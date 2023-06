Wenn die Nachfolge scheitert

Kolumne

Was passiert, wenn der alte Chef geht und der neue noch nicht etabliert ist? Am FC Bayern kann man sehen, wie das schiefgeht. Die Kolumne.

Ist das noch Fußball? An den Vorgängen in der Profiabteilung des FC Bayern München lässt sich gerade ablesen, welche Schwierigkeiten die geordnete Anleitung einer Organisation bereiten kann. War man im Verein an der Säbener Straße im Süden der bayerischen Landeshauptstadt seit jeher davon ausgegangen, über Spezialwissen und Erfahrung in Sachen Führung zu verfügen, so wird man jetzt wohl feststellen dürfen, dass dies allzu lange mit Tabellenführung verwechselt worden ist.

Nachfolgeregelungen gehören zu den Kernfragen einer Organisation, und nicht selten lässt sich deren Scheitern beobachten. Weitermachen oder alles neu? Wenn die Frage den Platz betritt, ist es bereits zu spät.

In München offenbarte sich dies kurioserweise anlässlich des Gewinns der Deutschen Meisterschaft in Form von Ausschluss und Feierverbot. Zwei verdienten Altmeistern, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, wurde die Versetzung verweigert, Ersterer erhielt besonders schlechte Kopfnoten. Nachfolgende Solidaritätsadressen aus der Familie und von Altmeistern verbesserten die Angelegenheit für ihn nicht wirklich. Sobald es persönlich wird, ist die öffentliche Aufmerksamkeit garantiert.

Wie auch immer: Der Münchner Fußballklub darf sich als Gebilde rühmen, zu dem alle eine Meinung haben – so oder so. Der FC Bayern mag in sportlicher Hinsicht ein Sonderfall sein, soziologisch betrachtet ist er ein Klassiker, aus dem sich einiges lernen lässt.

Im modernen Staatswesen dienen Wahlen dazu, eine geordnete Nachfolge zu regeln. Wenn es klappt, nennt man das Demokratie. Geht es aber schief, kann es für sehr viele Menschen schlimme Folgen haben. Diktatoren haben keine Skrupel, Kriege zu entfachen, um an der Macht zu bleiben. Die Übergabe des Zepters – siehe Erdogan oder noch dramatischer: Putin – kommt in ihrem Weltbild nicht vor. So gesehen stellt das Interregnum von Hoeneß und die Rückkehr von Rummenigge beim FC Bayern eine zivile Lösung dar. Das Scheitern der Nachfolgeregelung kann allerdings als ihr Versagen verbucht werden.

Die zu Managern aufgestiegenen Fußballhelden von einst haben verkannt, was der Soziologe Niklas Luhmann in seinem Buch „Der neue Chef“ (Suhrkamp) als markantes Problem des Verwaltungshandelns beschrieben hat. Primitive, relativ ungegliederte Sozialordnungen, so Luhmann, beruhten in hohem Maße auf sozial vorgeschriebenen und eingelebten Rollenkombinationen in je einer Person. „Das Familienoberhaupt ist zugleich Produktionsleiter, Kriegschef, Vortänzer, Mitglied des Stammesrates und anderes mehr.“

Die Probleme fangen damit an, dass Nachfolger meist damit überfordert sind, in all diese Rollen zugleich einzurücken. Wenn der alte Chef geht und der neue noch nicht etabliert ist, treibt der Wildwuchs informeller Strukturen seine Blüten. Viel schöner als das traurige Bild vom beleidigt anmutenden Oliver Kahn erscheinen lässt, hat es natürlich Dolly Parton besungen: „Wild Flowers Don’t Care, Where They Grow“.

Für Außenstehende stellt die Ungewissheit der Nachfolge ein besonderes Schauspiel dar, das sehr oft noch als Männerding aufgeführt wird und je nach Gemütslage Schauder, Spaß oder Lust bereitet. Wo die mangelnde Ordnung beklagt wird, bahnt sich bereits eine ganz andere an.

Harry Nutt ist Autor.