Mehr Gefühl und Verstand

Wer frei bleiben möchte, sollte sich vor der Rhetorik des vermeintlichen Freiheitsverlustes in Acht nehmen. Die Kolumne.

Was passiert, wenn ich persönlich schreibe? Darüber, dass mich die politischen Zustände traurig machen, ich erschüttert bin, mich sorge? Eine gefühlvolle Analyse von einer Schwarzen Frau birgt das Risiko, nicht ernst genommen zu werden. Es ist ein Grund, warum marginalisierte Menschen Arten entwickeln, ihre Erfahrungen und Wissen zu versachlichen. Sie haben gelernt, dass ihre Meinung eher als relevant betrachtet wird, wenn sie sich von sich selbst distanzieren. Es ist ein energieraubender Kreislauf zwischen Selbstschutz und dem Wunsch nach Sorglosigkeit.

Es wird nicht nur aus privater, sondern auch aus politischer Sicht immer wichtiger, unsere Zustände emotional zu deuten. Das Wachsen antidemokratischer Kräfte kann nicht nur rational begriffen werden. Es braucht Gefühle dafür. Zumal diese die Veränderungen unserer Gesellschaft schon immer begleitet haben.

Es gibt eine Emotionsgeschichte Deutschlands, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg leider den Irrglauben bescherte, dass, wer sich rational verhält, auch neutral ist. In diesem Zusammenhang ist es kein Zufall, dass Frauen Emotionalität negativ zugeschrieben wird. Aber kein Mensch agiert losgelöst davon.

Es gibt heute viele Menschen, die den Aufstieg der AfD ignorieren können. Viele können es nicht. Zweitstärkste politische Kraft ist die Partei laut Umfragen nun im Land, hat ihr erstes Landratsmandat inne und stellt den ersten hauptamtlich gewählten Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt.

An ihm, Hannes Loth, lässt sich gut die Strategie eines „Aufweichens von unten“ spiegeln. Ein als gemäßigt geltender Politiker, der auf lokale Themen setzt: Radwege, Bürgerbeteiligung, die Ausstattung der Feuerwehr. Man kennt sich. Das weicht auf, während von oben die Radikalen in den Landtag ziehen. Im Fall von Loth rückt dort einer aus dem Kreis der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ nach. Sie gilt als gesichert rechtsextrem.

Wer seine Stimme der AfD gibt, tut dies nicht aus Protest. Was gerade passiert, ist nicht überraschend, sondern wächst seit über einem Jahrzehnt heran. 2020/21 titelte die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung mit „Geforderte Mitte“, weil ihr Rechtsextremismus, Populismus, Rassismus inzwischen so zusetzen und sie selten so gefordert gewesen sei wie jetzt. Zusammen mit Klassen- und Genderverhältnissen, dem Ukraine-Krieg und der Klimakrise, die sich zuspitzt, sind die Zustände noch komplizierter und komplexer geworden.

Es ist nachvollziehbar deshalb ausblenden zu wollen. Aber Ignoranz ist ein Privileg, und sie wird nichts nützen. Wer seine Freiheit auf lange Sicht behalten möchte, sollte sich deshalb vor den Rhetoriken eines vermeintlichen Freiheitsverlustes in Acht nehmen.

Man wird in diesem Land noch ganz viel sagen und machen dürfen. Keine Angst. Es ist gefährlich, sich der Sorge vor zu viel Diversität anzuschließen oder davor, marginalisierten Menschen ihre Rechte geben zu wollen. Es gilt stattdessen, unsere plurale Gesellschaft besser verstehen zu wollen. Und die Klimakrise nicht auf eine Klimakleberdebatte zu reduzieren.

Wenn Veränderungen Menschen zu schnell und zu weit gehen, fangen sie an, sich dagegen zu wehren, erklärt die Philosophin Sally Haslanger. Und dass ein Wandel für viele den Verlust von Orientierung und Handlungsfähigkeit bedeute, weil sie ein Leben lang gelernt hätten, welches Verhalten als normal und richtig gelte, was wertvoll sei.

Die Frage ist: wie vermitteln und im Kampf gegen die Klimakrise auch Debatten über Ungerechtigkeit führen? Das geht nur mit zugewandten Gefühlen im Gespräch. Es braucht dazu Menschen in machtvollen Positionen, die aufwachen sollten, um mutig zu sein.

Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und Moderatorin.