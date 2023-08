Standhaftigkeit statt Empörung

Von: Harry Nutt

Teilen

Kanzler Olaf Scholz (SPD). © dpa

Deutschland im Niedergang – und alle gehen mit. Doch was ist daran richtig? Und vor allem: Was ist zu tun? Die Kolumne.

Deutschland geht es schlecht. Sagen gerade alle. Inflation, Rezession – you name it. Alle relevanten Konjunkturindikatoren zeigen nach unten. Laut einem Wachstumsausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist die deutsche Volkswirtschaft die einzige unter den 22 untersuchten Ländern und Regionen, in der das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr zurückgeht.

Erklärungen sind schnell parat. Die Inflation ist hartnäckiger als gedacht, die Preise für Industriestrom sind zu hoch. Sagen die Experten. Der Bürokratieabbau stagniert, Genehmigungsverfahren dauern viel zu lang, die Digitalisierung findet nicht statt.

Für Unterhaltungen nach Feierabend genügt es, Anekdoten über Terminabsprachen mit Handwerkern beizutragen und mit Berichten über den Mangel an Material und marode Infrastruktur zu garnieren. Deutschland geht es schlecht, und die Menschen haben sich eingegroovt zwischen Empfindsamkeit und Klage.

Auf exemplarische Weise ergießt sich der Sarkasmus über Zugverspätungen und -ausfälle bei der Deutschen Bahn. Augenzwinkernd werden diese als Indikatoren eines anschwellenden Gefühls über gesellschaftliches Misslingen verstanden, als gehe es um Boni in einem Überbietungswettkampf des Unvermögens.

Zur Präsentation der Nachrichten vom Elend der Welt hat die „Tagesschau“ ausgedient. Dem Bedürfnis nach wohligem Schauer kommen nun die sorgsam dramatisierten Daten nach, die Anja Kohl in „Wirtschaft vor acht“ für den Hausgebrauch und zum Weitererzählen aufbereitet.

Mehr als an den ökonomischen Daten aber leidet Deutschland an einem Erschöpfungssyndrom – der Krieg, die post-pandemischen Folgen und die AfD. Nur die ganz Alten verfügen noch über Erfahrungen des Mangels und des Hungers und wissen, wie dem mit Einfallsreichtum und Verschlagenheit beizukommen war: Schwarzmarkt, Nachbarschaftshilfe und Improvisation.

In der saturierten Gesellschaft, zu der sich noch nie jemand bekennen mochte, scheint jeglicher Schöpfergeist einer Lethargie des Entgleitens gewichen. Ungläubig, fast amüsiert staunt man über eine sich allmählich vollziehende Erosion des Wohlstands, die begleitet wird vom wachsenden Vertrauensverlust in die Demokratie.

Und die Denkerinnen und Denker? Wäre es nicht überfällig, dem seit „Hamlet“ in Umlauf befindlichen Gerede von der aus den Fugen geratenen Zeit mit der Begabung zu Revision und Weitblick zu begegnen? Die Philosophin Eva von Redecker geht in ihrem Essay „Bleibefreiheit“ (S. Fischer) der Frage nach, inwieweit der Freiheitsbegriff der Fortschrittsmoderne angesichts der Herausforderungen von Klima- und Migrationskrise noch zeitgemäß sei.

Während Freiheit auch im übertragenen Sinn lange mit dem Anspruch und Recht einherging, aufzubrechen, wohin man will, lenkt sie den Blick auf den begrenzten Ort. Die Proteste der Letzten Generation wertet sie nicht als trotzige Störung, sondern als Vorschein einer souveränen Selbstbeschränkung. „Hier bleiben und frei bleiben können.“

Von Redecker ist darum bemüht, die mit der Klimakrise heraufbeschworenen Veränderungen nicht ausschließlich als Verlust und Verzicht zu begreifen. Anstelle regressiver Empörung und von Ressentiments getragenen Widerstandsgesten von rechts käme es also auf Anpassungsleistungen einer buchstäblichen Standhaftigkeit an.

Harry Nutt ist Autor.