Verlockend saisonal

Dem Spargel gilt große Aufmerksamkeit. Die wird den Radieschen und Stachelbeeren nie zuteil. Dabei ließen auch sie sich zu gegebener Zeit in den Mittelpunkt rücken, schreibt der Biologe Manfred Niekisch

Zwei Bund schöne, rote Radieschen, ein toller Blumenkohl, Brokkoli vom Feinsten, letztendlich ein Bündel gelbe Rüben, in nördlichen Gefilden auch als Möhren bekannt. Die werden gut und gern gekauft, ohne dass damit ein größeres Aufheben verbunden ist.

Da wird dem Spargel doch deutlich mehr Aufmerksamkeit zuteil, man spricht über ihn. Die Schiefertafeln vor den Restaurants, die Speisekarten darin weisen auf die Spargelgerichte hin mit den leckeren Zubereitungsformen und mit all den unterschiedlichen Beilagen. Bei Radieschen, Rosenkohl und Co. wäre dieser Hype gänzlich ungewöhnlich.

Der Beginn der Spargelsaison wird in den Medien kommentiert, und in diesen Tagen wird dort bedauert, dass die Saison schon wieder zu Ende ist, genau am 24. Juni. Was das mit dem biblischen Johannistag zu tun hat, sei dahingestellt, aber das Datum markiert das vielfach zitierte Ende des weißen (auch in grün zu habenden) Edelgemüses. Bis es nächstes Jahr im April wieder los geht damit.

Da fragt man sich doch, was den Spargel auszeichnet vor all den anderen leckeren Produkten deutscher Äcker. Liegt es womöglich daran, dass er nicht das ganze Jahr verfügbar ist? Beziehungsweise, wenn er denn auch im November noch im Supermarkt zu haben ist, dass er dann im öffentlichen Bewusstsein herkunftsmäßig irgendwo hin verortet wird, nur nicht in der deutschen Heimat. Wohlgemerkt, es geht um den Gemüsespargel, denn die übrigen mehr als 200 Spargelarten kommen meist nicht einmal als Zierpflanzen in Betracht.

Der größte Spargelexporteur der Welt ist Peru, doch gelangen die Stangen auch aus Griechenland und Spanien in unsere Läden. Die Belastung des Edelgemüses mit Cadmium ist gerade wieder zum Thema geworden. Ganz besonders aber bereiten die ökologischen Folgen des Spargelanbaus in Peru Sorgen.

Das Land hat längst einen Ruf nicht nur als wundervolles Reiseziel, als Land vieler lebendiger ethnischer Kulturen und wegen seiner monumentalen Vergangenheit als Hochburg der Inka. Die Massenproduktion von Heidelbeeren macht das Land neuerdings zum Exportweltmeister auch für diese Früchte, verschafft der Landbevölkerung Arbeit und führt gleichzeitig zur Bedrohung der knappen Wasserressourcen für die Kleinbauern in den Anden.

Wer Erinnerungen an Kindertage hat, stellt fest, dass die importierten blauen Beeren im Unterschied zu unseren heimischen die Zähne nicht blau färben. Unsere wildwachsenden Blaubeeren aus dem deutschen Wald sind eine andere Art. Als gesund gelten sie jedenfalls beide.

Wäre es nicht verlockend, das schöne Stichwort vom saisonalen Produkt mal wieder stärker in den Blickpunkt zu rücken? Damit nicht immer alles ganz normal und ganzjährig auf den Ladentheken verfügbar ist. So wie Spargel.

Er steht nicht allein. Miesmuscheln, Matjes, Karpfen, Rosenkohl und Grünkohl, Erdbeeren, die Liste lässt sich beliebig fortschreiben. Natürlich aus heimischer Produktion. Dann spart man die langen, unökologischen Transportwege und fördert zugleich die heimische Landwirtschaft. Und externalisiert nicht die Umweltschäden beim Anbau, sondern kann sie bei uns sehen und vermeiden. Die Stachelbeere hat sich so ein ökologisches, saisonales Nischchen bewahrt. Ganz still, ohne Aufhebens. Und sonst gibt es ja fast alles aus der Tiefkühltruhe.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.