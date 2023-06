Rauchzeichen der Verweigerung

Von: Michael Herl

Rauchen als Protestform - auch so kann man den zunehmenden Nikotinkonsum junger Erwachsener deuten. © photothek.net

Viele 18- bis 24-Jährige wollen sich dem glatten, auf Effizienz getrimmten Mainstream nicht anpassen. Und das zeigen sie auf ihre Art. Die Kolumne.

Eigentlich ist mir jetzt, schon in der ersten Zeile, klar, dass ich am Ende Schimpfe ernten werde. Klar, medizinisch gesehen ist das, was ich gleich schreiben werde, absoluter Schwachsinn. Doch die Kritik wird weniger von Ärztinnen und Ärzten kommen. Auch nicht von Lehrerinnen und Lehrern. Die sind Kummer gewohnt. Okay. Eltern werden aufmüpfen. Werden sich entweder um ihre Brut sorgen oder um ihre Absicherung im Alter, weil die Nachkommen husten, schnaufen und nach Luft japsen und sich somit nicht mehr anständig um die Versorgung der Altvorderen kümmern können werden. Mag sein.

Am kräftigsten mosern werden aber jene, denen meine Jubelworte nicht ins Weltbild passen. Klassischerweise stelle ich mir dabei junge FDP-Wählerinnen und Wähler vor. Die haben ein klares Bild davon, wie eine Gesellschaft konstruiert zu sein hat. Vollgepackt mit Menschen, die gerne schnell fahren, bereits im Vorschulalter die Börsenkurse kennen, die schon früh wissen, wie ihr weiteres Leben verlaufen wird und alles dafür tun, dieses Vorhaben zu verwirklichen. Die ihre Karrieren planen, es „zu etwas bringen“ möchten, vollsten Vertrauens in die Vergangenheit blicken und auf etwas bauen, das so in Wirklichkeit nie existierte und nie existieren wird – eine freiheitlich-demokratische Marktwirtschaft.

Andere werden auch mir eine Rückwärtsgewandtheit vorwerfen. Werden behaupten, ich sei so etwas wie ein Althippie, der vom Vorgestern zehrt und einer Gesellschaft nachtrauert, die es so ebenfalls nie gab.

Alles falsch. Ich muss nicht in der Vergangenheit schwelgen, in der ich selbst noch zwanzig war, denn ich habe in meinem Umfeld engen Kontakt mit jeder Menge Leute in diesem Alter und entsprechende empirische Erfahrungen vorzuweisen. Doch auch die können natürlich nur einen kleinen Teil der Gesellschaft abbilden und taugen nicht zur Verallgemeinerung.

Eine andere Sprache spricht eine unabhängige, vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Untersuchung – und die ist es, die mir einen solchen klammheimlichen Spaß bereitet. Das Ergebnis: Die jungen Erwachsenen rauchen wieder mehr! Erstmals seit 2016 ist im Jahre 2022 der Konsum von Tabak bei den 18- bis 24-Jährigen wieder gestiegen. Hurra!

Warum mich das so diebisch freut? Natürlich nicht, weil sich die jungen Leute wieder vermehrt eine Teerlunge aneignen werden. Auch nicht, weil sie aus Jux mit einem Karzinom kokettieren oder morgens gerne Würfel husten. Ich sehe darin vielmehr einen Ausdruck der Verweigerung.

Sie machen nicht mehr mit bei den allgemeinen Trends zur Stromlinienförmigkeit. So ernähren sie sich zwar häufig vegan, jedoch nicht, um fit für die Karriere zu sein, sondern aus ökologischen und ethischen Gründen. Sie reisen auch. Doch sie machen kein Praktikum bei einer New Yorker Investmentbank, sondern scheren in Neuseeland Schafe. Kurzum: Sie probieren sich aus. Schnuppern am Leben. Zweifeln. Suchen. Scheitern und machen dann weiter. Sie wollen nicht bedingungslos funktionieren und blind der Herde hinterhertrotten.

Und sie sind es, die mir Hoffnung machen, dass unsere Welt doch noch nicht verloren ist. Und wenn es Euch beruhigt: Sie hören sicherlich auch wieder auf zu rauchen. Nur nicht jetzt. Und sei es aus Trotz.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher