Weizen, Zwetschgen, Molche

Es ist kein Widerspruch mehr. Trockenheit und Regen richten Schäden an. Der Klimawandel macht es möglich.

Endlich hat es wieder reichlich geregnet. Nach dem berechtigten Lamento der Landwirtschaft und der Wasserversorger haben sich die Wasserspeicher, egal ob künstlich oder natürlich, wieder deutlich gefüllt.

Doch schon zeigt sich ein neues Problem, und das genau wegen des Regens. In weiten Teilen unserer Republik hat er die Getreideernte geschädigt, und das massiv. Der Weizen, ohnehin zum Politikum geworden seit Putins Überfall auf die Ukraine, liegt am Boden, ist zu nass geworden.

Für den menschlichen Verzehr, über den Weg von der Mühle in die Backstube, ist er nicht mehr geeignet. Höchstens noch als Futterweizen für die landwirtschaftlichen Nutztiere, das Schlachtvieh. Auch beklagen Obstbauern vielerorts, dass die Zwetschgen durch den Starkregen aufgeplatzt sind und auch deren Ernte deswegen nicht ganz so ausfallen und aussehen dürfte, wie Konsumentinnen und Konsumenten sich das wünschen.

Herpetologisch engagierte Kreise, also solche, die sich mit den Lurchen und Kriechtieren befassen, haben noch ganz andere Sorgen. Trockenheit und Hitze im Frühjahr haben Bäche, Pfützen, Tümpel austrocknen lassen. Mancherorts mag das dem fröhlichen Wandersmann oder der munteren Wandersfrau gefallen haben, dass man nun trockenen Fußes auf pfützenfreien Waldwegen die Natur durchwandern kann. Doch den Lurchfans treibt das eher Sorgenfalten auf die Stirn.

Denn selbst kleinste Gewässer wie wassergefüllte Wagenspuren auf Forstwegen sind wichtige Laichplätze für eine ganze Anzahl von Frosch- und Molcharten. Und denen hat die Trockenheit dieses Jahr gewaltig zugesetzt, zumal auch größere Kleingewässer (nein, das ist kein Oxymoron) völlig austrockneten und das in einer Zeit, wo sie eigentlich Wasser führen müssten, um den Amphibien das Ablaichen, also die Vermehrung zu ermöglichen.

Nun, da die Laichzeit für alle einheimischen Lurcharten vorbei ist, offenbart sich das ganze Dilemma. Schon im zweiten oder dritten Jahr hintereinander ist jetzt über weite Strecken und für viele Arten die Vermehrung völlig ausgefallen. Wegen Wassermangels.

Dabei sind Grasfrosch, Bergmolch und Co ohnehin vielen anderen Gefahren ausgesetzt. Selbst bei diesen einst weit verbreitet und eigentlich häufig vorkommenden Arten sind erhebliche Bestandsrückgänge zu verzeichnen.

Himmelsweiher, also Gewässer, die vom Regen gespeist werden, sind da nicht allein betroffen, denn auch die Grundwasserspiegel sind vielerorts so abgesunken, dass oberflächliche, von ihnen abhängige Gewässer als Laichplätze weggefallen sind. Die Starkregen kamen einfach zu spät.

Das ist schon komisch. Erst wurde von Landwirtschaft und Naturschutz die Trockenheit beklagt, und das ganz zu Recht. Dann kamen endlich die Starkregen, was auch nicht passte, denn sie richteten Schäden auf den Äckern an. Für die Populationen der Lurche brachten sie wenig oder nichts.

Was für scheinbar (!!) widersprüchliche Effekte der Klimawandel doch mit sich bringt. Aber so ist das halt, wenn das Klimasystem aus den Fugen gerät. Da laufen einem nicht nur Regen oder Schweiß schaurig den Rücken herab, sondern auch die Sorgen, was da noch alles auf uns zukommt. Zumal wohl kaum noch ein Zweifel besteht, dass die (bisherigen) Klimaziele deutlich verfehlt werden und die Bundesregierung zu wenig tut, um sie doch noch einzuhalten.

