Weckruf einmal im Jahr

Von: Manfred Niekisch

Die Liste der verpassten Ziele seit der Gründung des Tages der Umwelt ist lang. Dazu zählt auch die Vereinbarung gegen die Wüstenbildung. © Jerome Delay/dpa

Der Tag der Umwelt steht konkurrenzlos da gegenüber dem Erinnern an Nagellack und Teppichfalte. Er müsste eigentlich täglich begangen werden.

Man kann getrost von einer Inflation sprechen. Für fast jeden Unsinn gibt es inzwischen einen ihm oder ihr gewidmeten Tag. Nein, natürlich gehört der Muttertag nicht zu den Themen, an die ziemlich un- oder sogar blödsinnig alljährlich zu einem bestimmten Datum erinnert wird.

Der Tag des Nagellacks, der Teppichfalte, des Kugelschreibers gehören hingegen sicher dazu. Offenbaren sie auch kulturelle Unterschiede zwischen den Nationen? Viele dieser Albernheiten sind doch recht deutlich auf unseren großen Verbündeten über dem großen Teich beschränkt, und die meisten solcher Tage werden nur dort begangen.

Das zeigen die im Internet verfügbaren Aufstellungen. Warum sollte man etwa in Indien einen Tag des Grillhähnchens oder des Schokoladen-Eises abhalten, oder in Kolumbien den Tag der Essstäbchen?

Ob allerdings tatsächlich alle Menschen in den USA mitfeiern, ja überhaupt wissen, was in ihrem Land gerade wieder für ein Gedenktag ansteht, darf doch getrost bezweifelt werden. In Deutschland dürfte das ähnlich sein. Es wird am Jäte-Deinen-Garten-Tag doch nicht wirklich mehr im Garten gewerkelt. Oder handelt Deutschland tatsächlich am Iss-eine-Kiwi-Tag dem Motto des Tages entsprechend?

Spannender und weit weniger lachhaft sind da die Tage, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat und die alljährlich weltweit begangen werden. Dazu gehört an allererster Stelle der Tag der Umwelt, der World Environment Day. Nun steht er wieder an, am kommenden Montag, dem 5. Juni.

Eingeführt wurde er zur Erinnerung an die Weltkonferenz über Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Dort versammelten sich die Staats- und Regierungschefs fast aller Staaten der Erde und anerkannten zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen intakter Umwelt und nachhaltiger Entwicklung für die Menschheit.

Große Initiativen gingen von dort aus, so die Agenda 21, die Konvention über biologische Diversität und die Klimarahmenkonvention. Zwei Jahre später wurde in der Folge auch noch das Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung unterschrieben.

Schon das Gezänk zum Thema Wald, von dem dann nur schlappe und ausdrücklich als unverbindlich deklarierte Forest Principles übrig blieben statt einer völkerrechtlich verbindlichen Wald-Konvention, zeigte damals die tiefen politischen Risse zwischen Nord und Süd, zwischen kurzsichtigen finanziellen Interessen und langfristig sinnvollem gemeinsamem Vorgehen. Die Vereinbarung gegen die Wüstenbildung läuft, so dringend sie auch wäre, in grob missverstandener Erfüllung ihres Namens bis heute im Sande.

Die Liste der seit Rio 1992 verpassten Ziele und gerissenen Fristen ist lang, die der Erfolge eher kurz (und nein, schmerzfrei kann man nicht sagen), jedenfalls zu kurz, um von einer Trendwende sprechen zu können. „Natur stärken – Klima schützen“ lautet das deutsche Motto des diesjährigen internationalen Tages der Umwelt.

Weltweit ruft er zur Bekämpfung des Plastikmülls auf. So ein globaler Weckruf einmal im Jahr kann gar nicht laut genug sein. Ginge es nach dem Zustand unseres Planeten, von Artenvielfalt und Klima, müsste eigentlich jeder Tag des Jahres ein Tag der Umwelt sein.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.