Kehrseite des Fortschritts

Von: Richard Meng

Wohl dem, der Nachbarn hat, die etwa im Zug Bargeld annehmen und für die Oma die Fahrkarte beim Schaffner digital bezahlen.

Es ist unübersichtlich geworden mit dem Kommunizieren. Die medialen Lagerfeuer sind weitgehend erloschen. Wer sich wo informiert, ist schwer nachvollziehbar. Wenn auch Junge, für die das besonders gilt und die sich mit Bücherlesen weniger abgeben als die Älteren, gleichwohl manchmal den informierteren Eindruck machen. Vorsicht also vor schnellen Urteilen.

Immerhin hat die nachbarschaftliche Kommunikation Corona überlebt, wenn auch mit kulturellen Schleifspuren und einem gewissen Stadt-Land-Unterschied. Allerlei Nachbarschaftsportale im Netz, über die erfragt werden kann, ob jemand dies oder das übrig habe oder sonstig helfen könnte, erweisen sich in ländlicheren Regionen noch als unbekannt, vielleicht auch unnötig. So oder so aber wird die Frage wichtig: Kennen wir die Menschen noch ausreichend, mit denen wir kommunizieren?

In der professionellen Moderne finden sich nur noch PR-Spezialisten zurecht in der schönen neuen Netzwelt und wissen, wer wie erreicht werden kann. Nicht mal ihre Erfolgszahlen, meist in Klicks gemessen, lassen sich für Normalmenschen nachvollziehen. Da hat sich eine Sphäre verselbstständigt, die stets ihre eigene Relevanz und Unersetzlichkeit behauptet. Wenn jetzt noch die künstliche Intelligenz dazukommt, wird immer unüberschaubarer, wer wer ist. Genauer gesagt: Wer überhaupt jemand ist.

Wir Nachbarn haben es leichter. Noch gibt es Klingelschilder mit Namen drauf und Klingeln, nach deren Betätigung sich Türen öffnen – mit Menschen dahinter. Wahrscheinlich sollten wir uns mehr darüber freuen, selbst wenn erwiesenermaßen nicht hinter jeder Türe nette Menschen leben. Falls aber doch, bietet sich ein Gespräch übers Kommunizieren an. Und über die Verschiedenheit, wie wir diesbezüglich inzwischen ticken.

Während Jüngere fast nur noch im Netz unterwegs sind, wissen die ganz Alten manchmal bestenfalls, wie ein Handy zu bedienen ist – zum Telefonieren. Diese digitale Generationenspaltung ist viel zu selten Thema, wenn es um Wege zur Beschleunigung der Digitalisierung geht. Um Beteiligung aller, die es gerne wollen und noch können: Es bleibt trotzdem jedes Menschen Angelegenheit, sich frei im eigenen sozialen Umfeld zu bewegen. Mit oder ohne digitalen Fußabdruck.

Bei den Gewerkschaften beginnen sie, sich einzumischen gegen diese beiden Seiten der digitalen Diskriminierung. Gemeint ist, dass alle die Chance haben müssen, dabei zu sein. Gemeint ist aber auch der Umstand, dass schon aus Kostengründen zunehmend die digitale Präsenz vorausgesetzt wird.

Bei den Ämtern dauert das noch, bei Banken und Verkehrsbetrieben ist es weltweit immer mehr Standard. Eine Oma, erzählt ein aufgebrachter Gewerkschafter, sei vom Schaffner doch glatt aus einem Zug verwiesen worden, weil sie zwar habe bezahlen wollen, aber keine Scheckkarte besäße und schon gar keinen digitalen Bankzugang.

Digitales zwischen Fortschritt und Diskriminierung? Es ist kein banales Thema, auch EU-rechtlich relevant und europaweit zunehmend auf der Tagesordnung. Mit Begriffen fängt es an, beim Gerätebesitz geht es weiter. Es bildet sich eine Gesellschaft heraus, in der digitaler Analphabetismus unselbstständig macht. Wohl denen, die noch eingebunden sind in generationsübergreifende, mindestens mal netzbezüglich diverse Lebensweisen.

Wohl denen auch, die reale Nachbarn haben. Und seien es Gelegenheitsnachbarn im Zug, die Bargeld annehmen und dafür der Oma die Fahrkarte beim bösen Schaffner digital bezahlen.

Richard Meng ist freier Autor und Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung.