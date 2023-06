Titanic-Touristen: Such dir Hilfe, bevor du in ein Mini-U-Boot steigst!

Die Havarie des Tauchboots „Titan“ ist ein weiteres Beispiel für die Exzesse von Superreichen. Muss die Gesellschaft gegensteuern? Die Kolumne.

Frankfurt - Die Havarie eines privaten Mini-U-Boots im Atlantik, an dessen Bord sich mehrere Milliardäre und Millionäre befanden, stellt uns als Gesellschaft vor ein moralisches Dilemma. Sollten wir auch weiterhin Milliardären und Millionären ermöglichen, zum Wrack der Titanic hinabzutauchen – oder soll man es sein lassen?

Einerseits stehen besonders Milliardäre derzeit unter großem Rechtfertigungsdruck: Ihr kolossaler Reichtum und ihre grauenhafte Klimabilanz sind ethisch und politisch eigentlich nicht mehr zu begründen. Milliardäre verzerren durch ihren Einfluss die politische Willensbildung, beschädigen mit ihrem verschwenderischen Lebensstil die Umwelt und sind auch ästhetisch meistens eine Zumutung. Umso stärker ist ihr Bedürfnis, die Notwendigkeit dieses Reichtums zu belegen; deswegen stürzen sie sich ja in die besagten Abenteuer. Marskolonien, private Mondfahrten, Gehirnimplantate: All diese Exzesse dienen letztlich dem Zweck, ihren Wohlstand als legitim und für den Fortschritt der Menschheit notwendig darzulegen. Sie nehmen sich ein Beispiel an den Pionieren und Entdeckern des 19. Jahrhunderts, die mit ihren technischen Innovationen bisher ungeahnte Rekordleistungen ermöglichten.

Titanic-Tauchboot: Milliardäre brauchen Hilfe

Jeff Bezos hat einmal gesagt, bei seinem Grad an Reichtum könne er nur noch in die private Raumfahrt investieren; Elon Musk hat das Überleben der Menschheit indirekt mit dem Erfolg seiner Firmen in Beziehung gesetzt.

Hier sollten wir als Gesellschaft zunächst einmal nicht zu hart ins Gericht gehen. Wir müssen Milliardären und Millionären das Gefühl geben, auch unabhängig von ihrem Wohlstand wertvoll zu sein, als Menschen, als Familienväter, als Sexpartner. Je eher sie sich von der Gesellschaft akzeptiert und angenommen fühlen, umso geringer das Bedürfnis, sich durch ein Himmelfahrtskommando in die Schlagzeilen zu bringen. Die Botschaft muss sein: Such dir Hilfe, bevor du in ein Mini-U-Boot steigst.

Titanic-Touristen: Milliardären sollte es möglich sein, sich mit Tauchbooten in Lebensgefahr zu bringen

Die andere Frage ist aber eine finanzpolitische. Bieten die Abenteuerreisen auf den Grund des Ozeans nicht eine fantastische fiskalpolitische Gelegenheit? Schon mit geringen Anpassungen bei der Erbschaftssteuer wären solche Fahrten ein wahrer Segen für das Staatssäckel und damit auch für das Gemeinwesen. Allein die jetzige Tauchfahrt hat das Potenzial, ein Kapital in Bewegung zu versetzen, das dem Bruttoinlandsprodukt eines kleinen Landes entspricht. In Zeiten notorisch knappgesparter Kassen wäre es geradezu fahrlässig, die Quelle „U-Boot-Milliardäre“ bei den Staatsfinanzen nicht zu berücksichtigen. Sollten wir Milliardäre nicht vielmehr ermutigen, in halsbrecherischen Selbstversuchen die Grenzen des technisch und menschlich Möglichen auszutesten? Es muss nicht bei Mini-U-Booten bleiben. Möglicherweise könnte es reizvoll sein, mit einer privaten Lava-Kapsel die bisher unbekannten Tiefen unserer Vulkane auszuforschen. In diesem Szenario müsste natürlich klar geregelt sein, dass im Falle eines schrecklichen Unglücks die Such- und Bergungskosten von den Abenteurern selbst getragen werden.

Vielleicht ist es gut, hier zweigleisig zu fahren: Milliardäre brauchen vernünftige Ausstiegsangebote für ihren Lebensstil. Gleichzeitig sollten sie weiterhin die Möglichkeit haben, sich mit Mini-U-Booten in Lebensgefahr zu bringen – unter strengen gesetzlichen Vorgaben.

Leo Fischer ist Autor, Stadtrat in Frankfurt (Ökolinx) und war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“.