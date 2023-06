Unbelehrbare EU-Abgeordnete

Von: Manfred Niekisch

Deutscher Blumenkohl wird die Welt nicht retten. Schon eher ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur.

Ein halbes Jahr ist es her, dass die 200 Vertragsstaaten das Weltnaturabkommen unterzeichneten, mit hehren Zielen. Immerhin wurde beschlossen, die Risiken aus Pestiziden und Düngemitteln zu halbieren, bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der Landschaft und der Meere zu Schutzgebieten zu erklären und dass reichere Länder bis 2025 ärmeren Ländern rund 20 Milliarden Dollar jährlich für den Erhalt der Artenvielfalt zahlen sollen.

Und schon drohen Abgeordnete des Europäischen Parlaments, allen voran der Europäischen Volkspartei EVP, ein entsprechendes Gesetzesvorhaben zu blockieren mit dem dieses Abkommen in der Europäischen Union umgesetzt werden soll. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, im internationalen Fachjargon das „Nature Restoration Law“ ist bitter notwendig zur Sicherung der Lebensgrundlagen von Europas Bevölkerung.

Es wurde schon viel zu lang erfolglos herumgemurkst, um den massiven Niedergang der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Die Zahlen dieser beschönigend Artensterben genannten Katastrophe sprechen eine allzu deutliche Sprache. Und es muss doch erschrecken, dass lediglich knapp 20 Prozent der geschützten natürlichen Lebensräume in Europa in einigermaßen gutem Zustand sind. Es geht längst nicht mehr um das, was wir mit einem Hauch von Romantik als Natur bezeichnen. Es geht um unser ureigenes Wohlergehen.

Die Europaskeptikerinnen und -skeptiker formieren sich, weil uns die EU da wieder bevormunden will. Sie sollten einmal lesen, was geplant ist, dass nämlich die konkrete Umsetzung den EU-Staaten selbst überlassen bleibt. Na also, und das ist gut so. Denn so lassen sich die Maßnahmen an die regionalen Gegebenheiten anpassen.

Der Umbau des unter Klimastress leidenden und zu lange als Holzacker genutzten Waldes zu überlebenstüchtigen Mischwäldern, die Wiedervernässung von Mooren, die Wiederherstellung von Flussauen mit ihren vielfältigen Funktionen als Lebensräume für Tiere und Pflanzen und als wirksamer Hochwasserschutz für den Menschen werden seit Jahren fast gebetsmühlenartig gefordert, und das nicht nur von eingefleischten Naturschutzfans. Dazu nachhaltigere Methoden der Landnutzung und speziell der Landwirtschaft. Ach ja, die soll ja Lebensmittel produzieren.

Und da ist schon das nächste Gegenfeuer. Knapp gesagt, können wir uns solchen Naturschutz gar nicht leisten, denn wir brauchen die Flächen für die Nahrungsmittel-Produktion, heißt es da. Am deutschen Blumenkohl soll die Welt genesen, oder was?

Nein, liebe Leute, so geht das nicht. Gerade haben der Bundesverband Beruflicher Naturschutz (BBN), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Deutsche Umwelthilfe (DUH), Deutscher Naturschutzring (DNR), Naturschutzbund (Nabu) und WWF den EU-Abgeordneten einen offenen Brief geschrieben, in dem sie gemeinsam darlegen, warum das geplante Nature Restoration Law lebenswichtig ist für unsere Gegenwart und Zukunft.

Traurig, dass so ein Brief überhaupt nötig ist, nach all den eindeutigen wissenschaftlichen Studien und internationalen Appellen. Oder wollen da einige EU-Abgeordnete gar nicht lernen und klug werden, sondern ihre Partikularinteressen zu Lasten der Gemeinschaft austragen? Hoffentlich lesen sie den Brief trotzdem. Eine irrige Meinung zu ändern ist ja keine Schande.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.