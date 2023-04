Scheinbar gut: Gutscheinschenkende wollen dich einfach nur nerven

Gutscheine sind als Geschenk beliebt. © Imago

Wer Gutscheine verschenkt, zeigt, dass er den Kapitalismus mehr liebt als die beschenkte Person. Nur für den Einzelhandel sind sie sensationell. Die Kolumne.

Frankfurt – An meiner Pinnwand hängt ein Gutschein für ein beliebtes Frankfurter Fachgeschäft. Den Gutschein erhielt ich als Geburtstagsgeschenk, ursprünglich betrug sein Wert 25 Euro. Durch eine handschriftliche Änderung des Ladenbesitzers wurde sein Wert zwischenzeitlich auf 1,01 Euro reduziert – logisch, ich hatte ja einen Einkauf für 23,99 Euro getätigt. Diesen Restgutschein über einen Witzbetrag bewahre ich seither gut sichtbar auf: um mich stets daran zu erinnern, dass es da draußen sehr liebe Menschen gibt, die leider, trotz ihrer Liebheit, immer noch Gutscheine verschenken.

Mehr als jeder zweite Verbraucher in Deutschland will auch dieses Jahr Gutscheine schenken, das sind mindestens 40 Millionen zu viele. Gutscheine sind das Geschenk derjenigen, die kein Geld schenken wollen, aber auch kein richtiges Geschenk. Sie wollen dir die Freiheit lassen, sie aber auch zugleich maximal einschränken: Schau mal, du kannst dir alles davon kaufen, alles, was du willst, aber halt nur in diesem einen Geschäft, dessen tagesaktuellem Angebot du vollständig ausgeliefert bist.

Das heißt, sie geben sich keine Mühe, etwas für dich auszusuchen, die eigene Freund:innenschaft auszuforschen, genau hinzuhören, wenn du Wünsche und Begehrlichkeiten äußerst. Das, was am Gutschein individuell ist, hat vor allem mit ihnen selbst zu tun, ihren Empfehlungen, ihrem Geschmack, den sie dir hintenrum aufdrücken: Geh doch mal in diese neue Nudel-Manufaktur! Schau doch mal in diesen kleinen süßen Kramladen rein in dem Viertel, das zweieinhalb Stunden von dir entfernt liegt.

Der Einzelhandel liebt Gutscheine – warum auch nicht?

Gutscheinschenkende wollen dich nerven, wollen dir ihre Ideen vom guten Leben aufzwingen. Sie lassen dich für sich arbeiten, lassen dich durch die Gegend reisen, um das Geschenk auszusuchen, das zu holen sie sich zu fein waren – und treten dabei noch besserwisserisch und arrogant auf, wollen dich und dein Konsumverhalten steuern.

Der Einzelhandel liebt Gutscheine: Sie werden nämlich vergessen, nicht oder nur teilweise eingelöst; sie werden mit Ablaufdaten versehen oder an bestimmte zeitgebundene Aktionen gekoppelt. Kurz: Sie sind Geld, das auf jeden Fall in der Kasse landet, für das aber nicht immer eine Gegenleistung erbracht werden muss – was im Einzelhandel eigentlich ziemlich sensationell ist.

Gutscheinschenkende wählen wahrscheinlich auch die FDP

Gutscheine sind schlechter als Geld, das ich notfalls immer noch anlegen kann, Gutscheine werden von der Inflation in der Luft zerrissen! Wer Gutscheine schenkt, zeigt, dass er den Kapitalismus mehr liebt als die beschenkte Person, zeigt, dass er den Profit eines Unternehmens dem Glück seiner Freund:innen vorzieht, und ist wahrscheinlich auch sonst FDP-Mitglied.

Es ist kein Wunder, dass die Politik ebenfalls Gutscheine als Mittel der Versorgungssimulation entdeckt hat. Hartz-IV-Beziehende, hoppla: Bürgergeld-IV-Beziehende bekamen sie ja schon länger, als Bildungsgutscheine für Bewerbungsseminare und sinnlose Fortbildungen.

Ein anderes gutes Beispiel: die Klimazertifikate! Als Gutscheine für das Nicht-Abholzen nicht existierender Wälder waren sie so beliebt, dass mit ihrer Hilfe insgesamt vier nicht-existierende Planeten gerettet wurden. Gut, wer da noch einen Gutschein für eine zweite Erde übrig hat. (Leo Fischer)

Zur Person Leo Fischer ist Autor, Stadtrat in Frankfurt (Ökolinx) und war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“.