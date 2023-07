Zuckerpuppen und Souvenirs

Von: Manfred Niekisch

Teilen

Vom Zoll beschlagnahmter Schmuck aus Elfenbein. © Daniel Karmann/dpa

Bestimmte Mitbringsel aus dem Urlaub sind problematisch. Unverdächtige Objekte der Erinnerung besang Bill Ramsey schon vor Jahrzehnten.

Angeblich versetzte sie den vorderen Orient in Staunen, und den hinteren Orient gleich mit, diese Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Aus Marokko stammte sie dem ersten Eindruck nach. Zumindest behauptet das Bill Ramsey in seinem Schlager aus dem Jahr 1961. Dass sich dann doch hinter der Tüllgardine nicht Suleika verbarg, sondern Elfriede aus Wuppertal, versöhnt mit der Würde der Frauen des Orients.

Eine intellektuelle Auseinandersetzung mit diesem Blödel-Text lohnte sich allerdings schon damals nicht. Sie lag wohl auch gar nicht in der Absicht des gefeierten Jazzsängers, der vor zwei Jahren verstarb.

Heute bleibt kaum Platz für ulkige Gedanken, wenn man an manche dortigen Staaten denkt, an ihre Rolle als Herkunfts- und Transitländer der Flüchtlinge. Und schon gar nicht, wenn man sich die immer katastrophaler werdende Situation der Frauen in einigen Ländern der besungenen Region vor Augen führt.

Da bleibt doch deutlich mehr an heute noch übrig gebliebenem Zeitgeist, wenn man ins Jahr 1959 zurück geht in den erfolgreichsten Schlagern von Bill Ramsey. Bis heute ist der Gassenhauer „Souvenirs, Souvenirs“ im Radio präsent.

Wieder so ein parodistischer Text, und dem mag man mit etwas Wehmut folgen. Denn das, was die Großen dieser Welt demnach so liegen lassen, sind nun leider – ganz im Gegensatz zur Botschaft des Textes – keine Andenken, die man überall erhält. Was immer es von Greta Garbo, Louis Armstrong, Marilyn Monroe und Picasso zu kaufen gibt, da sind Höchstpreise bei Versteigerungen garantiert. Und man muss sie in den größten Auktionshäusern ergattern und erhält sie sicher nicht überall. Aber es stimmt schon, dass sie, wie Bill Ramsey sang, die bunten Träume unsrer Einsamkeit sind.

So wie Muscheln, Schnecken, Korallenschmuck, Schildkrötenpanzer, Papageienfedern und Schnitzereien aus Elfenbein und all die anderen Reste von exotischen Tieren und Pflanzen, die uns einen Hauch von Urlaubserinnerung in die heimische Wohnung mitbringen sollen. Verboten ist das meiste davon schon lange, auch als touristisches Mitbringsel nicht erlaubt. All das und mehr steht auf der Suchliste findiger Zöllner. Und das Argument, das Tier sei ja eh schon tot gewesen, entlarvt sich sofort als Unsinn.

Denn jeder Kauf ist Nachfrage, heizt den Markt an. Die Schäden, welche Urlauberinnen und Urlauber an der Natur des besuchten Landes verursachen, haben kuriose Ausmaße erreicht. Sogar Sand vom Strand mitzunehmen, kann in Italien teuer werden.

Ein bisschen mehr Sensibilität seitens der sonnenhungrigen Urlaubsgäste gegenüber den Gepflogenheiten und natürlichen Ressourcen der Gastländer hätte vielleicht verhindert, dass jetzt zunehmend Restriktionen und Aversionen aufkommen. Hätte, hätte.

Also jetzt wenigstens Hände weg von tierischen und pflanzlichen Souvenirs. Solche Staubfänger landen später sowieso in Schubladen, auf dem Dachboden oder Flohmarkt. Fotos sind doch auch wunderbare Erinnerungen. Allerdings nicht mit den Löwenbabys und den kleinen Schimpansen, die leider noch immer an den Stränden angeboten werden.

Das „Ach wie süß“ oder gar missverstandenes Mitleid decken und fördern illegale und massive Tierquälerei. Den Ohrwurm von Bill Ramseys „Souvenirs“ kann man also fröhlich mitträllern. Denn es schadet nichts, sich eine Sonnenbrille von Greta Garbo zu kaufen.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.