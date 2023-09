Kleine Brötchen

Von: Michael Herl

Keine Medaille bei der Leichtathletik-WM in Budapest - na, und? © Marcus Brandt/dpa

Die Deutschen möchten gern immer in allem die Besten sein. Das klappt aber meistens nicht. In einem sind sie dafür richtig gut: im Wehklagen. Die Kolumne.

Eigentlich ist Deutschland ein ja schönes Land. Es verfügt über mehrere Meere, dreitausend Brotsorten und einige mittlere Gebirge. Ein hohes teilt es sich mit Schweizern, Italienern, Franzosen, Österreichern und sonstigen Leuten. Aber immerhin. Andere haben gar keins. Zum Beispiel Dänemark. Aber die haben auch weniger Brotsorten. Was will man da mit einem Hochgebirge? Ansonsten ist Deutschland nichts Besonderes. Außer, dass man hierzulande ein Mordsgeschiss um ein paar Wölfe macht, die gelegentlich ein paar Schafe aufessen. In anderen Ländern schert sich darum niemand.

Eine Ungewöhnlichkeit stellen höchstens die Deutschen selbst dar. Sie sind aus irgendeinem Grund der Meinung, in allem die Besten sein zu müssen – was immer öfter schiefgeht. Etwa beim Sport. Rang 15 auf der Weltrangliste im Fußball, nahezu gleichauf mit Ländern wie Uruguay, Marokko und Senegal. Na und? Keine einzige Medaille bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Und weiter? Mexiko hat auch keine, und die haben vierzig Millionen Einwohner:innen mehr als wir. Hört man von dort Gejammer? Nein.

Auch nicht von den Russen. Die dürfen nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine nicht mehr irgendwo mitmachen, denn sie wurden als böse erklärt und kriegen deswegen gar keine Medaillen – trotz 145 Millionen Einwohner:innen. Okay, es gibt da ein Gegenbeispiel. Die Niederlande. Die gehören zu den Guten, erkämpften in Budapest fünf Medaillen und liegen im Fußball fünf Plätze vor uns – obwohl dort sechzig Millionen weniger Menschen leben. Dafür haben sie ähnlich wie Dänemark weniger Brotsorten und kein Hochgebirge – und nur ein einziges Rudel Wölfe und deswegen wahrscheinlich pro Kopf mehr Schafe.

Und dann das berühmte Wachstum. In Deutschland minus 0,3 Prozent, während Spanien, Italien und Frankreich munter zulegten (übrigens trotz gewaltiger Wolfspopulation). Eigentlich ist das ja prima. Das Wachstum bleibt in der Familie Europa – also profitieren auch wir davon. Folglich könnten wir uns freuen. Pustekuchen. Stattdessen klagen wir lauthals weh.

Von einem Absturz der deutschen Wirtschaft ist die Rede, gelegentlich liest man gar das Wort „Deindustrialisierung“. Als wären wieder die Sowjets im Land und würden unsere Fabriken abbauen. Wenn wir so weiterjammern, schicken die Amis bald wieder Carepakete und werfen über Berlin Kaugummi und Kohlesäcke ab.

Doch im Ernst: Sollten wir uns nicht endlich mal mit einem Mittelmaß begnügen? Einfach ein ganz normaler, durchschnittlicher kleiner Staat sein mitten im Herzen Europas? Das Unternehmen Weltherrschaft ist schließlich schon einmal krachend gescheitert, und dass wir in der Lage sind, ein Wirtschaftswunder zu schaffen, haben wir ja bereits hinreichend unter Beweis gestellt. Das sollte reichen. Außerdem war es kein Zuckerschlecken und kostete uns etliche Herzkasperopfer.

Also können wir doch locker zwei Gänge runterschalten und nur mit halber Kraft fahren. Das muss uns ja nicht automatisch zum Nachteil gereichen. Wer weiß, vielleicht geht es uns dann sogar besser? Gönnen können kann ebenfalls zufrieden machen.

Und ehrlich gesagt: So viele Brotsorten braucht auch kein Mensch. Lieber fünfzig gute als dreitausend schlechte. Und kleinere Brötchen backen ist sowieso kein Fehler.

Michael Herl ist Theatermacher und Autor.