Was nicht mehr zusammen gehört

Von: Richard Meng

Rot und Grün regieren zwar noch an einigen Orten zusammen. Aber die Parteien haben nicht mehr viel gemeinsam.

Es gibt so etwas wie eine großstädtische Missstimmung. In Hamburg wird über Risse in der dortigen Koalition spekuliert, in Berlin ist das Tischtuch wieder einmal zerrissen. In Frankfurt und auch Darmstadt waren sie bei den OB-Wahlen die Konkurrenten. SPD oder Grüne? Immer seltener ist von SPD und Grünen die Rede.

Wenn man in die beiden Parteien hineinhört, hört man alles bis zu Abneigung. Die SPD sei chronisch unzuverlässig, wenn es um nachhaltiges Profil geht, sagen die Grünen. Während deren dröhnender Moralismus, zumal seit dem Ukrainekrieg, auf der SPD-Seite aufstößt. Von einer quasi-natürlichen Partnerschaft ist kaum mehr die Rede. In Hessen gibt es schon linke Sozialdemokraten, die den Landtagswahlkampf im Herbst am liebsten gegen die bräsigen Grünen zuspitzen würden statt gegen die oberbräsige CDU.

In solchen Gedankenspielen geht es darum, von wem am ehesten Stimmen rüberzuholen wären – letztlich: wo also doch noch die Schnittmenge am größten ist. Dennoch hat der skeptische Trend nicht nur mit Taktik zu tun, innerhalb beider Parteien gibt es reale offene Fragen.

Durch die SPD geht hinsichtlich des Kriegs eine tiefe Spaltung. Die Grünen sind in der Klimapolitik von radikalen Aktivisten herausgefordert wie noch nie. Ob daraus eine Teilabspaltung wird wie einst bei der Schröder-SPD (Richtung Linkspartei) oder der Merkel-CDU (hin zur AfD), ist noch völlig offen.

So ist nun also die rot-grüne Stimmung unauffindbar bis nicht gut. Im Land Berlin mag es sehr persönliche Unverträglichkeiten gegeben haben, aber es gibt doch zu denken, dass es in der dortigen Ex-Koalition zwischen SPD und Linkspartei stets leichter war als zwischen SPD und Grünen. Wozu die stetige Erzählung der hessischen Grünen passt, wie stressfrei doch die schwarz-grüne Zusammenarbeit in Wiesbaden laufe. Prinzip: Gibst Du mir, so gebe ich Dir.

Nun sind Koalitionsbildungen eine Frage der Mathematik. Wenn es nicht zur Mehrheit reicht, ergeben die schönsten Wünsche keinen Sinn. Hier vor allem liegt der Grund dafür, dass die rot-grüne Machtoption bei Abschmelzen der SPD in weiten Teilen des Landes und im Bund ohne weitere Partner nach und nach unrealistisch wurde. Das führt bei allen zur emotionalen Konzentration auf sich selbst – und einer gewissen Schicksalsergebenheit hinsichtlich der realen machtpolitischen Möglichkeiten.

Andererseits: Die großen neuen Spaltungen – zu Corona, auch zu Klima und Ukraine – schreien geradezu danach, Gesellschaft neu und progressiv zusammenzuführen. Die Politik erlebt nun Stunden der Wahrheit, in denen große Ideen konkret umgesetzt werden müssten, wenn sie nicht scheitern sollen. In einem Parteiensystem, in dem sich immer nur alle gegen alle abgrenzen, wird sich da zu wenig bewegen.

Der aktuelle Stand: Die Union profitiert, weil die anderen sich beim Regieren verschleißen. Die SPD ist längst wieder ein gutes Stück weg von der Augenhöhe mit CDU und CSU. Manche dort sehen sich schon wieder nach ruhiger, anspruchsarmer Mitte-politik. Für viele Grüne, siehe Stunde der Wahrheit, hat sich die schon so intensiv vorausgefühlte Führungsrolle als Selbsttäuschung erwiesen. Sie werden, wenn es realpolitisch konkret wird, oberhalb ihrer Milieuhochburgen zumeist nur Machtpartner anderer bleiben – oder eben, siehe Berlin, nicht mal das.

Doch merke: Falls es noch um Mehrheiten links der Union geht, kann es auch mathematisch nur ein strategisches, sozialökologisches Zentrum geben: Rot und Grün. Wer das weiter zerfallen lässt, stellt auch Weichen. Aber nicht in Richtung Aufbruch.

Richard Meng ist Vorsitzender des Kuratoriums der Karl-Gerold-Stiftung.