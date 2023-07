Nicht immer von vorne anfangen

Alle tun so, als sei es wieder 2016, als seien die Motive der AfD neu und ungewöhnlich. Als handele es sich nicht um eine Partei, die sich immer weiter nach rechts radikalisiert. Die Kolumne.

Dem Klischee nach versuchen Kinder ja gelegentlich, durch selbstverletzendes Verhalten ihren Willen durchzusetzen: Wenn du mir kein Eis kaufst, halte ich die Luft an, bis ich platze! Jeder Erziehungsratgeber sagt dazu: man verhandelt nicht mit Terroristen! Im politischen Bereich scheint es hingegen der neue Standard, diese Art Ankündigung sehr, sehr ernst zu nehmen: Wenn ihr nicht so wollt wie ich, wähle ich halt AfD!

Kaum sagt das eine:r, rennen alle besorgt herbei und wollen Motive verstehen, Unzufriedenheiten feststellen, tragische Sozialisierungsgeschichten analysieren und vor allem: ganz ganz doll zurückgewinnen für den demokratischen Konsens.

Und das Schlimme: Sie tun es jedes Mal aufs Neue. Niemand lernt etwas dazu, alle fangen jedes Mal von vorne an. Alle tun plötzlich so, als sei es wieder 2016, als seien die Motive der AfD irgendwie neu, rätselhaft und ungewöhnlich; als handele es sich nicht um eine Partei, die sich seit Jahren immer weiter nach rechts radikalisiert.

Sind die Leute dann fertig verstanden, analysiert und zurückgewonnen, öffnen die anderen Parteien großzügig ihr Programm und übernehmen seitenweise AfD-Positionen – natürlich nur, um denen „das Wasser abzugraben“, ganz bestimmt sogar.

Es ist ein bisschen so, als würden alle zu dem quengelnden Kind laufen und es nach seinen Motiven fragen. Bist du sicher, dass du ein Eis willst? Willst du nicht einfach auf deine unzureichende Sichtbarkeit im Eis-Diskurs hinweisen? Was meinst du, wenn du „Eis“ sagst? Geht es dir hier nicht vielmehr um eine unzureichende Strukturfinanzierung im gesamten Eissektor?

Möchtest nicht vielleicht auf die Abwanderung der Eisindustrie aufmerksam machen? Und ist dein Luftanhalten nicht symbolischer Ausdruck der Tatsache, dass noch „Luft nach oben“ ist, gerade im Hinblick auf deine Nachwendegeschichte? Bitte, bitte, mach uns doch ein Deutungsangebot!

Wenn die Drohung, AfD zu wählen, im Politischen so gut funktioniert, warum wenden wir das Argument nicht stärker im Alltag an? Nein, wir fahren dieses Jahr ganz sicher in die Berge in Urlaub – oder ich wähle die AfD! Wir schauen uns „Oppenheimer“ an und nicht den „Barbie“-Film – oder ich wähle die AfD! Wir wollen beim Tarifabschluss elf Prozent – oder wir wählen die AfD! Kauft mein Buch, oder ich wähle die AfD! Vielleicht ließe sich so diese Strategie wenigstens durch Abnutzung unschädlich machen.

Der Vergleich mit dem Luftanhalten ist jedenfalls deshalb so gut, weil die meisten natürlich wissen, dass es niemandem mit einer AfD-Regierung besser gehen wird – aber es wird den Leuten schlechter gehen, die ich hasse!

Das scheint für viele eine Befriedigung zu sein, die kein noch so ausgereiftes Wirtschaftsprogramm, kein noch so durchdachtes Fördergesetz erzielen kann. Sie wollen, dass es anderen schlechter geht, damit es ihnen relativ gesehen besser geht. Und mit solchen Leuten will man reden!

Wie es den Leuten damit geht, für die es dann schlechter wird, für die interessiert sich niemand. Niemand fragt die Opfer von AfD-Politik, ob sie sich gesehen fühlen, ob sie sich als abgehängt oder als Bildungsverlierer:innen verstehen – und ob sie sich noch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühlen.

Leo Fischer ist Autor, Stadtrat in Frankfurt (Ökolinx) und war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“.