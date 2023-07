Mittel gegen AfD gesucht

Flagge zeigen gegen Rechts auf einer Demonstration in Kemnitz (Landkreis Vorpommern Greifswald) im Mai 2021. © Imago

Wie sollte demokratische Politik gegen Populisten aussehen? Die Kolumne.

Der Mann versteht seine Leute, sonst hätte er nicht gewonnen. Am Ende, in der Stichwahl, war der Gegenkandidat von der AfD kein leichter Gegner, durchaus persönlich angesehen in der Stadt. Aber er hat ihn besiegt. Hat mit Erfolg darauf gesetzt, dass der AfDler irgendwann entzaubert sein würde. Was, anders herum betrachtet, aber auch bedeutet: Mindestens mal anfangs war da sowas wie Zauber gewesen.



Die Geschichte spielt in einer Stadt im deutschen Osten, in der die Bürgermeister eher abgewählt als bestätigt werden. Diesmal bestätigt, trotz oder vielleicht wegen der AfD auf den Fersen. Aber wenn man den Sieger jetzt nach den Ursachen und Nebenwirkungen fragt, verdichtet sich der Eindruck: Diese Welt ist sehr viel verletzbarer (und längst verletzter), als die Leute im Westen es sich vorstellen können. Die Begegnung mit ihm ist deshalb so spannend, weil so vieles erst einmal erklärt werden muss. Zumal: das chronische Opfergefühl Ost.



Die Altstadthäuser sind fein renoviert. Nie in der Geschichte hat es das gegeben: alle innerhalb von 25 Jahren. Heute ist da viel schöne Fassade. Die Bevölkerungszahl schrumpft nur deshalb nicht mehr, weil zuletzt erstmals nennenswert die Migration auch den deutschen Osten erreichte, zur Beunruhigung diesbezüglich kann der Bürgermeister viel erzählen.



Die Demografie wird dennoch das Problem des nächsten Jahrzehnts werden. Nach mehreren Abwanderungswellen fehlen die Jungen. Die Alten müssen sich deshalb zusätzlich auf Wohlstandsverluste einstellen. Ein Gleichgewicht der Generationen gibt’s vielleicht von 2035 an wieder.



Die heutige Frustwelle folgt auf Jahrzehnte, in denen der Wohlstandsaufbau Ost nicht funktionierte. Das Grundbuch weist aus: Nicht wenige der mit viel Staatszuschuss renovierten Häuser gehören Leuten mit Adresse West. Es ist im Kern diese materielle Schere, die Zufriedenheit verhindert – gerade jetzt, bei der Generation Selbstmitleid.



War das 1989/90 nun eine Wiedervereinigung gewesen oder nur ein Anschluss? Zu neunzig Prozent sehen es die Menschen heute als Anschluss, sagt der Bürgermeister. Womit er vor allem meint: Es wurde vieles weggenommen, nicht etwa gegeben.



Was er anführt als Erklärung für die Stimmung, mit immer weniger Scheu vor der AfD, hat solche tiefen strukturellen Ursachen, an denen gutgemeinte Tagespolitik schnell abtropft. Zumal, wenn sie von oben daherkommt. Die Allergie gegen oben ist unübersehbar.



Vermögensverteilung ist Chancenverteilung: Die Schleifspur der Kohl’schen Wende in den Verhältnissen Ost wird inzwischen also eher immer tiefer. Ob nun zu Corona, Krieg oder zu was sonst: Das Narrativ der Bevormundung, das Gefühl der Einflusslosigkeit wird allgegenwärtiger. Wer es nicht aufgreifen kann oder will, scheitert politisch. Zu viele erleben die blühenden Landschaften als fremdbestimmt.



Wie sollte demokratische, möglichst weltoffene Politik damit umgehen, ohne die Masche der rechten Populisten zu bestätigen? Aktivierend statt spaltend, inklusiv statt aggressiv? Vorgelagert wäre da noch die Frage, durch wen das gehen kann. Erschöpfung der demokratischen Mehrheit vermeiden: noch so ein Mammutthema in dieser verunsicherten Stadt.



Den Rechten weiter den Zauber nehmen: Es ist der Vorsatz eines Dauerläufers auf schwierigem Grund. Zeigen, dass sich selbstbestimmt etwas bewegen lässt. Wenigstens im Kleinen vielleicht, wenn schon nicht im Großen. Sogar im Osten, vielleicht. Ganz sicher aber wirkt der frisch wiedergewählte Bürgermeister da nicht. Ist ja kein Ostproblem alleine.

Richard Meng ist Chefredakteur der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte und Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung.