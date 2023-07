Sorglose 80er

Teilen

Keiner hat Ideen von einer Zukunft, die nicht von gestern ist. Alle wollen ein Haus, ein Auto und Steak essen. So wird das nicht gehen.

Warum tut sich eigentlich nichts? Also da, wo’s wichtig wäre? In Sachen Klima, Verkehrswende, Planeten retten? Warum brennen nicht die Kohlekraftwerke, äh, Entschuldigung, sie brennen ja schon: Warum werden die Kohlekraftwerke nicht endlich klimaneutral verwüstet? Warum legen alle die Hände in den Schoß, hoffen darauf, dass irgendwer anders den Karren aus dem Dreck zieht, Jesus oder die WTO oder KIs oder geniale Start-up-Gründer?

Es gibt zahlreiche Gründe, die Expertinnen und Experten anführen: die Macht der Fossil-Lobby, der politische Filz, unabwendbare Zwänge der kapitalistischen Produktionsweise. Meine private Theorie dazu ist zwar nicht wissens- oder evidenzbasiert, hat aber einen großen Vorteil: Sie ist von mir, und sie gefällt mir recht gut.

Meine Theorie ist: der Mangel an Fantasie. Wir alle können uns keine andere Welt mehr vorstellen als diejenige, die ungefähr dem entspricht, was uns die Kulturindustrie in den 80ern in die Köpfe gehämmert hat. Wir wohnen in frei stehenden Häusern am Stadtrand, erledigen alles mit dem Auto, arbeiten uns in Vollzeit bei irgendeinem Konzern zuschanden, dessen Verbrechen wir diskret abnicken, und fliegen zum Ausgleich zweimal im Jahr in den Urlaub.

In den Straßen stauen sich die Blechlawinen kilometerlang, aber das gehört irgendwie dazu. Autos fahren mit Benzin, Mutti bleibt zu Hause, echte Männer essen Steak. Wir können uns schlichtweg nicht von all diesen Bildern lösen, die in den 80ern von der Werbung installiert wurden; sie erscheinen uns als normal, als organisch, natürlich, obwohl diese Lebensmodelle zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kommunikationsbüros bewusst entworfen und forciert wurden.

Sie waren schlicht zu erfolgreich. Sogar die Unternehmen, die jetzt eine halbherzige Kehrtwende versuchen, die Chimäre vom „grünen Kapitalismus“ befördern und zu maßvollem Konsum raten inmitten kippender Kipppunkte – sie können die eigenen Marketingerfolge nicht mehr zurücknehmen.

Die Leute sprechen von „Normalität“ und meinen das Werbefernsehen der 80er. Sie wollen ein Haus haben wie Elliots Mutter in „E. T.“, sie wollen auch mal nach New York wie Kevins Eltern – sie wissen gar nicht warum, sie halten diese Bedürfnisse für „normal“, andere gibt es ja nicht.

Und es wird gar nicht an Alternativen herumprobiert: Stattdessen fördern alle Unterhaltungsmedien noch die 80er-Nostalgie; Netflix’ „Stranger Things“ ist nur das bekannteste Beispiel. Konservative Netzwerke haben die Nostalgie nach einer Normalität, die nie normal war, erfolgreich politisiert und spielen sie jetzt aus gegen Queers, „Klimakleber“ und alles, was sie weghaben wollen.

Sogar die alternativen Lebensentwürfe, die jetzt noch gelegentlich versucht werden, entstammen dem 20. Jahrhundert. Selbstversorger sein, der eigene Bauernhof, mit Freundinnen und Freunden ein Haus bauen, Tomaten auf der Fensterbank.

Selbst diese Visionen vom besseren Leben sind veraltet, secondhand, pure Nostalgie. Es ist bezeichnend, dass das Genre Science-Fiction inhaltlich nahezu ausgestorben ist, sich in Prequels von Sequels erschöpft: Keiner hat Ideen von einer Zukunft, die nicht von gestern ist.

Es ist zugegebenermaßen keine originelle Theorie, aber sie hat den großen Vorteil, meine eigene zu sein. Verlage mit Interesse an einem mittleren Sachbucherfolg für den Herbst 2024 – bitte bei mir melden. Oder reicht eure Fantasie dafür nicht?!

Leo Fischer ist Autor, Stadtrat in Frankfurt (Ökolinx) und war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“.