete Nationale Sicherheitsstrategie ist für die Ampelkoalition ein Erfolg, weil sich die drei oft zerstrittenen Koalitionspartner überhaupt auf einen Text einigen konnten. Und sicher ist es für Deutschland ein Fortschritt, wenn verschiedene Ministerien die neue Bedrohung etwa durch Russland oder die Herausforderung China analysieren und Schlüsse ziehen. Inhaltlich enttäuscht das vom Außenministerium koordinierte ambitionslose Papier, das ähnlich abstrakt ist, wie das Weißbuch immer war und bisher das Verteidigungsministerium federführend erstellte.

Es wirkt in vielen Bereichen eher wie eine Zusammenfassung der öffentlichen Debatten der vergangenen Monate. China beispielsweise wird als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale bezeichnet und damit die Ansicht der EU übernommen. Doch was das konkret heißt, bleibt unklar. Man kann bei diesem Thema nur hoffen, dass Leerstellen durch die China-Strategie gefüllt werden, die die Ampel noch im Sommer vorstellen will.

Mehr Wumms fehlt dem Papier aber auch, weil über all dem die Schwarze Null schwebt, also ein ausgeglichener Haushalt. Doch wenn die außenpolitischen Bedrohungen und Anforderungen vielfältiger werden und zudem wachsen, wie die Ampelkoalition in der Sicherheitsstrategie zu Recht feststellt, dann wird man nicht umhin kommen, mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Wenig überzeugend ist es, wenn die Bundesregierung etwa die Cybersicherheit erhöhen will. Dann aber lediglich davon spricht, dass die zuständigen Institutionen wie der Bundesnachrichtendienst sich lediglich besser koordinieren sollen. Kein Wort von zusätzlichen Arbeitsplätzen oder Mitteln, um der wachsenden Gefahr zu begegnen. Auch ein Fahrplan fehlt, der Auskunft gibt, welches Ziel bei diesem Thema wann erreicht werden soll.

Nebulös wird es beim nicht mehr umstrittenen Zwei-Prozent-Ziel der Nato, mit dem die Regierung vor allem auf Russland als „größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum“ reagieren will. Zu dem Ziel bekennt sich die Ampel zwar, bleibt aber vage, will es im Durchschnitt über mehrere Jahre erreichen. Dabei ist jetzt schon klar, dass dieses Ziel weder 2023 noch 2024 erreicht werden kann.

Zwar bemühte sich ein Ampel-Quartett neben Kanzler Olaf Scholz darum zu zeigen, wie einig die Koalition ist. Doch fehlten Robert Habeck und Svenja Schulze und man fragte sich unwillkürlich, ob der Wirtschaftsminister nichts zu China zu sagen hat und die Entwicklungsministerin nichts zu dem selbstgesteckten Ziel, Verteidigungs-, Außen- und Entwicklungspolitik neu gestalten zu wollen.

Insgesamt wird die Nationale Sicherheitsstrategie wohl das Schicksal vieler dieser Papiere teilen. Es sind gut lesbare Entwürfe, die in der realen Politik eher keine Rolle spielen werden. Bericht S. 5