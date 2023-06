Was will ich hinterlassen haben?

Von: Maren Urner

Teilen

„Es ist müßig und falsch, zu fordern, nichts hinterlassen zu wollen.“ © Imago

Die Frage, was von ihrem Leben bleibt, treibt vor allem Männer um. Ist es nicht wichtiger, ein liebenswerter Mensch zu sein? Die Kolumne.

Ich sitze auf dem Fahrrad und spreche übers Headset mit einem sehr guten Freund über eine wichtige berufliche Entscheidung, die bei ihm ansteht. Dabei kommen wir um die ein oder andere große Lebensfrage nicht herum.

„Wow, das gibt mir gerade sehr viel Frieden. Der Gedanke, dass das möglich ist“, sagt er. Das, was ihm gerade Frieden in Kopf und Körper beschert, ist die Vorstellung, frei vom Drang zu sein, etwas hinterlassen zu wollen – oder gar zu müssen. Seine positive Überraschung ist trotz Fahrtwinds und zunehmender Anstrengung aufgrund des Gegenwinds nicht zu überhören.

Ich nehme gar einen Hauch von Skepsis wahr – so ganz scheint er der Sache noch nicht zu trauen. Also lege ich noch mal nach. „Ich hatte diesen Drang, etwas in der Welt hinterlassen zu müssen, nie. Ich musste mich also von nichts befreien oder lösen.“ So viel ist klar: Das würde bei ihm anders sein.

In den folgenden Minuten tauschen wir uns über Erlebnisse und Gespräche aus, die mich zu der These geführt haben, dass Männer stärker vom Gefühl getrieben scheinen, dass nach ihrem Ableben etwas von ihnen bleibt. Seien es Forschungsergebnisse, die ins neue Lehrbuch eingehen, die Statue, die den Dorfbrunnen ziert, oder das Unternehmen, das weitergeführt wird.

Ich habe das noch nie verstanden. Natürlich kann ich diesen Wunsch kognitiv nachvollziehen. Aber das Gefühl ist mir einfach fremd. Ganz abgesehen, von der „rein rationalen“ Betrachtung, dass ich nach meinem Tod sowieso nicht in der Lage sein werde, das aktualisierte Lehrbuch zu lesen, am Dorfbrunnen zu sitzen oder mich am Aktienkurs eines Unternehmens zu erfreuen.

Nach dem Gespräch und weiteren mühsamen Kilometern gegen den Wind bin ich gedanklich so weit, eine Art gesellschaftliches Rehabilitationsprogramm zu fordern. Ein Programm, in dem wir alle lernen – und dem (männlichen) Nachwuchs von Beginn an vermitteln –, dass unser Leben nicht von potenziellen Hinterlassenschaften getrieben sein sollte. Ich habe Bilder von verbitterten Greisen im Kopf, die ihr Leben lang danach gestrebt haben, etwas Großartiges zu schaffen und dabei das Leben selbst verpasst haben. Ich möchte ihnen zurufen, dass es viel wichtiger ist, ein liebenswerter Mensch zu sein. Möchte ihnen die gesammelten Forschungsergebnisse aus der Psychologie präsentieren, die eindeutig belegen, dass soziales Verhalten eine der wichtigsten Zutaten für ein gesundes, glückliches Leben ist. Kurz bevor ich beginne, eine Art Grundsatzdokument zu formulieren, macht mein Gehirn eine Art Vollbremsung. Stopp!

Vielleicht auch bedingt durch das kühle Nass der Dusche, erkenne ich plötzlich, dass es nicht darum gehen kann, nichts hinterlassen zu wollen. Auch ich hinterlasse doch ständig. Beginnend bei der Zugtoilette, die ich bitte so hinterlasse, wie ich sie vorgefunden habe, hin zu den Gesprächen, die ich mit anderen Menschen geführt habe. Dadurch verändere ich immer – ob ich es will oder nicht – die Gedanken und Gehirne meiner Gegenüber. Ich hinterlasse sie also anders, als ich sie vorgefunden habe.

Mit einer Saftschorle bin ich in der regenerativen Phase angekommen, als ich Zugtoilette und Hinterlassenschaften zusammenbringe – und mir ein Schmunzeln nicht verkneifen kann: Es ist müßig und falsch, zu fordern, nichts hinterlassen zu wollen. Alles, worauf ich mein Denken und Handeln ausrichten kann und möchte, ist der Ort und die Menschen, die ich verändere, besser, schöner und zufriedener zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Egal, ob Zugtoilette oder Gehirn meines Gegenübers. Du auch?

Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie.