„Terra Nil“: Spielerisch subversiv

Von: Jakob Maurer

Das Videospiel „Terra Nil“ zeigt, was es zu bewahren gilt: die Vielfältigkeit des Planeten. © Freelives

Bei „Terra Nil“ bauen Spielerinnen und Spieler einen postapokalyptischen Planeten wieder auf und lernen, wohin die Zerstörungswut des Menschen führt. Die Medienkolumne.

Vergangenes Jahr machte das minimalistische Videospiel „Dorfromantik“ die Runde. Trotz absurden Namens wurde das Spiel eines kleinen Berliner Entwicklerstudios vom Geheimtipp zum Hit. Die Brettspiel-Umsetzung könnte an diesem Sonntag sogar „Spiel des Jahres“ werden (siehe Seiten 46/47). Ein Grund für den Erfolg: „Dorfromantik“ traf den Zeitgeist der Corona-Jahre. Im Spiel setzt man nach und nach eine friedlich-idyllische Landschaft zusammen: Flüsse, Felder, Wälder, Eisenbahnlinien, Dörfer und Städtchen. Mal tauchen Rehe und Füchse auf, mal eine Mühle. Dazu trällert eine entspannende Melodie. Alles ist harmlos – das war und ist auch mal gut so in diesen schrecklich komplizierten Zeiten.

Von solchen Ideen gänzlich unbeeindruckt zielen große Teile der Gaming-Welt weiter auf knallharten Konflikt ab: In Shooter-Spielen stürmen Massen mit nervösem Finger am virtuellen Abzug aufeinander los. Und Strategie-Spiele lassen Zivilisationen erst erblühen und sich dann die Köpfe einschlagen. Zielpunkt: Weltwunder oder Atomwaffe.

Ein neues Zeitgeist-Videospiel, das in diesem Jahr erschienen ist, führt diese zerstörerische Logik konsequent zu Ende. In „Terra Nil“ ist die Welt zur trockenen, toten Ödnis verkommen. Ein düsteres Szenario, das nicht neu ist, aber leider wieder einmal Konjunktur hat, wo doch einerseits Russland und Nordkorea mit Atomwaffen drohen und andererseits die menschengemachte Klimakrise immer spürbarer wird.

„Terra Nil“ vom südafrikanischen Entwicklerstudio „Free Lives“ wartet jedoch mit einem originellen Kniff auf: Die Post- apokalypse wird nicht – wie zumeist in der Popkultur – Schauplatz für moralischen Verfall und entfesselte Brutalität. Vielmehr wird der End- zum Startpunkt. Das Motto lautet nicht „Nach mir die Sintflut“, sondern frei nach Pixar „Der letzte räumt die Erde auf“: Der Planet muss wieder bewohnbar gemacht werden, wenn auch nicht für die Spezies Mensch. Die, so scheint es, hat ihre Chance vertan.

„Terra Nil“ ist ein Aufbauspiel der anderen Art: Anstatt Wirtschaftskreisläufe oder Eroberungsfeldzüge ins Rollen zu bringen, platziert man Gebäude im Sci-Fi-Look mit Dutzenden verschiedenen Funktionen, die zusammen eine großangelegte Renaturierung zum Ziel haben. Der Entgifter macht Boden und Wasser wieder nutzbar. Das Arboretum bringt Bäume zurück. Ein Salinator erzeugt Brackwasser für Mangroven. Und in einem weiteren Schritt werden Frösche, Fische, Vögel, Bären und Rehe – Rehe gehen immer – ausgesetzt. Flora und Fauna verwandeln das Ödland in ein grünes Paradies.

Doch damit ist ein Level nicht abgeschlossen, denn zu guter Letzt nimmt es das Spiel sehr genau: Sämtliche Gebäude müssen dem neuen natürlichen Umfeld wieder entnommen werden. Dazu schickt man kleine Recycling-Boote zur Demontage der Bauten auf den Weg, die das Zusammengesammelte schließlich für den Bau eines Raumschiffes verwenden. Das neue Eden wird sich selbst überlassen.

„Terra Nil“ bietet keinen wissenschaftlichen Tiefgang, und es bedient mit den Zeitgeist-Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sicherlich ein Image, das sich gut vermarkten lässt. Nichtsdestotrotz schafft das Spiel zweierlei: Es führt subversiv vor Augen, wohin der zerstörerische Trieb der Menschheit führt, der nicht nur die Gaming-Welt durchdringt. Und es rückt spielerisch das in den Mittelpunkt, was es zu bewahren gilt: die Diversität des Planeten. Jakob Maurer

„Terra Nil“ kostet als PC-Version rund 25 Euro. Auf mobilen Endgeräten ist das Spiel als App gratis abrufbar, aber ausschließlich für Netflix-Abonnierende.

