Die AfD bedient die Legende vom guten Volk und der bösen Obrigkeit

„Wem eigene Verantwortung gar nicht in die Tüte kommt, wem zu viel ist, was die Welt gerade bewegt und wer sich vollkommen grundlos überlegen fühlen will, rennt jetzt unter großem „Ätsch, Bätsch“-Geschrei der AfD hinterher“, konstatiert unsere Kolumnistin.

Kolumne

Von Anetta Kahane schließen

Autoritäre Menschen verstehen nur Klarheit. Appeasement ist der falsche Weg. Die Kolumne.

Frankfurt am Main – Die Leipziger Autoritarismus-Studie zeigt als erschreckendes Ergebnis, dass eine Mehrheit der Ostdeutschen die Demokratie mehr oder weniger ablehnt. Sie hat völkische Einstellungen und neigt zu autoritären und rechtsextremen Ansichten. Das ist wenig überraschend für Menschen, die den Osten aus der Perspektive der Minderheit kennen, denn das war in der DDR so, ist nach der Vereinigung geblieben und hat sich seither wenig verändert.

Gemütlich und solidarisch fühlte sich die DDR-Gesellschaft nicht für alle an. Im Gegenteil, je größer die Gleichheit war, desto heftiger wurde die Ausgrenzung aller, die anders waren. Damit meine ich den Spirit im Alltag, die „kleinen Leute“. Staat und Partei waren in der Sache keineswegs ausgenommen.

Rechtsextremismus: Opfer bleiben die „Anderen“

Die Legende vom guten Volk und der bösen Obrigkeit stimmte hier nie. Auch die Gegnerschaft zum DDR-Regime hatte viele Motive und längst nicht alle waren auf Humanität und Demokratie aus. Als dann die Einheit kam, wurde nur sichtbar, was hinter der Legende verborgen geblieben war.

Die Drohung begann gleich nach der Einheit: Wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, und zwar sofort, dann sind Baseballschläger noch gar nichts, dann werden wir richtig rechts. Das war schon damals bizarr und ich konnte kaum aushalten, mit anzusehen, wie das gesamtdeutsche Selbstverständnis davor eingeknickt ist, indem diese Art der Erpressung als legitimes Mittel durchgehen konnte. Opfer bleiben die „Anderen“.

Seit der Wende bin ich in Ostdeutschland unterwegs. Ich war in unzähligen kleineren und größeren Orten. Die Namen vieler dieser Orte wurden für mich zu Synonymen für Verbrechen, für militante Kameradschaften, krassen Alltagsrassismus, für ignorante Behörden, für zynische Haltungen gegenüber Opfern rechter Gewalt. Es gab auch andere Orte, die sich erstaunlich entwickelten, wo Menschen sich engagierten und Behörden ihre Verantwortung ernst nahmen. Aber sehr viel weniger.

Mit Geschrei der AfD hinterherrennen

Noch heute stehen in vielen Orten eher die Menschen unter Beschuss, die sich gegen Rechtsextremismus wehren. So wie jüngst in einer Schule in Burg (Brandenburg), wo junge Lehrer:innen über den untragbaren Rechtsextremismus in der Schule berichteten. Sie würden damit nur alles schlimmer machen, so die Reaktion, den Ruf des Ortes beschädigen, die Menschen im Osten stigmatisieren und damit der AfD indirekt in die Hände spielen.

Die Autorin Anetta Kahane war Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung.

Reale Hilfe für die Lehrkräfte an dieser wie an vielen anderen Schulen kam bisher vor Ort kaum an. Nur einige tolle Reden und ein Preis für Zivilcourage. Aber das Wegducken geht weiter. Der eigene Unwille, dieses Problem anzugehen wird darauf geschoben, als Ossis immer Opfer zu sein.

Das Muster der Erpressung, für unerwünschtes Verhalten rechts zu wählen, ist nun gesetzt und die AfD sammelt grinsend die Unzufriedenen ein. Völkisch-nationalistisch, rassistisch oder rechtsextrem, in jedem Fall autoritär – egal. Wem eigene Verantwortung gar nicht in die Tüte kommt, wem zu viel ist, was die Welt gerade bewegt und wer sich vollkommen grundlos überlegen fühlen will, rennt jetzt unter großem „Ätsch, Bätsch“-Geschrei der AfD hinterher.

Klarheit ist jetzt angesagt. Erpressungen und Drohungen nachzugeben, hat noch nie geholfen. Diplomatisch sein ja, Appeasement nein! Eine andere Sprache verstehen Autoritäre nicht. Nirgendwo in Deutschland.