Wer denkt, ist klar im Vorteil

Von: Michael Herl

Man sollte nicht alles glauben, was behauptet wird. Oft hilft der gesunde Menschenverstand, um Fehler zu entdecken und sich selbst zu schützen.

Eigentlich ist es ja in vielen Fällen prinzipiell zu begrüßen, wenn sich Menschen dem Ursprünglichen zuwenden. Etwa wenn sie statt des Flugzeugs die Bahn nehmen, statt einer Bratwurst eine Karotte essen oder in einer fremden Stadt Einheimische nach dem Weg fragen, statt auf das Smartphone starrend durch die Gegend zu stolpern – auch wenn die Angesprochenen zur Beantwortung der Frage selbst ein solches Gerät zücken. Egal. „Weniger ist mehr“ ist moderner denn je.

Wer heute etwas auf sich hält, hält sich zwei Hühner und ist darauf stolz wie ein Gockel, fährt zum Einkaufen nicht mehr in den Supermarkt um die Ecke, sondern 30 Kilometer weiter zu Bauer Sepps Hofladen (häufig halt im „SUV“ genannten Spähpanzer), und das Urlaubshotel muss sich mit dem Siegel „Nachhaltig“ schmücken, auch wenn man auf der Reise dorthin 20 Stunden im Flieger sitzt und die Beschäftigten der Herberge umgerechnet nur 70 Cent die Stunde verdienen.

Grundsätzlich mangelt es bei alledem an etwas, das in vielen Bereichen des täglichen Lebens immer mehr und immer dringlicher vonnöten wäre: dem guten alten gesunden Menschenverstand. Vieles wäre nämlich ganz einfach – würde man sich nur mal drei Minuten still in die Ecke setzen und darüber nachdenken.

Beispielsweise auch über Bauer Sepp. Wie arbeitet der Mann? Ist er umsichtig und verzichtet auf giftige Spritzmittel oder einfach nur geschäftstüchtig und verkauft sich als wackerer, vor Redlichkeit nur so strotzender Landmann, der genauso sein Glyphosat ausbringt wie alle anderen auch?

Oder die Eierfrau mit dem Bastkorb und dem rosigen Gesicht mit dem ewigen Grinsen. Ihr kann man trauen. Man kann es aber auch lassen und einfach mal einen Blick auf ihre Eier werfen. Die Stempel dort sprechen häufig eine andere Sprache als die redselige Dame und verraten niedrigste Haltungsstufen, schurkige Tierquälerei und Inhaltsstoffe, die man sonst nur in der Apotheke findet.

Das gilt natürlich längst nicht für alle bäuerlichen Direktvermarkter. Aber gerade zum Schutz der vielen, deren Lebensziel tatsächlich die Erzeugung gesunder Lebensmittel ist, ist es umso wichtiger, kritisch zu sein und genau zuzuhören und hinzusehen. Denn nur, dass einer eine knorrige Nase hat und im hintersten Winkel der Republik ein windschiefes Gehöft betreibt, heißt noch gar nichts. Hinzu kommt, dass die Herstellung guter Produkte längst nicht jedem gegeben ist. Nicht jeder Metzger macht gute Wurst, nur weil er bio-zertifiziert ist.

Das gilt ebenso für Landwirte. Wie häufig musste ich schon erleben, dass mir Bekannte aus dem Urlaub hierzulande oder auch in Spanien oder Italien Produkte mitbringselten, die sie „direkt beim Bauern ganz oben in den Bergen“ gekauft hatten, der „echt urwüchsig“ war und seine Salami noch genauso mache wie seine Urahnen? Genau da liegt nämlich das Problem.

Können Sie sich vorstellen, wie man in ärmlichen Gegenden vor hundert Jahren Wurst machte? Zu einer Zeit, als man ein Huhn nur schlachtete, wenn entweder das Huhn krank war oder der Bauer? Als ein Schwein einen Wert darstellte wie heutzutage ein Traktor? Als Salz und Gewürze rar und teuer waren? Nein? Dann setzen Sie sich mal drei Minuten still in die Ecke und denken darüber nach.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.