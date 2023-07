Wohlstand ist nicht genug

Von: Maren Urner

Wir sollten das Ziel Reichtum für wenige durch das Wohlergehen für alle ersetzen. Die Kolumne.

Der schmale Pfad schlängelt sich direkt an der Küste entlang. Mal geht es steil bergauf, dann wieder bergab. Hinter jeder Biegung tut sich ein neues Natur- und Farbschauspiel auf. Mal steinig, mal satt grün, dann ein violettes Blütenmeer. Unten schlagen die Wellen erst laut gegen die Felsen, dann rollen sie sanft in einer Bucht aus. Den Wind in den Haaren, die salzige Luft auf den Lippen. Es geht uns gut.

Nein, es geht uns sehr gut. Das „legale High“, ausgelöst durch die Bewegung und die vielen Sinneseindrücke der Natur, die uns umgibt, kenne ich nur zu gut und unterbreche die Redepause mit einem Gedanken, der mich schon länger beschäftigt: „Statt Wohlstand hinterherzurennen, sollten wir uns lieber um mehr Wohlergehen kümmern!“ Das ist mehr als ein kleines Wortspiel, denn es geht um nichts Geringeres als die Gegenwart und Zukunft jedes einzelnen Menschen und unserer Spezies.

Beginnen wir bei jedem Einzelnen – und unserer biologischen Beschaffenheit. Das legale High, das meinen Körper während der Küstenwanderung durchdringt, kommt nicht von ungefähr. Der Mensch hat keinen Steh- sondern einen Gehkörper. Beim Gehen bin ich wach, mein Gehirn funktioniert besser und ich kann besser denken. Ein Grund warum „Walking Meetings“ beliebter werden - egal, ob für die Beschäftigtenbesprechung oder die Therapiesitzung. Beim Gehen erfahre und entdecke ich die Um- und Mitwelt.

Während unsere Vorfahren noch viele Stunden und Kilometer täglich gehend unterwegs waren, erfüllten im Jahr 2022 mehr als 80 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung nicht mal die minimale Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von wöchentlich 150 bis 300 Minuten moderater Aktivität.

Wir stehen – und Sitzen – rum. Häufig auch, weil wir dem Wohlstand hinterhereifern, der uns (fast) immer und überall angepriesen wird. Ich spare mir hier die entsprechenden Werbeslogans, die politischen Sonntagsreden und die mediale Dauerbeschallung, die sich alle um unseren Wohlstand „sorgen“ – und damit genau das Gegenteil erreichen.

Denn mal ganz abgesehen vom individuellen Wohlstandsbauch, den zunehmend mehr Menschen vor sich hertragen und der wichtiger Risikofaktor für chronische Krankheiten jeder Coleur ist, sorgt unser Streben nach dem angepriesenen Wohlstand auch für zunehmend unangenehmere Lebensbedingungen. Wie es uns mit diesen als Spezies ergeht, erleben dieser Tage Millionen Menschen auch in vielen europäischen Ländern. Von Wohlergehen kann bei 45 Grad keine Rede mehr sein.

So gleichen unsere Wohlstandsgeschichten ein wenig einer Fata Morgana, die wir am Ende des Horizonts erahnen: Noch ein bisschen mehr Wohlstand, dann geht es mir gut. Wahlweise kann das „bisschen mehr“ das angesagteste Outfit, das nächste SUV-Modell oder die größere Wohnung bedeuten.

Obwohl unsere Biologie ganz andere Belohnungsmechanismen eingebaut hat: Es (er)geht uns vor allem dann gut, wenn wir in Bewegung und gemeinsam mit anderen Menschen neugierig unterwegs sind. Natürlich braucht es dafür einen gewissen Wohlstand. Eine Basis, die es mir erlaubt, die Reise zum Küstenpfad anzutreten und mich mit einem Picknick zu versorgen.

Auch hier passt der körperliche Vergleich: Nur wenn ich gut und stabil stehe, kann ich sicher gehen. Umso wichtiger ist es, dass wir endlich aufhören, die Fata Morgana weiter auszuschmücken. Dabei zerstören wir unsere Lebensgrundlage – und damit jede Chance auf Wohlstand und für ein gutes Leben, egal ob sitzend, stehend oder laufend.

Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie.