OK Boomer – besser als ihr Ruf

Von: Michael Herl

Teilen

Vielleicht ist das Deutschlandticket ein Beispiel dafür, dass verschiedene Generationen gemeinsam etwas sinnvolles erreichen kann. © Sebastian Gollnow/dpa

Viele in der Generation der Alten hat sich gegen falsche Entwicklungen erfolgreich gewehrt. Das muss fortgesetzt werden. Die Kolumne.

Eigentlich ist es ja nachvollziehbar, wenn die heutige Jugend über die gestrige Jugend schimpft, also die heutigen Alten – also Leute wie mich. Sogar ein Schimpfwort haben sich die süßen Kleinen ausgedacht, „OK Boomer“.

Aus der Sicht eines erfahrungsschwangeren Altmeisters des Wortes finde ich den Begriff verbesserungswürdig. Er klingt hölzern und sperrig und wälzt sich nur schwer über die Lippen. Außerdem weiß man nicht sofort, was mit dem „OK“ gemeint ist.

Aber okay. Prinzipiell sind sie ja im Recht, dachte ich mir anfangs, wir haben die Umwelt versaut und unseren Nachkommen einen Haufen Dreck hinterlassen. Bei längerem Nachdenken hingegen komme ich auf einen anderen Schluss.

Wir nämlich, also die „OK Boomer“, haben nicht das Schlimme verursacht – sondern das Schlimmste verhindert. Todesmutig setzten wir uns den fürchterlichsten Gefahren aus, und nur durch unser Engagement ist die Erde ein gutes Stück sauberer geworden. Einige Beispiele, Ihr Boomerschlüpflinge? Gerne.

Kennt Ihr Xylamon? Nee? Das ist ein hochgiftiges Holzschutzmittel, das heute nur noch in Außenbereichen benutzt werden darf. Früher war das anders. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts galt es als modern, Innenräume mit sogenannten Nut- und Federbrettern aus Nadelholz zu verkleiden – und fett mit Xylamon zu streichen. Besonders in Partykellern und ausgebauten Dächern wurde dies gemacht – also da, wo wir Jugendliche uns am liebsten aufhielten.

Also badeten wir jahrelang in Xylamon – bis zum „Frankfurter Holzschutzmittelprozess“ 1991, wo das Zeug denn für Innenräume verboten wurde. Warum? Weil wir uns als Versuchskaninchen hergegeben hatten – für Euch, die heutige Jugend.

Oder wisst Ihr, wie oft wir als Teenager in irgendwelchen halbfertigen Dachgauben zwischen Asbestmatten übernachteten? Heute verboten. Wegen uns. Für Euch. Oder wer saß denn stundenlang auf der Rückbank des VW Käfers auf der Fahrt in den Italien-Urlaub keuchend im Nebel, weil vorne die Eltern eine nach der anderen pafften? Heute undenkbar. Wegen uns.

Und was meint Ihr, was für ein Spaß es war, im Kinderwagen auf Auspuffhöhe eines Lkw zu liegen, der Schwaden von pechschwarzem Ruß ausstieß? Unsere Eltern kümmerte das nicht; es wurde als normal erachtet. Heute gibt es Rußfilter. Weil nicht wenige von uns einen Lungenschaden erlitten.

Und letztens fuhr ich mit dem Fahrrad hinter einem alten Käfer her. Was war das für ein entsetzlicher Gestank! Früher wurde das nicht als störend empfunden, denn alle Autos rochen so, da alle Unmengen von Dreck in die Luft bliesen. Und laut waren sie obendrein.

Oder wollt Ihr wissen, was im „modernen“ Essen der Siebziger so alles an Chemie drin war? Das galt als prima, weil es die Haltbarkeit verlängerte. Und klar, in uns Kinder haben sie das reingestopft. Ist voller Konservierungsstoffe, kann nicht schlecht sein, hieß es da. Und der Erdbeerjoghurt schmeckte so stark nach Erdbeere wie keine Erdbeere dieser Welt. Alles künstlich. Aber was soll’s? War doch lecker.

All das ist heute anders. Zugegeben, vieles ist anders schlimm und teils noch schlimmer. Ihr habt also noch genug zu tun, sogar noch mehr als wir früher. Also geht es an. Die Bahn ist geebnet. Durch uns, die OK Boomer.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.