Alttäglicher Judenhass

Von: Hanning Voigts

Demonstration in Halle: Wer Judenhass, der immer auch Demokratiefeindschaft ist, bekämpfen will, muss ihm in seiner ganzen Vielfalt entgegentreten. © Hendrik Schmidt/dpa

Antisemitismus ist kein rechtes, sondern ein Querschnittsproblem. Es gibt ihn in vielen Gruppen. Wer Judenhass bekämpfen will, muss ihm in seiner ganzen Vielfalt entgegentreten. Ein Kommentar.

Die Zahlen sind beklemmend. Fast 2500 antisemitische Vorfälle hat das Rias-Netzwerk im vergangenen Jahr in Deutschland dokumentiert, von judenfeindlichen Sprüchen im Alltag bis hin zu schwersten Gewalttaten. Das sind fast sieben Übergriffe am Tag. Man muss es leider so deutlich sagen: Antisemitismus hat einen festen Platz in der deutschen Gesellschaft. Es hilft nichts, etwas anderes zu behaupten.

Der Jahresbericht des zivilgesellschaftlichen Rias-Netzwerks liefert noch weitere Erkenntnisse, selbst wenn diese nicht neu sind. Etwa: Judenhass ist kein rechtes, sondern ein Querschnittsproblem. Es gibt ihn bei Rechten und Islamist:innen, aber auch in der sogenannten Querdenken-Szene, bei Bürgerlichen sowie bei Progressiven und Linken. Und: Antisemitismus beginnt nicht erst da, wo Jüdinnen und Juden körperlich angegriffen werden. Er zeigt sich auch im Alltag oder auf der Documenta in Kassel.

Wer Judenhass, der immer auch Demokratiefeindschaft ist, bekämpfen will, muss ihm in seiner ganzen Vielfalt entgegentreten. Muss Betroffenen zuhören, in Prävention und Bildung investieren, jüdische und israelische Einrichtungen schützen und den Hass auch in progressiven Milieus oder der Kunstszene klar benennen. Die Zahlen belegen, wie sehr das an der Zeit ist.