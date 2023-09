Kommunikation im bayrischen Wahlmapf: Krisendeppen

Kolumne

Von Richard Meng schließen

Der Wahlkampf in Bayern läuft anders als gedacht. Geradezu trumphaft zieht bei Aiwanger das Opfernarrativ. Die Kolumne von Richard Meng

So ist das manchmal: Teure Agenturen haben den Wahlkampf rauf und runter geplant. Hilfreiche und gefährliche Themen auseinandersortiert. Dann kommt etwas total Unerwartetes und zerschlägt die schöne Strategie. Statt Masterplan ist Krise. Und, soviel landsmannschaftliche Sprachfärbung muss aktualitätshalber sein an dieser Stelle: Der Depp ist man selbst.

Nun gibt es für solche Fälle inzwischen gleichfalls teure Agenturen, es ist da ein Geschäftsfeld Krisenkommunikation entstanden. Es sieht nicht so aus, als hätte der peinliche Herr Aiwanger auf solchen Rat zurückgegriffen, wobei selbst dieser sichere Eindruck ja sogar Absicht sein könnte. Grundsätzlich jedenfalls gibt es stets mehrere mögliche Wege, die freilich jeder für sich alleine betrachtet meist falsch sind, somit kombiniert werden müssen.

Zum einen möglichst wenig reagieren, damit das Feuer nicht immer weiter brennt und bald andere Krisen die eigene überlagern (als Methode besonders verbreitet in der Wirtschaft). Zum anderen möglichst stark reagieren, Führung zeigen. Rückhaltlose Aufklärung verlangen und sich an deren Spitze setzen. Zum dritten authentisch betroffen wirken. Es ist die Methode ehrliche Haut. Fehler einräumen, für Besserung einstehen, nach vorne schauen.

Das sind Methoden, noch keine Strategien. Vor allem muss man wissen: Kommt noch was Unerwartetes nach? Meist kann da niemand sich sicher sein. Siehe des Herrn Aiwangers ehemalige Schulkameraden. Sein Methodenmix demnach: Erst mal abwarten und nichts sagen. Dann ganz wenig Einsicht, aber viel um sich schlagen und sich als Opfer sehen, auf dass im Bierzelt Mitleid sei.

Es ist die vierte Variante: Dass die Medien schuld seien, haben viele Gescheiterte schon behauptet. Vorsicht, Rückschlageffekt! Zudem gehört es zu den eher dunklen Kapiteln im Handbuch politischer Kommunikation, selbst Schlechtes über die Konkurrenz gezielt anzubieten, zumal kurz vor Wahlen: Krisenherbeiführung sozusagen. Gerne auch einen Beleg zunächst zurückzuhalten. Falls der Krisendepp leugnet, wird’s umso heikler.

Eine der wichtigsten, schwierigsten Herausforderungen für seriösen Journalismus ist es oft, zu entscheiden, wo wirklich ein Thema ist und wo nur ein Anschwärzversuch. Die doppelte Herausforderung: Wenn erst andere Medien einsteigen, wird es noch schwieriger, selbst nicht zu berichten. Wobei wenigstens diese Schwierigkeit im Falle Aiwanger nicht bestand. Dass jemand mit seiner Jugendgeschichte in ein solches Staatsamt kommen konnte, ist erschütternd genug.

Nun läuft also ein Wahlkampf wieder mal anders als gedacht. Wer in Bayern der Depp ist, scheint für die Mehrheit entschieden, aber das Opfernarrativ zieht eben auch – geradezu trumphaft, wie jemand passend bemerkte. Auch insofern ein echter Kampf. Zumindest das lehrt da das Krisenkommunikationshandbuch: Je länger etwas sich hinzieht, umso tiefgehender die Wirkungen. Klar meistens, wer ein Interesse an einem schnellen Endpunkt hat und wer gerade nicht.

Bitte nicht ekeln, so ist die Welt. Geradezu unvermeidbar, wenn es ernsthaft um Aufklärung von Ungeheuerlichkeiten gehen muss. Interessen bleiben da Interessen, zumal bei Depp & Partner. Am Ende entscheidet das Publikum. Guter Journalismus muss unabhängig für Transparenz in alle Richtungen sorgen. Ohne ihn gibt es sie nicht. Und sich seiner Wirkung bewusst sein – zumal in seiner ziemlich einsamen Verantwortung, das Vertrauen in die Öffentlichkeit als Ganzes zu stärken statt es zu beschädigen.

Nicht durch Zurückhaltung. Gewiss nicht durch Empörung als Geschäftsmodell, sondern durch hartnäckige, skrupulöse Wahrhaftigkeit. Zumal dann, wenn es sie kaum sonst irgendwo gibt. Schon gar nicht beim Krisendepp.

Richard Meng ist Chefredakteur der Zeitschrift Neue Gesell-schaft/Frankfurter Hefte und Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung.