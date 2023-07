Politik leben

Von: Michael Herl

Die deutsche Nationalspielerin Alexandra Popp (M.) ist beim 1:2 gegen Kolumbien nicht erfreut, macht aber wie viele andere Frauen bei der WM nach Ansicht des Kolumnisten Herl positiv auf sich aufmerksam. © dpa

Bei der Fußball-WM füllen Frauen Interviews mit Inhalt und vermitteln dabei Werte. Davon könnten Männer eine ganze Menge lernen. Die Kolumne.

Eigentlich passt das, was sich da gerade in Australien und Neuseeland abspielt, so gar nicht in die heutige Zeit. Denn unser Jetzt, es ist geprägt von den Folgen der Pandemie, den Auswirkungen des Klimawandels, dem allerortigen Aufkeimen rechtsnationalen Gedankenguts, einer fortschreitenden Inflation, einer zunehmenden Politikverdrossenheit und schließlich dem „Angriffskrieg Russlands“. (Wie man jetzt offensichtlich sagen muss. Dabei könnte „Krieg in der Ukraine“ ja reichen. Doch es ist üblich geworden, jeder Nennung dieses Konflikts auch gleich eine Schuldzuweisung mitzuschicken. Das ist zwar gewiss nicht falsch, doch zumindest in einer journalistischen Berichterstattung nicht objektiv, sprich fehl am Platz.) Lauter Fürchterlichkeiten also, die unseren Alltag begleiten und unsere Lust am Sein beschweren.

Doch dann ist da diese Weltmeisterschaft im Frauenfußball – und dort erscheint uns alles anders. Junge Frauen aus 32 Ländern vermitteln zumindest den Eindruck, dass nicht alles schlecht ist, was gerade geschieht.

Sie spielen Fußball, und das in beeindruckender Qualität, kaum mehr zu unterscheiden vom Kicken der Männer, häufig gar schöner, da nicht so kraftstrotzend hölzern, ästhetischer. Sie vermitteln den Eindruck, ein Team zu sein und keine Ansammlung balltretender Maseratifahrer, die sich selbst die Nächsten sind.

Sie füllen Interviews mit Inhalten und nicht mit dahergeplapperten Plattitüden. Und sie vermitteln Werte. Gleichgeschlechtliche Liebe etwa ist in Frauenfußballkreisen eine Selbstverständlichkeit – wovon man bei den Männern noch Jahrzehnte entfernt ist.

Und sie leben Politik. Sie kämpfen für „equal pay“ – also gleiche Entlohnung wie die Männer – und setzen damit auch ein weltweites Zeichen gegen den niedrigeren Wert weiblicher Arbeit. Und die Kickerinnen aus Marokko spielen nicht nur gegen ihre Gegnerinnen auf dem Platz, sondern gegen das verkrustete, religiös geprägte Frauenbild in ihrem Heimatland. Und eine Schiedsrichterin aus Palästina setzt allein schon durch ihre Teilnahme an dem Turnier ein Statement gegen die Unterdrückung der Frauen in der arabischen Welt.

Und die Deutschen? Sie zeigen schon durch ihr selbstbewusstes Auftreten mehr Cojones als die Männer bei dieser unseligen WM der Duckmäuser letztes Jahr in Katar. Und sie machen ungewollt auf ein anderes Problem aufmerksam. Anders als bei den Männern finden sich in ihren Reihen kaum Spielerinnen mit Migrationshintergrund.

Da ist also offensichtlich noch viel zu tun. Nicht nur im Sport und mehr noch als bei Jungs, wo auch noch viel Luft nach oben ist. Und dann wäre da noch was – dieses ärmliche Absingen der deutschen Nationalhymne. Das hat offensichtlich für viele etwas zu bedeuten, man sieht es an der Inbrunst, mit der Spielerinnen anderer Nationen ihre Strophen schmettern. Wir Deutsche haben damit ein Problem, und das ist auch gut so.

Doch ich hätte da eine Idee. „Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland“ lautet ja der Text. Wie wäre es denn, wenn man „Vaterland“ durch „Mutterland“ ersetzen würde? Das klingt nicht nach Blut und Boden, nach Schweiß, Kruppstahl und Weltherrschaft – sondern nach Wärme, Geborgenheit und Liebe. Ich würde vielleicht mitsingen.

Michael Herl ist Theatermacher und Autor.