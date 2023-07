Wie eine wohlige Massage

Von: Harry Nutt

Serie „In aller Freundschaft“: hier fungiert das Krankhaus als idealtypischer Reparaturbetrieb. © Sebastian Kiss/dpa

Die Achtsamkeit ist demonstrativ, das Pathos unübersehbar. Dennoch gehört eine Klinikserie aus Sachsen zu den Lieblingen des TV-Publikums - und von Kolumnist Harry Nutt auch.

Über viele Jahre gehörte die Arztserie „Dr. House“ zu meinen Lieblingssendungen. Nie bin ich dabei jenem Suchtfaktor erlegen, gleich mehrere Folgen hintereinander sehen zu wollen. Vielmehr habe ich, sorgsam dosiert wie eine gute Arznei, Woche für Woche eingeschaltet und den dafür vorgesehenen Abend nach Möglichkeit freigehalten.

Für die Berliner Schriftstellerin Sarah Khan, die für einen Essay über „Dr. House“ 2012 mit dem Michael-Althen-Preis für Kritik ausgezeichnet wurde, handelt es sich strenggenommen gar nicht um eine Krankenhausserie. Für sie stellt „Dr. House“ eine Art Hommage an die Denkungsart des amerikanischen Pragmatismus dar. Ein schlechter Charakter vermag Gutes zu bewirken. Die chronische Übellaunigkeit, mit der der medikamentenabhängige, von Hugh Laurie verkörperte Dr. House seine Kollegen und erst recht seinen einzigen Freund, den Onkologen James Wilson, traktiert, scheint Voraussetzung zu sein für die Durchführung medizinischer Großtaten.

Am Ende einer Folge stand selten die triumphale Heilung. Vielmehr überließ Dr. House die Patienten ihrer wiederhergestellten Gesundheit und schickte sie zurück in ihr beschädigtes Leben. Dr. House genoss das soziale Elend der anderen nicht – er durchschaute es bloß, und es war ihm gleichgültig. Empathielosigkeit war der geheime Motor jener kühlen Rationalität, auf die das, was man gemeinhin Gesundheitssystem nennt, nicht verzichten kann.

Einen derart kunstvoll vorgetragenen Zynismus haben die einheimischen Produktionen ihrem Publikum niemals zugemutet. Seit 1998 läuft die Serie „In aller Freundschaft“, in der der Kollege Dr. House allenfalls behutsam zitiert wird. So wurde vorübergehend die Alkoholabhängigkeit des Chirurgen Kai Hoffmann thematisiert. In der im Vorabendprogramm der ARD ausgestrahlten Partnerserie „In aller Freundschaft – die jungen Ärzte“ geht die Figur des Dr. Moreau samt seines autoritär-überheblichen Führungsstils als naher Verwandter von Dr. House durch.

In der fiktiven Leipziger Sachenklinik fungiert das Krankhaus als idealtypischer Reparaturbetrieb. Gesellschaftliche Konflikt- und Problemlagen – Rassismus, Genderfluidität, Adoptionsrecht, Armut, Demenz und vieles mehr – werden in Form von Fallgeschichten aufgenommen und behutsam therapiert. Der ambitionierte Pfleger Chris ist der allumsichtige Menschenversteher.

Um Kosten für einen aufwendigen Außendreh zu sparen, erleiden viele der Patienten ihren Schwächeanfall gleich neben dem Rettungswagen. Dr. Heilmann (Thomas Frühmann), vorübergehend einmal Klinikleiter, ist nicht selten der zufällig anwesende Erstversorger. In der Sachsenklinik scheint noch nie jemand etwas von langen Wartezeiten in der Notaufnahme gehört zu haben.

Vermutlich hat die demonstrative Achtsamkeit des Personals und das pathetisch hochgehaltene Autonomieversprechen, dem zufolge jeder einzelne zählt, einiges dazu beigetragen, dass sich „In aller Freundschaft“ an beinahe jedem Dienstag in der Top Ten der TV-Einschaltquoten wiederfindet. Verglichen mit den Erfahrungen, die unsereiner mit dem hiesigen Gesundheitssystem macht, kommt eine Bestrahlung mit den Dramen aus der Sachsenklinik einer wohligen Ganzkörpermassage gleich. Manchmal sehne ich mich nach den Ruppigkeiten von Dr. House, mein Dienstagabend aber gehört der Sachsenklinik.

Harry Nutt ist Autor.