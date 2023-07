Das Mittelmeer ist mehr als Konfliktlinie zwischen Europa und Afrika

Von: Harry Nutt

Jetzt mit offenen Armen empfangen? Das Rettungsschiff „Open Arms“ steuert Lampedusa an (Archivbild). © dpa

Eine mediterrane Perspektive könnte helfen, die natürliche Grenze zwischen Europa und Afrika nicht mehr als Synonym für eine Krise zu sehen. Die Kolumne.

Im Sommer 2021 war die Welt schon nicht mehr in Ordnung. Aus diesem Grund veröffentlichte die in der Konrad-Adenauer-Stiftung erscheinende Zeitschrift „Die politische Meinung“ seinerzeit ein Schwerpunkt-Heft unter dem Titel „Mittelmeer – Mehr als Konflikte“.

Die Autorinnen und Autoren der Ausgabe hatten sich vorgenommen, den Blick zu weiten. Eine unverstellte Sicht aufs Mittelmeer müsse mehr einfangen als Konflikte, hieß es im Editorial, das noch unter dem Eindruck des brutalen Endes des sogenannten Arabischen Frühlings geschrieben worden war. In einem einleitenden Beitrag warb Canan Atilgan von der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit der CDU-nahen Stiftung deshalb für die Entwicklung einer europäisch-mediterranen Perspektive.

Kommentare aus der CDU zum Asylrecht zeigen: Mittelmeer bleibt Problemzone

Allzu weit scheint man dabei nicht gekommen zu sein. Die jüngsten Äußerungen des CDU-Politikers Thorsten Frei zum Grundrecht auf Asyl jedenfalls legen nahe, dass die einstige Traumlandschaft Mittelmeer wieder auf eine Problemzone mit Risiken und Nöten reduziert wird.

Zwar räumte Frei in einem aktuellen Interview generös ein, dass Menschen, die in havarierten Booten aufgegriffen werden, gerettet werden müssen. Aber: „Die Fahrt führt dann nicht an ein europäisches Ufer, sondern dorthin zurück, wo sie hergekommen sind.“ Wenn es um die harten Fakten der Grenzpolitik geht, haben die schönen Vorstellungen von mediterraner Kultur als stimulierendes Zusammenspiel aus lieblicher Inselwelt, geschmackvollen Speisen und sanften Sommerwinden ausgedient.

CDU-Politiker nach Aussagen über Asylrecht in der Kritik

Freis Kritikerinnen und Kritiker hielten sich nicht lange damit auf, seinen Satz mit der lange abschätzig gebrauchten Formulierung vom weit entferntem Land, in dem der Pfeffer wächst, abzugleichen. Weit dringlicher schien es, seinen Vorstoß zurückzuweisen, das individuelle Asylrecht zugunsten einer Kontingentlösung aufzuheben. Freis Intervention war zurecht als fahrlässige Infragestellung eines Verfassungsgrundsatzes kritisiert worden.

Aber selbst eine engagierte Migrationspolitik kommt derzeit nicht umhin, wie Frei auf Europa und seine Institutionen als maßgebliche Steuerungsinstanz zu setzen, obwohl diese den Nachweis ihrer Funktionstüchtigkeit zuletzt nicht erbracht hat. Immer häufiger erweist sich der Kontinent als leerer Optionsraum, eine Art „bad bank“, an die Hoffnungen adressiert und Problemfälle ausgelagert werden können.

Klimawandel, Krieg und Pandemie - Europa benötigt transnationale Kooperation

Dabei wäre nichts dringlicher als transnationale Kooperation. Auf ernüchternde Weise haben die Krisen der Zeit – Corona-Pandemie, Klimawandel, Krieg – vor Augen geführt, dass es mit der Suche nach nationalen Lösungen und deren beharrlicher Durchsetzung nicht getan ist.

Auf der politischen Weltbühne mögen die Finten, mit denen etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und dessen Epigonen die jeweiligen Bündnisse mit Störungen versorgen, zu angespannter Aufmerksamkeit und politischer Beute verhelfen. Die hilflosen Versuche jedoch, die Inflation im eigenen Land mit Pülverchen aus der finanzpolitischen Hausapotheke zu bekämpfen, zeugen von einer zerstörerischen Dummheit verengter nationaler Machtakrobatik. Wäre es nicht ein guter Zeitpunkt, sich endlich von den Schauspielen des Niedergangs loszureißen und wieder verstärkt in transnationale Neugier zu investieren?

Harry Nutt ist Autor.