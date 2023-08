Von Barbie und Kaninchen

„Barbie“ sehen und ein besserer Mensch werden. So begeistert wie FR-Kolumnistin Petra Kohse sind nicht alle von dem Sommerhit mit Margot Robbie. Doch die hohen Einnahmen des Films deuten darauf hin, dass es viele ähnlich sehen. (ara/Justin Tallis/afp)

Kolumne

Von Petra Kohse

Der Film über die Puppe emotionalisiert und stößt so manche Debatte an - auch, weil sie uns durch viele Lebensphasen begleitet hat.

Barbie“ gesehen. Ein besserer Mensch geworden. Ein fröhlicherer jedenfalls, das ist ja schon die halbe Miete. Sogar die dreiviertel Miete in diesen Zeiten! „Barbie“ also. Großartig! Lange nicht mehr so gelacht und ein Stück weit besser die Empathiefalle verstanden, in der man als weiblich erzogener Mensch sitzt.

Besonders liebe ich die Stelle, an der die Vorstandsetage des Mattel-Konzerns aus der Realwelt in Barbieland eintrifft und Will Ferrell als CEO gerührt zur Präsidentinnen-Barbie (gespielt von Issa Rae) sagt: „Bitte sag Mutter zu mir!“, worauf diese ihn kurz ansieht und beiläufig erwidert: „Nein, danke.“

Nein, danke! So einfach könnte die Antwort auf die MeToo-Frage sein! Nein, danke – nicht im Sinne von: „Ich möchte ja lieber nicht, aber wenn das für Sie nicht okay sein sollte, was ich vermute, überlege ich es mir noch einmal.“ Sondern im Sinne von: „Nein. Danke. Wie kommen Sie darauf!“ Diese Haltung bitte tief einatmen und nie wieder vergessen!

Selbstverständlich wollte ich diese Kolumne daher dem „Barbie“-Film von Greta Gerwig widmen, wobei ich noch überlegte, ob ich es so affirmativ anlegen darf, wie ich es empfinde, oder ob es für einen kulturkritischen Menschen nicht notwendig sein müsste, das hier womöglich zynische Verhältnis von Kapitalismus und Feminismus mitzuerörtern.

Dazu das Vexierspiel mit dem Patriarchat! Sowie die Frage aufzuwerfen (und vielleicht zu beantworten), ob falsche, weil unrealistische Frauenbilder doch die richtigen sein können, wenn sie Kraft vermitteln, oder ob Entwicklung nur im Widerstand zur schonungslos gezeigten Realität erfolgen kann.

In jedem Fall wollte ich erwähnen, dass die Barbie-Puppe zum Film (Barbie als Margot Robbie in der Maske von Barbie) 74,99 Euro kostet, dabei jedoch offenlassen, ob ich das für völlig überteuert oder einen halbwegs angemessenen Preis halte, sofern die Herstellung fair entlohnt würde (wird sie das?).

Unbedingt hätte ich einfließen lassen, dass ich selbst ein Barbie-Fan der gewissermaßen dritten Stunde gewesen bin, ab der Superstar-Barbie Ende der Siebziger nämlich. Als Kind habe ich wochenlang mein Taschengeld gespart, um beim örtlichen Spielzeugladen (Bolch in Neckarsulm) wieder ein neues, schlecht genähtes, wahnsinnig enges buntes Outfit mit phantastischen rosa, manchmal auch hellgelben Schuhen für sie auswählen zu können.

Oder dass ich später das Kinderzimmer meiner eigenen Tochter sehr lange barbiefrei zu halten bemüht, dann selbst aber am traurigsten war, als die Kaninchen (weil sie jung und dumm waren und noch nicht auf dem Balkon wohnten) erst Pocahontas und dann quasi allen Barbies die Füße abgefressen hatten, woraufhin sich ausgerechnet die Schuhfrage erledigt hatte (herrlich die Szene im Film, in der Barbies Fersen in der Luft bleiben, als sie aus ihren Schuhen steigt!).

Nicht nur Frauen meiner Generation haben sich im Kino übrigens amüsiert. Auch jüngere Erwachsene hatten Spaß, bei einem ganz jungen Mann liefen am Ende sogar die Tränen, er fand es „so emotional“.

Aber dann schien mir das Thema doch zu trivial. Zu offensichtlich, weil der Film ja ein Megaerfolg ist. In Nordamerika der kassenstärkste Filmstart des Jahres, liest man. Kann Feminismus Mainstream und trotzdem so wirkungslos sein? Wird der Film nicht verstanden? Verstehe ich ihn nicht? Ich gehe am besten noch mal rein und melde mich mit seriösen Worten wieder.

Petra Kohse ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturredakteurin, Buchautorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie.