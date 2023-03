Themen gibt’s…

Von: Richard Meng

Ein Thema, so unendlich wie das Ticken der Uhr: Sommerzeit und Winterzeit. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Wunsch nach Abschaffung der Sommerzeit ist ein Lehrstück dafür, wie Themen zu Themen gemacht werden. Die Kolumne.

Erinnert sich noch jemand an die jährlich wiederkehrende Kampagne für die Abschaffung der Sommerzeit? Es ist noch nicht lange her, da wurde der Umstellungstermin Ende März begleitet von immer denselben ungeduldigen Forderungen. Ritualisiert wie die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers oder die österliche Übertragung von Urbi et orbi vom Petersplatz in Rom.

Aber es ist ruhig geworden um das schräge Thema und seine jährlichen Blüten wie die angebliche, wenn auch wenig messbare Gesundheitsbelastung durch eine Stunde Uhrumstellung. Und dies ist inzwischen ein Lehrstück dafür, wie Themen erst zu Themen gemacht werden, wenn sich irgendein politisches Schräubchen ergibt, an dem es sich möglicherweise drehen ließe. In diesem Fall hatte der damalige, heute im Ruhestand lebende EU-Kommissionspräsident dieses Schräubchen selbst installiert, als er die Abschaffung ankündigte.

Nun braucht an dieser Stelle nicht auf all die Argumente von damals eingegangen werden. Realpolitisch war es schon immer mehr ein Scheinthema, das im Zweifel nur mit einer neuen einstündigen Zeitgrenze mitten durch die EU zu lösen gewesen wäre, damit es weit im Westen und Osten nicht unzumutbar wird. Das hat, zumal hierzulande, nur kaum jemand klar gesagt.

Aber so eine Geschichte ist nicht untypisch, weil ja immer wieder Themen aufkommen, von denen nur vorübergehend viele meinen, sie seien von großer Bedeutung. Aktuell die Verkleinerung des Bundestags etwa: Da ist, nachdem sich erst mal alle dazu bekannt hatten, vor allem ein Symbol entstanden. Schaffen die, was sie ankündigen? Also fing die Politik tatsächlich an, am Wahlrecht zu schrauben – und seitdem kommt sie von der allgemeinen Erwartung nicht mehr los. Wobei in diesem Fall die Fortsetzungsgeschichte noch nicht zu Ende ist. Zunächst das Verfassungsgericht – und, wann immer im Bund die Union wieder regiert, die nächste Koalitionsmehrheit: Es werden sich noch viele neu drüberbeugen. Von wegen beschlossen. Wenn auch das eigentliche Foul dieser Tage Bestand haben könnte: die kurzfristig (früher hätte man gesagt: bei Nacht und Nebel) eingebaute Streichung der Regel, dass ab drei Direktmandaten der Fraktionsstatus winkt.

Es ist die Regel, der die Linkspartei im Bund ihre Parlamentsbasis über drei Abgeordnete hinaus verdankt. So gesehen: Da wird nebenbei eine parlamentarische Kraft erledigt. Wirklich nur, weil sich die Ansicht festgesetzt hat, das Parlament sei zu teuer? Kosten ließen sich auch durch deutliche Kürzung von deren Mitarbeiterzahl sparen.

Aber wenn sich ein Thema erst mal eingefressen hat, versagt mitunter der kritische Blick darauf. Nicht zuletzt auch beim ständigen Versuch, Legislaturperioden zu verlängern. Aus Sicht der politischen Apparate ist das verständlich. Je länger die Verhältnisse konstant bleiben, desto ruhiger lässt es sich arbeiten. Das demokratische Prinzip freilich funktioniert anders, es lebt vom Einfluss durch Wahlen. Nur noch alle fünf Jahre statt alle vier bedeutet da ein Plus von 25 Prozent Wartezeit.

Eine der spannendsten undiskutierten Fragen ist, wie solche reinen Apparatthemen reale Aufmerksamkeit bekommen, während bei wirklich großen Fragen kaum etwas voran geht: Armut, Bildung, Klima, Krieg und Frieden. Auch im Interesse des wirklich Wichtigen muss sie niemand vermissen, die belanglose Aufgeregtheit über die Zeitumstellung.

Wir werden am Sonntag aufwachen und spätestens im Laufe des Tages feststellen, dass es schon eine Stunde später ist als gewohnt. Und uns vielleicht abends freuen, dass es eine Stunde länger hell ist. So schön kann Selbstbetrug sein. Es müssen aber alle mitmachen. Vielleicht ist es das, was bei diesem Nicht-Thema immer so aus der Zeit fiel.

Richard Meng ist freier Autor, Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung und Chefredakteur der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte.