Viel Spaß, Kanzler

Von: Michael Herl

Der Volksentscheid über die Änderung des Energiewendegesetzes des Landes Berlin verfehlte im Frühjahr die „Quorum“ genannte erforderliche Anzahl von Stimmen. © dpa

Volksentscheide sind in der Klimapolitik untauglich. Denn „dem Volk“ geht es oft um Freiheiten, die eigentlich keine mehr sind, und manchmal auch einfach um Trotz.

Eigentlich klingt das ja erstmal recht vernünftig – bis man anfängt, darüber nachzudenken. „Wer Klimapolitik machen möchte, muss sich zutrauen, dass jede einzelne Regelung in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände“, sagte unser Kanzler Olaf Scholz dieser Tage und lächelte dabei freundlich. „Klar“, denkt man sich da.

Aber dann? Dann kommt das Volk ins Gedankenspiel – und plötzlich fühlt man sich wie in einer Geisterbahn. Die Überlegungen rumpeln weiter, immer mehr immer bizarrere Gestalten ploppen am Wegesrand auf, sie schimpfen und feixen, drohen und fuchteln, schreien und zetern – bis sie sich schließlich zu einem riesigen Haufen formieren und gemeinsam „Wir sind das Volk“ krähen. Spätestens jetzt muss man sich in eine stille Ecke setzen und mit dünner Stimme fragen: „Kanzler, weißt du, was du da gesagt hast?“

Denn was bedeutet das, Klimapolitik? Soll es eine vernünftige sein, ist das, kurz gesagt, ein riesiges Feld, das sich in alle Bereiche unseres Daseins erstreckt und überall nichts weiter fordert als Einschränkungen und Verzicht. Es ist etwas, das bei der großen Mehrheit unseres Volks Leiden verursachen und Kummer erzeugen wird und sehnsuchtsvolle Erinnerungen an die Zeiten, als man dabei noch an die gefährdete Currywurst in der Betriebskantine oder die vermaledeite Wärmepumpe im Heizungskeller dachte. Das ist Pipifax im Vergleich zu dem, was kommen wird, weil es kommen muss. Denn wir müssen nicht weniger tun als unser komplettes Leben ändern.

Das zu begreifen, ist im Grunde nicht schwer, doch schwer zu vermitteln. Aber warum? Dabei sind die Zusammenhänge doch vollkommen nachvollziehbar. Nehmen wir die Currywurst als Beispiel. Durch unseren massenhaften Fleischkonsum gefährden wir nicht nur unsere Gesundheit, sondern fördern die Abholzung des Regenwalds, da dort dann Soja angebaut wird, mit dem die Viecher gemästet werden, aus denen unsere Würste, Steaks und Schnitzel gemacht werden.

Das Fehlen dieser gigantischen Regenwälder wiederum hat Einfluss auf das Weltklima und hat zur Folge, dass im Ahrtal ganze Städte überflutet werden. Schwer zu vermitteln? Ja. Deswegen gibt es nur eine Möglichkeit: ein Verbot der Massentierhaltung. Dann wird sich der Fleischpreis vervielfachen, was dazu führt, dass wir viel weniger davon essen. Das ist im Grund nichts Schlimmes, das war bis vor wenigen Jahrzehnte ganz normal – was Großmutter noch wusste.

Und das soll plötzlich so diabolisch sein? Warum? Weil es unsere Freiheit einschränkt. Welche Freiheit? Die Freiheit, Berge von minderwertigem, mit Chemikalien vollgespritztem, wässrigem Fleisch in uns zu stopfen, bis wir schier platzen? Das ist „dem Volk“ egal, denn „die da oben“ wollen es verbieten, also frisst es weiter den Dreck. Vernunft hin, Vernunft her. Trotz ist die Devise.

Und das, Kanzler, willst du ändern? Willst „im Rahmen einer Volksabstimmung eine Mehrheit“ finden? Ebenso bei der Billigfliegerei, beim Tempolimit auf Autobahnen, bei der Kreuzfahrerei, bei den autofreien Innenstädten, bei der endlosen Internetsurferei und beim Verzicht auf fossile Brennstoffe, um nur einige Beispiele zu nennen? Viel Spaß, Kanzler. Denn wie lautet der alte Spontispruch? Die Leute sind eindeutig in der Überzahl.

Michael Herl ist Theatermacher und Autor.