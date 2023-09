Wie man Menschen ausschließt

Von: Hadija Haruna-Oelker

In einer Rede auf dem Volksfest Gillamoos in Bayern behauptete CDU-Chef Friedrich Merz, Berlin-Kreuzberg (samt Kottbusser Tor) sei nicht Deutschland, Gillamoos aber schon - ein klarer Fall von Ausgrenzung.

Niemand ist per se anders. Man wird dazu gemacht, zum Beispiel von Politikern wie Friedrich Merz und Hubert Aiwanger. Dabei gibt es gar kein allgemeingültiges „Normal“. Die Kolumne.

Othering. Ein Moment der Fremd-Machung, den diejenigen kennen, die sich schon fremd gemacht gefühlt haben. In der Theorie als Grenzziehung und Abgrenzung einzelner Personen oder Gruppen beschrieben. Wenn so genannte Andere und ein „wir“, das sich von ihnen unterscheidet, künstlich konstruiert werden. Mit diesem Muster lässt sich Friedrich Merz‘ Bierzelt-Rede in Niederbayern erklären, in der er nur die Menschen auf dem Volksfest Gillamoos und nicht die in Kreuzberg als Deutschland erklärte.

Wir können es kurz machen. Deutschland ist natürlich beides, weil es eine superdiverse Migrationsgesellschaft ist. Nicht zu ändern. Es ist einfach nur die alte Leier. Und das Merz-Beispiel ein weiteres dafür, dass Menschen nicht per se anders sind, sondern dazu gemacht werden. Von Menschen wie Merz, die Gruppen spaltend gegeneinander ausspielen, um zu punkten. Fragt sich nur bei wem.

Der Applaus für ihn zeigt, dass unsere Gesellschaft sich nicht nur über AfD-Wähler Gedanken machen sollte, sondern auch über die Menschen, die Anti-Veränderung sind. Die vor Kulturkampf und Cancel Culture warnen und beides ganz hervorragend selbst praktizieren. Die einen Antisemitismus bei den vermeintlich Anderen verorten, aber unkritisch mit den eigenen Reihen umgehen. Denen beispielsweise Hubert Aiwangers Argumentation der „Vernichtung“ durch seine politischen Gegner und eine Rumgeeier-Entschuldigung genügt.

Wer sind die Anderen und wer ist der Feind? Wollen wir nicht hoffen, dass dieser am Ende die demokratische Gesellschaft wird. Zu der auch diejenigen zählen, die eine angemessene Aufarbeitung der Vergangenheit und eine echte Auseinandersetzung mit der Klimakrise fordern. Oder die, die ihre Sprache gendern wollen, denen das aber unter anderem in Sachsen oder in Schleswig-Holstein in Verwaltung und Schule verboten wird.

Auf Gerechtigkeit zu pochen, ist nicht verwerflich, sondern progressiv. Und wie so oft hat die progressive Zivilgesellschaft nur sich selbst, während die Rechten ihre Öffentlichkeit ausweiten und politische Unterstützung erfahren. Es ist nicht mehr fraglich, sondern offensichtlich, dass viele Menschen eine emanzipative Veränderung abwehren. Die lieber veraltete Vorstellungen, Regeln und Gesetze erhalten wollen, die bestimmte Menschen ausschließen, anstatt über Vergemeinschaftung nachzudenken und diese zu leben.

Zwei Tage dauerte die Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention kürzlich in Genf, die feststellte, was lange bekannt ist. Nämlich, dass Förderschulen, die als Orte des Othering verstanden werden können, gegen das Menschenrecht auf inklusive Bildung verstoßen. Und dass es in Deutschland seit der Zeichnung der Konvention 2009 keine Transformation und keinen echten politischen Willen gegeben hat, unser Schulsystem zu verändern. Von Scheitern der Inklusion kann also keine Rede sein. Laut sind nur die Stimmen derer, die glauben, dass behinderte und nichtbehinderte Menschen nicht gemeinsam beschult werden können, die von Schutzräumen sprechen. Fragt sich nur für wen?

Wir und die Anderen. Die Anderen sind nicht wie wir. Othering funktioniert schon lange auf viele Weisen und das auch, weil damit Probleme auf die anderen gelenkt werden können. Die sind es nämlich, die etwas verändern wollen. Die sich nicht anpassen wollen an die Norm, weil sie als die Nicht-Normalen gelten und deshalb nicht dazugehören sollen zum konstruierten „Wir“.

Doch ist dieses Normal unserer Gesellschaft nicht das Einzige. Es ist an anderen Orten dieser Welt ganz anders, weshalb es eine einheitliche Definition davon gar nicht geben kann. Also machen wir uns frei davon. Das, was als normal gilt, lässt sich verändern. Es lässt sich weiterentwickeln oder verschlechtern. Wir haben die Wahl.

Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und Moderatorin.