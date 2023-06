Kolumne: Der Storch kann nichts dafür

Von: Manfred Niekisch

Man hat Meister Adebar schon einiges nachgesagt, aber jetzt soll er auch noch am Rückgang der Bodenbrüter Schuld haben – das ist hanebüchener Unsinn. Die Kolumne von Manfred Niekisch.

Es sind schöne Erfolge im heimischen Artenschutz. Höchst gefährdete oder sogar örtlich ausgestorbene Arten wie Feldhamster, Würfelnatter und Maifisch wurden erfolgreich wieder angesiedelt, der Bartgeier fliegt wieder frei in den Alpen. Andere Wildtiere wie Wolf und Bär kehren von selbst zurück, lösen allerdings heftige Diskussionen um ihre Aufenthaltserlaubnis aus.

Und immer öfter nisten auch wieder Störche dort, wo sie früher noch viel zahlreicher gebrütet haben. Man sieht sie sogar in kleinen Trupps hinter den pflügenden oder mähenden Traktoren auf dem Feld herlaufen, oder, weniger malerisch, auf einer Müllkippe herumstochern.

Das macht sie sofort verdächtig. Zumindest für Menschen, denen solche Ansammlungen nicht geheuer sind. So viele Störche, und gleichzeitig stellen ornithologisch beobachtende Menschen fest, dass die Brutvögel zurückgehen, die ihre Nester am Boden bauen. Die Vögel also des Grünlandes, deren rapide abnehmende Bestände ernsthafte Sorge bereiten.

Immer mehr Störche, immer weniger Bodenbrüter. Und zack, da ist er, der Zusammenhang. Es gibt zu viele Störche. Die fressen uns die Kiebitze weg, und Eier und Jungvögel vieler anderer Arten, derer sie am Boden habhaft werden, diese langbeinigen opportunistischen Allesfresser im schwarz-weißen Federkleid. Und wenn beziehungsweise da es immer weniger Frösche und Unken gibt, schnappen sie sich eben Vertreter ihrer eigenen gefiederten Klasse. Bei allem Respekt vor Meister Adebar und der Freude über seine wieder erstarkende Population scheint das die unerfreuliche Kehrseite, die Schattenseite der Entwicklung zu sein.

Was für ein hanebüchener Unsinn, den uns Teile der Landwirtschaftslobby da auftischen. Werden denn solche gleichermaßen simplen wie falschen Feindbilder nicht irgendwann erkannt als das, was sie sind, Unsinn eben? Große offene Flächen wurden und werden genutzt für den Anbau von Erdbeeren, Spargel und ähnlichen leckeren Produkten, Entwässerung erschloss Feuchtgebiete, die vorher den Amphibien, Sumpfpflanzen, Störchen und, ja, wiesenbrütenden Vögeln gehörten. Und nun wird es eng für alle. Ihre Lebensräume sind ausgeräumt, trockengelegt.

Die Böden werden durch die zunehmende Trockenheit gerade zur Zeit der Jungenaufzucht hart, undurchdringlich für die Schnäbel der Wiesenbrüter. Sie können die Oberfläche nicht mehr knacken, unter die sich die Nahrungstiere für sie und ihren Nachwuchs verkrochen haben. Kein Wunder also, dass diese Vogelarten abnehmen, einmal abgesehen von all den anderen Schwierigkeiten, denen sie auf ihren Wanderzügen und in den Winterquartieren ausgesetzt sind.

Hoffnung machen die vielerorts endlich begonnenen Projekte der Wiedervernässung, der Erhaltung von Grünland. Sie sind eine vital notwendige Aufgabe für Landwirtschaft und Naturschutz.

Meister Adebar gilt von jeher als Glücksüberbringer. Lassen wir ihm das. Wo er auftaucht, sind die Lebensräume wieder einigermaßen in Ordnung. Wo jedoch Wiesenvögel und Bodenbrüter rar werden, verschwindet er mit ihnen. Schuld daran ist er jedenfalls nicht.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.