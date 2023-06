Wird die neue Anklage Trump ausbremsen?

Von: Johanna Soll

Teilen

„Donald Trump ist erledigt“ oder „jetzt wird er erst recht gewinnen“. Beide Annahmen zu der Dokumenten-Anklage stimmen so nicht – die Lage ist komplexer. Die USA-Kolumne.

Washington D.C. – Kisten mit Staatsgeheimnissen der USA, gelagert in einem Badezimmer, einem Ballsaal und sogar in seinem Schlafzimmer. Donald Trump wird angeklagt und die Anklageschrift mit 37 Anklagepunkten hat es in sich. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, streng geheime Dokumente zu den US-Nuklearprogrammen und zu Schwachstellen der USA und ihrer Alliierten unterschlagen und die Justiz behindert zu haben. Trump ging bei der gesamten Angelegenheit äußerst dilettantisch und kriminell vor. Menschen, die sich mit Trump auskennen, wird das nicht verwundern, denn der bald 77-Jährige ist mitnichten ein kriminelles Mastermind, sondern ein narzisstischer Einfaltspinsel, der vor Gericht bisher mehr Glück als Verstand gehabt hat.

Die wahrscheinlich größte Verletzung der nationalen Sicherheit der USA durch einen ihrer Politiker – und dann noch durch einen ehemaligen Präsidenten. Das müsste die Rechten im Land doch zum Einlenken bewegen, oder? Jetzt hat Donald Trump es wirklich zu weit getrieben und die Republikanische Partei, einschließlich Trumps Vorwahlkonkurrenz, die rechten US-Medien und die republikanische Wählerschaft müsste sich entweder entsetzt oder zumindest widerwillig von ihm abwenden. Leider nein, danach sieht es momentan nicht aus – im Gegenteil. Dabei muss eine wichtige Unterscheidung getroffen werden, die allzu oft übersehen wird.

Trumps Konkurrenten stellen sich hinter ihn

Im kommenden Jahr finden zwei entscheidende Wahlen statt, die Vorwahlen der Republikaner und die Präsidentschaftswahl am 5. November 2024. Bei beiden Wahlen spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Bei den Vorwahlen, die nacheinander in den Bundesstaaten abgehalten werden, stimmen ausschließlich republikanische Wählerinnen und Wähler darüber ab, wer ihr Wunschkandidat ist. Der Wahlkampf ist darauf ausgelegt, die Parteibasis zu mobilisieren. Seit 2016 gilt dabei: je schriller und rechtsradikaler, desto besser. Bisher kann niemand Trump seinen Spitzenreiterposten im republikanischen Kandidatenfeld streitig machen.

Donald Trump: Der ehemalige US-Präsident wurde nun in einem zweiten Fall angeklagt, es geht dabei um streng geheime Dokumente © WIN MCNAMEE / AFP

In den USA müssen sich nicht nur Politikerinnen und Politiker entscheiden, ob sie den Demokraten oder den Republikanern angehören wollen, oder parteilos – Independent – sind. Um wählen zu können, müssen auch Wählerinnen und Wähler sich als Demokraten, Republikaner oder Independent registrieren lassen. In den jeweiligen Vorwahlen der beiden Parteien dürfen dann zumeist lediglich diejenigen abstimmen, die sich für die jeweilige Partei haben registrieren lassen. Manche Bundesstaaten erlauben auch Independents in den Vorwahlen ihre Stimme abzugeben. Da derzeit alles danach aussieht, als würde Joe Biden erneut Kandidat der Demokraten werden, sind die demokratischen Vorwahlen uninteressant. Die der Republikaner hingegen nicht.

