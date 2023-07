Unser asoziales Sozialverhalten: Die Zukunft hängt von unserem Lebensstil heute ab

Von: Maren Urner

Nehmen wir unseren sozialen Anspruch ernst, müssen wir unseren Lebensstil und die damit verbundenen Zerstörungen ändern. © Cavan Images/Imago

Wenn wir leben wie bisher, werden Ende des Jahrhunderts fast 40 Prozent der Menschheit einer lebensfeindlichen Umgebung ausgesetzt sein. Unser Verhalten beeinflusst das Leben in der Zukunft. Die Kolumne.

Alle haben sich festlich gekleidet. Die engsten Vertrauten haben seit Monaten auf diesen Tag hingearbeitet. Sie haben liebevoll gestaltete Einladungen verschickt, die Sitzordnung nach bestem Gewissen über Ab- und Zuneigungen aller Geladenen geplant. Der Tag ist durchgetaktet, aber nicht zu voll – es soll genug Zeit für Austausch an diesem potenziell schönsten Tag des Lebens geben.

Szenenwechsel. Von der Hochzeit zur Abschlussfahrt. Nach bestandener Prüfung geht es für eine Woche nach Mallorca. Auch die Fußballmannschaft will dort ihren Erfolg feiern. Alle haben lange gemeinsam gelernt, trainiert und geschwitzt – die einen auf dem Sportplatz, die anderen am Schreibtisch und in den Unterrichtsräumen. Die Stimmung ist ausgelassen, ein lockerer Spruch, Lachen über Anekdoten zu Patzern und Aussetzern. Schnell liegen sich alle in den Armen.

Was, wenn unsere sozialen Normen alles andere als sozial sind?

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ständig stehen wir im Austausch mit anderen, sehnen uns nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Anteilnahme. Unser Alltag und unsere Lebensläufe sind geprägt durch die kleinen und großen sozialen Ereignisse. Sie geben uns immer wieder eine Rolle – vom Trauzeugen zur Stürmerin – und damit Halt.

Doch was, wenn all die sozialen Normen, die wir uns geschaffen haben, alles andere als sozial sind? Was, wenn unser Lebensstil im wahrsten Sinne des Wortes a-sozial ist? Ja, auch meiner, deiner und Ihrer. Warum?

Weil unser vermeintlich soziales Verhalten dafür sorgt, dass – wenn wir weiter beim Festmahl mehr auftischen, als wir essen können, zum Spaß ins Flugzeug steigen und uns Dinge schenken, die wir nicht brauchen – Ende dieses Jahrhunderts fast 40 Prozent der Menschheit einer lebensfeindlichen Umgebung ausgesetzt sein werden.

Schlichtweg asozial: Die ökologische Nische des Menschen ist in Gefahr

Lebensfeindlich, weil die Temperaturen und die ökologischen Bedingungen menschliches Leben nicht mehr zulassen. Ganz einfach, weil die ökologische Nische des Menschen, also die Lebensbedingungen, die ein Überleben ermöglichen, zerstört ist.

Zu diesem Ergebnis kommt eine jüngst veröffentlichte Studie, die einen neuen Ansatz nutzt, um die Folgen der Klimakrise zu bemessen. Bisher geschieht das meist über Geld und Kosten. Ein Messwert, der wenig nahbar, sehr abstrakt und vor allem alles andere als „sozial“ ist.

Das ändert sich mit der neuen Berechnung der „menschlichen Kosten der globalen Erwärmung“, wie die Wissenschaftler:innen ihren Ansatz beschreiben und entsprechend schlussfolgern: Aktuell zerstören die durchschnittlichen Emissionen von 2,7 Europäer:innen die Lebensgrundlage eines zukünftigen Menschen. Das ist nicht nur zutiefst beunruhigend und verstörend, sondern schlichtweg asozial.

Lebensstil ändern: Die Zukunft hängt von unserem Verhalten heute ab

Nehmen wir unseren sozialen Anspruch ernst, müssen wir unseren Lebensstil und die damit verbundenen Zerstörungen ändern. Wir müssen uns soziale Normen schaffen, die ihrer Bezeichnung gerecht(er) werden. Soziale Normen, die nicht nur für unsere direkten Begegnungen, unsere Partner:innen, Freund:innen, Kolleg:innen und Mitspieler:innen gelten, sondern auch für Menschen, die in Zukunft leben werden.

Wie das gelingt? In dem wir begreifen, dass wir soziale Wesen sind, deren Zukunft von unserem Verhalten heute abhängt. Genauso endet im Übrigen die erwähnte Studie: „Unsere Ergebnisse zeigen das riesige Potenzial einer entschlosseneren Klimapolitik, um die menschlichen Kosten und Ungerechtigkeiten des Klimawandels zu limitieren.“

Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie.