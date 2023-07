Selber machen, besser erklären

Die Annahme, der zufolge „die da oben“ machen, was sie wollen, verfestigt sich. Was kann man dagegen tun? Die Kolumne.

Was heute nach Baumarkt und Gartenarbeit klingt, tendierte einmal stark ins Politische. Die Do-it-yourself-Bewegung der 60er und 70er Jahre, heißt es auf Wikipedia, sei geprägt gewesen von einem Glauben an Selbstermächtigung, Selbstorganisation und Eigeninitiative und basierte oft auf einem Misstrauen gegenüber etablierter Autorität. Inzwischen jedoch scheinen sich Mitmachen und Bürgerinitiative wieder verflüchtigt zu haben.

In einer regelmäßig unternommenen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach wird seit 1992 eine Frage gestellt, die einiges über das Verständnis von Demokratie und deren Wahrnehmung verrät. Die Frage lautet: „Hat man als Bürger Einfluss auf das, was hier am Ort geschieht, oder ist man da machtlos?“

Lange Zeit stieg die Zahl derjenigen, die sagten, man habe durchaus Einfluss auf die Vorgänge am Wohnort, beständig an. Waren 1992 rund 22 Prozent der Befragten dieser Ansicht, so stieg der Wert bis 2021 kontinuierlich auf 47 Prozent an. Nun jedoch ist er stark abgeflacht. In der jüngsten Umfrage waren nur noch 29 Prozent der Auffassung, Einfluss auf das Geschehen vor Ort zu haben.

Das Bewusstsein für gesellschaftliche Partizipation im Sinkflug? Die Annahme, der zufolge „die da oben“ machen, was sie wollen, verfestigt sich laut Umfrage. Noch negativer sind die Werte in Ostdeutschland. Dort meinten 63 Prozent, man sei als Bürger oder Bürgerin machtlos. Lediglich 14 Prozent hielten dagegen.

Es ging in der Umfrage nicht nur um Bürgerbeteiligung. Abgefragt wurde ein Demokratiegefühl, aber auch konkretes Wissen über die Staatsform, in der man lebt. Auf die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland eine direkte oder repräsentative Demokratie sei, konnten gerade einmal 47 Prozent der Befragten die richtige Antwort geben. 13 Prozent gaben an: „direkte Demokratie“, 40 Prozent wussten es nicht oder waren unentschieden.

Was folgt daraus? Wenn Politikerinnen und Politiker mit der oft desaströsen Wahrnehmung ihrer Arbeit konfrontiert werden, vermeiden sie konkrete Reaktionen. Stereotyp verteidigen sie ihr Tun, es sei nicht alles schlecht, es müsse halt besser erklärt werden.

Schöner reden? In der Frühphase der Ampel-Koalition hatte sich die Annahme durchgesetzt, Wirtschaftsminister Robert Habeck sei ein guter Erklärer unpopulärer, aber notwendiger Maßnahmen. Sein retardierendes Sprechen, durch das er den Eindruck erweckte, man könne ihm beim Nachdenken zusehen, wird ihm nach dem Desaster mit dem Gebäudeenergiegesetz als inkompetentes Stammeln ausgelegt. Die Kehrseite des Hasses, den er auslöst, sind Mitleidseffekte.

Die begrenzte Reichweite guter Erklärungen gehört leider zur Komplexität politischer Entscheidungen. Oft genügt das Gefühl aus, diese in den richtigen Händen zu wissen. Es führt mitunter ein schmaler Grat zwischen einem gesunden Vertrauen ins handelnde Personal und dem Bedürfnis nach einer Autorität, die durchgreift.

Was beide Haltungen miteinander verbindet, ist ein dis- tanziertes Verhältnis zur Partizipation. Der Souverän – also die Wählerinnen und Wähler– delegiert die Macht gern an andere, behält sich aber auch das Recht vor, sich affektiv und ungerecht über den Umgang mit dieser zu beklagen. Es ist fast unmöglich, schlechte Laune zu erklären.

