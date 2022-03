Ukraine-Krieg bringt nukleares Gleichgewicht ins Wanken

Von: Paul Mason

Da das nukleare Gleichgewicht wackelig geworden ist, muss nun in die Raketenabwehr investiert werden.

Bei seinem Einmarsch in die Ukraine warnte Wladimir Putin die Nato, dass sie im Falle eines militärischen Eingreifens „mit Konsequenzen rechnen muss, die größer sind als alles, was ihr in der Geschichte erlebt habt“. Anschließend versetzte er die russischen Atomraketenstreitkräfte in einen „verstärkten Kampfeinsatz“.

Um diese Drohung zu unterstreichen, eröffnete der Moderator des russischen Staatsfernsehens, Dmitri Kisseljow, seine Sendung zur Hauptsendezeit mit einer unverhohlenen Drohung des Einsatzes von Atomwaffen: „Wozu brauchen wir eine Welt, wenn Russland nicht mehr darin enthalten ist?“ Putin hat nicht nur mit dem präventiven Einsatz von Atomwaffen gedroht, sondern durch seine Ideologen signalisiert, dass ihm das Risiko der Selbstvernichtung egal ist.

Ukraine-Krieg: Nuklearwaffen nicht mehr nur als Versicherung?

Während des Kalten Krieges gingen die USA davon aus, dass die großen, transparenten Arsenale an ballistischen Interkontinentalraketen, die sie und die UdSSR besaßen, eine Quelle der Stabilität darstellten. Kein vernünftiger Akteur auf beiden Seiten würde eine Schwelle überschreiten, die zur Zerstörung der Zivilisation führen würde.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, so die Annahme des Westens, wurde die Bedrohung auf ein Minimum reduziert. Es stand nichts Existenzielles auf dem Spiel. Nuklearwaffen dienten nur als Versicherung.

Davon haben wir uns inzwischen sehr weit entfernt. Im Jahr 1999 begann Russland nach seiner diplomatischen Kehrtwende in der Kosovo-Krise damit, seine Nukleardoktrin zu überarbeiten. Als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates forderte Putin die Erlaubnis zum präventiven Einsatz von Atomwaffen in geringem Umfang „in Situationen, die für die nationale Sicherheit der Russischen Föderation kritisch sind“, also auch dann, wenn der Westen nicht die Absicht gezeigt hatte, nuklear zu werden. Als Präsident machte er dies zur offiziellen Doktrin.

Der Westen kennt diese Doktrin als „nukleare Deeskalation“. Der vermutete Ablauf sah folgendermaßen aus: Russland marschiert in die baltischen Staaten ein, nimmt deren Hauptstädte ein und wirft eine kleine Atombombe ab, die ausreicht, um eine westliche Stadt nur symbolisch zu beschädigen – und lädt dann alle zu einer Friedenskonferenz ein. Wenn westliche Militärakademien dieses Szenario durchspielen, gibt es in der Regel zwei Ergebnisse: entweder Frieden zu Russlands Bedingungen oder ein nukleares Armageddon. Es gibt keine Situation, in der die westlichen Demokratien gewinnen.

Der Ukraine-Krieg bietet uns nun eine nur allzu reale Variante des Szenarios. Indem Putin von Anfang an mit nuklearer Deeskalation drohte, hat er die Nato von einem konventionellen militärischen Eingreifen abgehalten. Er hat sogar den militärischen Apparat der Nato lahmgelegt. All die Sanktionen, all die Panzerabwehrraketen, all die ehemaligen Soldaten, die sich über die Grenze schleichen, um sich der ukrainischen Armee anzuschließen, sind nur dort, weil die Nato nichts anderes tun kann.

Ukraine-Krieg: Wirtschaftliche Sanktionen als wichtigste Waffe gegen Russland

Die einzige wirksame Waffe, die der Westen gegen Wladimir Putin in der Hand hat, ist der Wunsch einiger – aber nicht aller – junger und gebildeter Russen und Russinnen nach einem friedlichen, modernen, liberalen Leben und der Arbeiterklasse nach Löhnen, von denen sie leben kann. Deshalb sind die Sanktionen so wichtig. Mit der Zeit können sie Putins Regierungssystem unterhöhlen und – wenn nicht eine Revolution – dann einen Palastputsch durch Generäle auslösen, die gerne in „einer Welt mit Russland darin“ leben würden.

Es kann sein, dass der Widerstand des ukrainischen Volkes zu dem Moment führt, in dem ein Waffenstillstand möglich scheint. Dann ist es vernünftig, wenn der Westen der Ukraine rät, ihn anzunehmen, egal wie schlecht die Bedingungen aussehen. Das wäre aber nur das Ende der Schlacht, nicht des Krieges.

Danach müssen alle Ressourcen der westlichen Welt darauf konzentriert werden, Putin zu stürzen, seine Machtquellen abzuschneiden und Instabilität und Aufruhr zu fördern. Aber um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir anfangen, über die nuklearen Abschreckungsmodelle des Kalten Krieges hinauszudenken.

Putin spricht seine Befürchtung offen aus, dass der Westen eine massive technische Überlegenheit bei den Raketenabwehrsystemen erlangt, die sein Atomwaffenarsenal neutralisieren könnte. In den 1970er und 80er Jahren wurde die Raketenabwehr als Destabilisierung eines ansonsten stabilen Systems angesehen. Jetzt, da das nukleare Gleichgewicht wackelig geworden ist, sehe ich keine andere Möglichkeit, als in die Raketenabwehr zu investieren.

Die globale Bedrohung durch einen Atomkrieg gibt es seit mehr als 75 Jahren. Aber die alten Mechanismen zur Eindämmung dieser Gefahr sind zerstört. Das ist die ernüchternde Lehre der letzten vier Wochen. Sollten wir jemals wieder die Chance bekommen, die Atomwaffenarsenale zu reduzieren, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass wir jetzt den Preis dafür zahlen, dass wir dies nach 1991 nicht getan haben. (Paul Mason)