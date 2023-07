Pflegeheime in Zeiten der Klimakrise: Hitze – und kein Plan

Von: Harry Nutt

Teilen

Die Pflege und das Leben in Altenheimen wird in Zeiten der Klimakrise noch prekärer. © IMAGO/biky

Einrichtungen für alte Menschen sind nicht oder nur unzureichend auf die steigenden Temperaturen vorbereitet. Die Kolumne von Harry Nutt

Die Seniorenresidenz, in der ich meine Schwiegermutter besuche, präsentierte sich am Wochenende in einem heruntergefahrenen Warte-Modus. Die Rezeption, an der wir uns in der Regel mit einem freundlichen „Hallo“ anmelden, war nicht besetzt. Vereinzelt sah man abgekämpft wirkende Bewohner im Foyer. Trotz aller Bemühungen, die Räume mit kühler Luft zu versorgen, war das Gebäude aufgeheizt wie ein Glutofen, der auch dann noch Wärme abgibt, wenn sich die Außentemperaturen bereits wieder abgesenkt haben.

Das fröhlich Aufgekratzte, mit dem viele hier demonstrativ signalisieren, sich nicht unterkriegen zu lassen, war Verhaltensweisen der Apathie gewichen. Drei Tage hintereinander zeigte das Thermometer deutlich über 34 Grad Celsius, alle Versuche, Normalität zu simulieren, drohten zu scheitern.

Später, als die Rezeption wieder besetzt war, versuchten wir die Befindlichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner zu ergründen. Nicht aus Neugier, sondern zur Einschätzung der Lage. Die Schwiegermutter war unpässlich. Lag es an den klimatischen Bedingungen? Oder war es ein Infekt, für den es ärztlicher Expertise bedurfte? Die Antwort des sonst überschwängliche Freundlichkeit verströmenden Empfangspersonals war verhalten. Dazu dürfe man keine Auskunft geben. Aber ja, ließen sie es sich dann entlocken: Das Wetter mache allen zu schaffen.

Um es ohne Umschweife zu sagen: Pflegeeinrichtungen für alte Menschen sind nicht oder unzureichend auf steigende Sommertemperaturen vorbereitet. Es beginnt bei der trivialen Regel, regelmäßig und ausreichend viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Es ist nicht bloß dem Zustand fortschreitender Demenz geschuldet, dass es nicht eingehalten wird. Schwindendes Durstgefühl und der Mangel an gesundheitlich gebotener Selbstdisziplin reichen aus, um die Gefahr der Dehydrierung zu erhöhen.

Auch wenn nicht gleich eine individuelle Notfallsituation ausgelöst wird, ist die Systemgrenze der angemessenen Altenversorgung durch ein paar Grad erhöhter Temperatur und des veränderten Luftdrucks überschritten. Unwohlsein, das Absinken kognitiver Leistungsfähigkeit und eine in depressive Stimmungen abrutschende Antriebslosigkeit bedingen einander. Ein Teufelskreis der Lethargie.

Die bereits im gemäßigten Frühjahr überforderten Betriebe, die sich hinsichtlich der Personalausfälle und -rückstände noch lange nicht von den erschwerten Pandemiebedingungen erholt haben, verfügen in den seltensten Fällen über praktikable Hitze-Planungen. Es reicht leider nicht, die Anzahl der bereitgestellten Wasserflaschen zu erhöhen, eine entsprechende Verbrauchskontrolle scheint nahezu unmöglich. Das ärztliche Gebot, den Medikamentenplan, beispielsweise die Einnahme von Blutdrucksenkern, an den Temperaturen anzupassen, erschöpft die Möglichkeiten bei weitem, die dazu benötigten ärztlichen Verordnungen beizubringen.

Die Anwendung dessen, was man einmal gesunden Menschenverstand genannt hat – den es zur Verrichtung pflegender Berufe unbedingt bedarf –, scheint unter sich zuspitzenden klimatischen Bedingungen noch prekärer geworden zu sein. Das gesellschaftspolitische Drama, das angesichts des Streits um das Gebäudeenergiegesetz in deutschen Kellern verortet wurde, hat einen noch ganz anderen Schauplatz, über den dringend gesprochen werden muss.

Harry Nutt ist Autor.