Mitbringsel von einem Fest

Viele denken, Corona samt den damit verbundenen Tests sei Vergangenheit. Das stimmt nicht mehr, seit die Zahlen an Erkrankten wieder steigen. Allerdings ist das nach Ansicht von Virologen kein Grund zur Besorgnis.

Wer wie ich Corona hat und Maske trägt, fällt auf und muss interessante Blicke ertragen. Und je mehr ich drüber nachdenke, um so schwerer spüre ich die Last der Schuld.

Am Wochenende war ich auf einer Hochzeit. Als ein schönes Mitbringsel habe ich mir Corona mitgebracht. Einige der Älteren werden sich erinnern: Corona war eine schwere Atemwegsinfektion, die in den frühen Zwanziger Jahren die Welt in Atem hielt, auch tödlich verlaufen konnte und oft noch unabsehbare Langzeitwirkungen nach sich zog.

Besiegt wurde sie letztlich durch die gesellschaftliche Entscheidung, dass jetzt aber auch mal wirklich gut sei. Das Leben müsse schließlich weitergehen, es sei sowieso der Güter höchstes nicht, und die Schwächsten der Gesellschaft sollten halt gefälligst auf Eigenverantwortung setzen, d.h. halt mal sehen, wo sie bleiben.

Ich war ein bisschen überrascht und auch fast ein wenig nostalgisch, weil ich in den Jahren 2020-22 auf geradezu unheimliche Weise von der Krankheit verschont geblieben war. Kein einziger Test hatte jemals angeschlagen. In meinem persönlichen Erwähltheitskomplex wähnte ich mich schon immun oder als Opfer gefälschter Tests, aber jetzt leuchten die Streifen in herrlichstem Rot.

Die Wiederaufnahme der schon obsolet geglaubten Riten – Maske, Desiinfektion, Isolation – hatte für mich etwas Rührendes, so wie wenn man sich ein altes Musikalbum Jahre später noch mal anhört. Das Kitzeln des Tupfers in der Nase, das Rascheln der Maske, der sanfte Zug des Gummibands – das alles war so eingeübt und doch schon so fern, dass es mir direkt unwirklich vorkam.

Die unabwendbaren Außentermine, die ich seit dem ersten Test wahrnehmen musste, hatten indes weniger rührende Konsequenzen: Maskentragende sind in der Öffentlichkeit schlicht nicht mehr vorgesehen. Sind Erinnerung an unglückliche Jahre, heben die verabredete Vedrängungsleistung schmerzhaft auf und stören deshalb schon qua Existenz.

Die meisten Blicke sind solche kaum verhohlenen Ekels: du bist ein Spinner, ein Hypochonder, der überall Gefahr wittert, sagen die einen; du bist ein ideologisch verbohrter Starrkopf, der die längst per kollektiver Willensanstrengung beziehungsweise Autosuggestion abgeschaffte Krankheit frech weiter behauptet, wahrscheinlich aus politischem Kalkül, sagen die anderen.

Stimmt auch alles, aber muss man es mir derart unter die (laufende) Nase reiben? Ein junger Mann sprach mich sogar an: „Hab ich was verpasst oder warum trägst du Maske?“ Von meiner Antwort (‚Ich habe Corona und will niemanden anstecken“) war er so überrascht, dass er nach Worten rang. Die Antwort war nicht mehr vorgesehen, ein Fehler in der Matrix.

Ich habe sehr lange über die Situation nachgedacht, und auch über mich. Bin ich vielleicht wirklich ein egoistischer Störenfried, ein Spielverderber? Wenn wirklich alle, alle glücklicher sind, wenn sie so tun, als würde die Krankheit nicht mehr existieren – bin ich dann mit meiner Rechthaberei, meinem penetranten Festhalten an medizinischen Fakten nicht der eigentliche Schädling in dieser Situation?

Ich meine, die Leute tragen ja auch keine Maske, also ist es ihnen vielleicht wirklich egal, ob ich sie anstecke! Und der Einzelhandel? Sollte ich hier nicht auch mal an den gottverdammten Einzelhandel denken? Der es ja weiß Gott schwer genug hat? Je mehr ich drüber nachdenke, um so schwerer spüre ich die Last der Schuld.

Leo Fischer ist Autor, Stadtrat in Frankfurt (Ökolinx) und war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“.