Normalerweise ist es ein Hauen und Stechen unter den Kandidatinnen und Kandidaten, man will sich selbst profilieren und kein gutes Haar an der Konkurrenz lassen. Doch das sieht derzeit bei den Republikanern völlig anders aus: Die meisten springen Trump bei der Anklage zur Seite. Der aktuell Zweitplatzierte hinter Trump, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, twittere, die staatlichen Strafverfolgungsbehörden würden „als Waffe eingesetzt“, was eine „tödliche Bedrohung für eine freie Gesellschaft“ darstelle. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence glaubt, die Anklage werde „die Spaltung des Landes nur weiter vorantreiben“.

Republikanischer Abgeordneter: „Auge um Auge“

Warum diese kooperative Reaktion, anstatt sich klar gegen ihren Kontrahenten Trump zu positionieren und zu betonen, dass er der Einzige im Kandidatenfeld ist, der offenbar hochgradig kriminell ist? Ganz einfach, die Kandidaten haben keine andere Wahl. Wollen sie Trump den Spitzenplatz abjagen und die Vorwahlen gewinnen, sind sie zwingend auf einen großen Anteil seiner Anhängerschaft angewiesen. Derzeit sympathisiert über zwei Drittel der republikanischen Wählerschaft mit Trump. Einen Frontalangriff auf ihr Idol werten die Fanatikerinnen und Fanatiker als Attacke gegen sich selbst – so jemanden würden sie niemals wählen. Daher dieser peinliche Eiertanz, den DeSantis und Co. schon seit Wochen aufführen.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Genauso verhält es sich mit den Republikanern im Kongress. Trump hält die Partei noch immer im Würgegriff, obwohl er ihr seit den Midtermwahlen 2018 und zuletzt 2022 auf Bundesebene überwiegend Niederlagen beschert hat. Die republikanische Basis straft Abweichler vom Trump-Kurs in den parteiinternen Vorwahlen ab, also bleiben Republikaner, denen ihr Mandat lieb und teuer ist, auf Kurs. Dazu zählen neben dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, auch prominente republikanische Senatoren wie Ted Cruz und Marco Rubio. Ein Mitglied der rechtsextremen, republikanischen Freedom Caucus Fraktion im Kongress ruft sogar unverhohlen zur Gewalt auf, nun da Trump eine lange Haftstrafe droht. Der Abgeordnete Andy Biggs twitterte: „Wir haben jetzt eine Kriegsphase erreicht. Auge um Auge“.

Auch die rechten US-Medien halten bisher trotz der schwerwiegenden Vorwürfe zu Trump. Sie stehen vor demselben Dilemma, wie Politikerinnen und Politiker der Republikanischen Partei, nur dass ihnen nicht die Wählerschaft abhandenzukommen droht, sondern das Publikum und die Leserschaft. Fox News hat das bereits durch schmerzlichen Quotenschwund erfahren müssen, als man es dort wagte, zwischendurch auch einmal wahrheitsgemäß zu berichten und einzuräumen, dass Joe Biden die Wahl 2020 gewonnen hat. Beweise aus der Klage des Wahlmaschinenherstellers Dominion Voting Systems zeigen, dass man sich auch bei Fox News durchaus der Tatsache bewusst ist, dass die Mär von der „gestohlenen Wahl“ eine Lüge ist. Letztlich zahlte Fox News im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs 787,5 Millionen Dollar (knapp 720 Millionen Euro) an Dominion.

Mehrheit der Amerikaner hält Trumps Taten für „schweres Verbrechen“

Der Großteil der republikanischen Wählerschaft lebt in einer rechtsextremen, christlich-fundamentalistischen, mit allerhand rassistischen, antisemitischen, sexistischen, und LGBTQ-feindlichen Verschwörungsmythen angereicherten Blase. Diese Menschen nehmen die Demokraten – egal ob als Politikerinnen und Politiker oder als Wählerinnen und Wähler – als Bedrohung und sogar als Feinde wahr. Wenn ihr Halbgott Donald Trump angeklagt wird, scharen sie sich um so mehr um ihn. Nach seiner ersten Anklage in New York wegen falsch verbuchten Schweigegeldzahlungen konnte er eine Zunahme bei Wahlkampfspenden verzeichnen.

US-Sonderermittler Jack Smith soll die Straftaten von Ex-US-Präsident Donald Trump aufdecken © MANDEL NGAN /AFP

Heißt das etwa, dass sich Trumps Chancen auf eine erneute Amtszeit im Weißen Haus durch die beiden bisherigen Anklagen und die, die noch folgen werden, erhöhen? Nein, das zeichnet sich bisher nicht ab. Denn bei dieser Frage ist wiederum die Unterscheidung wichtig zwischen den republikanischen Vorwahlen und der Präsidentschaftswahl. Umfragen ergeben, dass Trumps Chancen nach wie vor gut sind, Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Allerdings dürften seine Chancen, Biden im Weißen Haus abzulösen, mit jeder weiteren Anklage sinken.

Die US-Wählerschaft teilt sich aktuell folgendermaßen auf: je 25 Prozent sind als Demokraten beziehungsweise als Republikaner registriert, die Hälfte sind Independents. Will Trump erneut Präsident werden, muss er die Mehrheit der Independents von sich überzeugen – und das dürfte schwierig werden, wenn ihm eine oder sogar mehrere Verurteilungen wegen schwerwiegender Verbrechen drohen. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge halten derzeit 65 Prozent der Befragten es für ein „schweres Verbrechen“, streng geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitzunehmen und deren Herausgabe zu behindern.

Trump nennt Sonderermittler Smith „geistesgestörten Irren“

Trump hielt gestern (10. Juni) im Bundesstaat Georgia, aus dem ihm demnächst ebenfalls eine Anklage wegen versuchter Manipulation des Wahlergebnisses 2020 droht, eine Wahlkampfveranstaltung ab. Dort sagte er, „letztendlich sind sie [die Staatsanwälte] nicht hinter mir her, sie sind hinter euch her – und ich stehe ihnen im Weg.“ Darauf folgte tosender Jubel und Applaus aus dem Publikum – Big Daddy Trump ist der Beschützer der armen kleinen Leute vor dem bösen Unrechtsstaat der Demokraten. Das macht er seine Anhängerschaft schon seit langem glauben und es funktioniert.

Kaum, dass am Freitag die Nachricht von der Anklage gegen Trump bekannt wurde, wurde bei rechten Online-Plattformen zum Bürgerkrieg aufgerufen. „Wir müssen damit beginnen, diese verräterischen Scheißkerle zu töten“, schrieb ein Nutzer auf The Donald, einem Pro-Trump-Forum, das eine Schlüsselrolle bei der Planung des Kapitolsturms spielte. „Vielleicht ist es an der Zeit für den Bürgerkrieg, den die verdammten DemoKKKraten [Anm. d. Red.: KKK ist die Abkürzung der rassistischen Terrororganisation Ku-Klux-Klan] schon seit Jahren versuchen zu beginnen“, schrieb ein weiterer The-Donald-Nutzer. Informationen zu den Familienmitgliedern von Justizminister Merrick Garland werden verbreitet. Dazu schreibt ein Nutzer: „Seine Kinder sind meiner Meinung nach Freiwild.“

Trump ist – wie immer – rhetorisch nicht weit von seiner Anhängerschaft entfernt. Bei dem Wahlkampfauftritt in Georgia bezeichnete er die Anklage als „politischen Auftragsmord“, der als „eine der schrecklichsten Formen des Machtmissbrauchs“ in die Geschichte der USA eingehen werde. Den vom Justizministerium eingesetzten Sonderermittler, Jack Smith, nannte er einen „geistesgestörten Irren“ und einen „Psycho“. Das sind entweder die Pöbeleien eines künftigen Häftlings, eines auf wundersame Weise freigesprochenen, aber dennoch erfolglosen Präsidentschaftskandidaten oder aber Teil der Erfolgsgeschichte des Ausnahmekriminellen Donald T., der statt im Knast ein zweites Mal im Weißen Haus landete. (Johanna Soll)