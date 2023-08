Tomatensoße in der Handtasche

Von: Manfred Niekisch

Der Gesetzgeber will mit der Verpackungsvorschrift zu viel Müll vermeiden - wie hier beim Open Air in Wacken. (Axel Heimken/dpa) © dpa

Das Motto „ex und hopp“ gehört nicht in die Zeiten von „to go“. Mit der Vorschrift für Verpackungen ist ein unzureichender Anfang gemacht, die Müllflut einzudämmen.

Ja, das westafrikanische Land produziert auch Kaffee. Doch längst hat sich herumgesprochen, dass Coffee to go nichts mit dem Land Togo zu tun hat, sondern lapidar der Kaffee zum Mitnehmen ist. Und to go gibt es jetzt fast alles, was man verzehren kann.

Dazu gehören auch die traditionelle Pizza und die neuartige Pinsa, die zunächst im Verdacht stand, ein Schreibfehler zu sein. Manches will jedoch einfach nicht gut klingen, etwa die Leberkässemmel to go, die es tatsächlich gibt, nicht nur, da aber besonders genussvoll, im Grünwald-Gruberschen Kabarett.

To go hat enge verwandtschaftliche Beziehungen zu „ex und hopp“, dem kultigen Slogan der Wegwerfgesellschaft. Das im Duden genannte Anwendungsbeispiel Ex-und-hopp-Sex soll wohl zeigen, wie stark abwertend das gemeint sein kann.

Umweltpolitisch ist es aber weniger relevant als die Gleichgültigkeit, leere Behälter einfach wegzuwerfen. In beiderlei Sinn ist es erfreulich, dass diese Verhaltensweisen aus der Zeit der Ex-und-hopp-Generation allem Anschein nach ihrem Ende entgegensehen oder – sieht man es mal optimistisch – schon vorüber sind.

Dazu ist es höchste Zeit, denn die Massenstrudel von Plastikteilen und -teilchen im Meer, Abfallexporte in ärmere Staaten, eine nicht mehr sauber zu bewältigende Müllflut in den Industrienationen führen zu schweren Umweltbelastungen. Es liegt an der bisherigen Wegwerfpolitik und Wegwerfmentalität, dass Mikroplastik sich sogar in biologischen Systemen, auch in Lebewesen, von denen wir uns ernähren, einnisten konnten.

Da entstand angesichts der rapiden Zunahme von zum Einmalgebrauch bestimmten Bechern, Geschirr, Behältnissen im Gastronomiebereich vernunftgesteuert geradezu der Zwang, für diesen Wirtschaftszweig und seine Nutzenden das Angebot von Mehrfachverpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen vorzuschreiben.

Von Anfang an waren Schwachstellen zu erkennen. Jetzt, nach einem halben Jahr praktischer Erfahrung, treten sie deutlich zutage. Zuallererst sind die Vorschriften noch nicht bekannt genug. Das Angebot durch die Verkaufenden und die Nachfrage durch die Konsumierenden müssen aktiver werden, müssen steigen.

Dazu könnte beitragen, wenn Mehrweg endlich billiger wird als Einweg. Wo bekomme ich mein Geld für das Pfand zurück?, ist eine legitime Frage. Wer stopft sich schon gern den wiederzuverwendenden Teller, einst lecker gefüllt mit Spaghetti und Tomatensoße, in die Tasche, bis man wieder dort vorbeikommt, wo er zurückgenommen wird. Es bedarf eines besseren Rücknahmesystems, das unternehmensübergreifend funktioniert. Zu Recht fordern große Umweltverbände, dass in jedem Fall eine Mehrwegalternative angeboten werden müsse, auch für Pappe und Aluminiumverpackungen wie Pizzakartons und Eisbecher (das ist gendermäßig korrekte Sprache, denn es gibt keine Eisbecherinnen), die bisher davon ausgenommen sind.

Jedenfalls ist mit dem seit Januar dieses Jahres geltenden Paragrafen 33 des Verpackungsgesetzes der Anfang gemacht. Zu diesem Behufe erfand die Gesetzgebung sogar ein schönes neues Wort: Einwegkunststofflebensmittelverpackungen. Ohne Bindestrich! Das steht noch nicht im Duden.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.