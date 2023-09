Neue Arten in fremden Ökosystemen – der Mensch ist selber schuld

Von: Manfred Niekisch

Ein Weibchen der Gemeinen Amsel (Turdus merula). © Maciej Olszewski/Imago

Amsel, Drossel, Fink und Star haben das Ökosystem in Neuseeland verändert. Weil Menschen sie mitgenommen hatten. Die FR-Kolumne von Manfred Niekisch.

Alles Mögliche wird dem Wolf nachgesagt, und allzu oft nichts Gutes. Sogar Böses. Aber eines ist er sicher nicht, eine invasive Art. Denn er breitet sich derzeit von ganz allein aus, und das in seiner alten Heimat.

Seit Wegfall des Eisernen Vorhangs zwischen Ost- und Westeuropa ist die Bahn (fast) frei für ihn in Richtung Westen und speziell in die Bundesrepublik. Invasive Arten hingegen sind solche, die sich außerhalb ihrer Heimat ausbreiten und dort andere Arten oder sogar ganze Ökosysteme verändern, beeinträchtigen, bedrohen, zurückdrängen. Das können Tiere sein oder Pflanzen.

Der Weltbiodiversitätsrat hat jetzt dazu eine Studie vorgelegt. Dass die Gefahr, die von ihnen ausgeht, groß ist, daran besteht kein Zweifel mehr. Schließlich sind die Autorinnen und Autoren der Studie diejenigen, welche sich am besten und wissenschaftlich fundiert damit auskennen.

Der Glaube an die Wissenschaft hat allerdings ziemlich gelitten in einer Welt, die immer weniger Fake News von Fakten zu unterscheiden bereit oder in der Lage ist. Und in der populistische Parolen eher Aufmerksamkeit finden als nüchterne Analysen.

Zudem handelt es sich bei den invasiven Arten und die von ihnen angerichteten Schäden um ein schleichendes Phänomen. Spektakuläre Bilder von brennenden Wäldern, überschwemmten Ortschaften, verzweifelten Hausbesitzern, waghalsig anmutenden Flugmanövern der Löschflugzeuge und von mutigen Feuerwehrleuten, die Menschen aus dem Chaos retten, auch von gerissenen Haustieren bedienen Sensationslust und Emotionen. Das tun die invasiven Arten kaum oder gar nicht.

Sie sind kein spontanes Ereignis, sondern wurden teils über lange Zeiträume in ihre neue Heimat verschleppt, mit dem Ballastwasser der Schiffe und anderen globalen Verkehrsmitteln, durch den Menschen mit Absicht oder so ganz nebenbei.

Neuseeland ist da ein dramatisches Musterbeispiel. Die dortigen Neusiedlerinnen und Neusiedler aus Europa wollten vor 200 Jahren nicht verzichten auf Amsel, Drossel, Fink und Star, auf Ginster und Brombeeren, Hasen und Kaninchen. Sie brachten sie mit und setzten sie absichtlich aus, ohne auch nur im Entferntesten zu ahnen, was sie damit anrichten. Und welche Schäden und Kosten sie heutigen Generationen damit aufbürdeten. Die Ratten kamen freiwillig mit, wie überall auf der Welt, wo Schiffe aus Europa anlegten. Der Klimawandel beschleunigt und erleichtert nun die Ausbreitung von invasiven Arten ganz erheblich.

So stellen auch die Mitglieder des Biodiversitätsrats in ihrem neuesten Bericht nicht nur die ökologischen Probleme dar, sondern zielen insbesondere ab auf die finanziellen und wirtschaftlichen Schäden, welche die tierischen und pflanzlichen Neubürgerinnen und -bürger mit sich bringen. Man könnte auch von Eindringlingen sprechen, was zumindest linguistisch näher an „invasiv“ ist. Die meinen es aber nicht böse, sondern nehmen lediglich Chancen wahr, die wir ihnen bieten. Wir sind mal wieder selber schuld! Prima, dann sollten wir das Problem auch selber lösen können. Wir müssen halt wollen.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.