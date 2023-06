Verblasste Träume

Von: Johannes Dieterich

Weiterhin hungern Kinder. © dpa

Einst gab es Hoffnung auf ein Afrika ohne Hunger, Armut und Unterdrückung. Doch die Lage auf dem Kontinent ist düster. Die Kolumne.

Ist es so, oder ist es die präsenile Schwermut? In 30 afrikanischen Berichterstattungsjahren habe ich den Kontinent noch nie in schlechterem Zustand gesehen: Der Erdteil scheint vollends aus dem Gleichgewicht geraten zu sein.

Im Sudan ruinieren zwei machtgeile Generäle sämtliche Ambitionen der Bevölkerung, deren Freiheitsdrang und deren Hauptstadt. In Westafrika reißen Obristen einen Staat nach dem anderen an sich, um mit größter Härte und der Hilfe russischer Söldner gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, egal ob es sich dabei tatsächlich um extremistische Islamist:innen handelt oder um Zivilist:innen.

In Südafrika zerstört der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) alles, was sein legendärer Sohn, Nelson Mandela, vor 30 Jahren aufgebaut hat. Und in Somalia haben drei beispiellose Dürrejahre, gefolgt von sintflutartigen Regenfällen, mehr als eine Million Menschen entwurzelt – ein weiteres Indiz dafür, dass der Kontinent unter der Klimaerhitzung (zu der er am wenigsten beigetragen hat) am meisten leidet.

Schließlich wächst seit der Covid-Pandemie und Putins Überfall auf die Ukraine erstmals seit Jahrzehnten wieder die Zahl der Armen und Hungernden an. Wen wundert es da, wenn sich in Kenia Hunderte von Sektenmitgliedern auf Geheiß ihres Propheten zu Tode hungerten? Sie sahen Hoffnung nur noch jenseits dieser Welt.

Menschen in Weltuntergangsstimmung sind in der Regel arm oder alt. Meine Großmutter sah den Tag der Wiederkehr Christi für einen Sonntag im Jahr 1953 voraus; mein Vater wollte meinen Laptop nicht einmal anschauen, weil er darin nur Zeichen des Untergangs erkennen konnte – wie ich heute in der Künstlichen Intelligenz.

Da sich die Welt aber weder nach bigotten Frömmlern noch nach technologiefeindlichen Greisen richtet, ist sie nach wie vor da – trotz der Unkenrufe Jesajas, des Offenbarers Johannes, des Schwarzmalers Maltus und meiner Großmutter Ernie. Auch Afrika wird es aller Wahrscheinlichkeit noch eine Zeit lang geben: mit seinen Rohstoffen, seiner fast unbegrenzten erneuerbaren Energie, seiner Widerstandskraft und seinen großartigen Menschen.

Was allerdings verschwunden ist, sind die Träume von bunten Regenbogennationen, von einer großartigen Revolution im Sudan, vom Ende des Hungers, der Armut und Unterdrückung. Sie verblassen wie Silberbromid auf Fotopapier – und machen einer prosaischen, manche würden sagen: abgefuckten – Sicht der Dinge Platz.

Was in fortgeschrittenem Alter offensichtlich nicht mehr funktioniert: die Weltgeschichte wie einst Onkel Karl als dialektischen Prozess des Fortschritts zu begreifen, der schließlich in der Synthese des irdischen Paradieses gipfeln wird. Einen Garten Eden gab es weder am Anfang der Geschichte noch wird es ihn an ihrem Ende geben – womöglich trug der Glaube an diese Schimäre zu den schlimmsten Verirrungen in der Geschichte bei.

Stattdessen? Kleine Brötchen backen, ganz pragmatisch. Es wird schreckliche Zeiten wie die gegenwärtige geben, und es wird besser werden, wenn sich wieder mehr Menschen auf ein paar unbestreitbare Grundsätze der Menschlichkeit besinnen: Frieden ist besser als Krieg, Liebe ist besser als Hass, Recht ist besser als Unrecht und Gerechtigkeit besser als Unterdrückung. Banal? Zumindest kann ich so den Kopf über Wasser halten – in Zeiten wie dieser eine Errungenschaft. Amen.

Johannes Dieterich berichtet für die Frankfurter Rundschau aus und über Afrika.